Jak z povinné vojny udělat dobrovolnou službu, která dává smysl
Proč se povinná vojna vrací do debaty Povinná vojenská služba se do veřejné debaty vrací pokaždé, když se svět začne chovat méně předvídatelně. Je to lidské. Když roste nejistota, roste chuť na jednoduchá řešení. Povinná vojna působí uklidňujícím dojmem. Něco jako když si doma zamknu dveře dvakrát místo jednou.
Jenže pocit bezpečí ještě neznamená skutečnou připravenost. Moderní konflikty nejsou o tom, kolik lidí umí pochodovat v řadě. Jsou o technologiích, logistice, komunikaci a lidech, kteří se dokážou rozhodovat ve stresu. A to se rozkazem naučit nedá.
Obrana státu není totéž co nucená služba. Obrana státu je legitimní a nutná. O tom se nepřeme. Otázka je, zda k ní opravdu vede povinná vojenská služba. Donucení vytváří splnění povinnosti, ne vztah k odpovědnosti. Člověk, který něco dělá proto, že musí, to většinou dělá jen tak, aby měl klid. Skutečná obranyschopnost stojí na lidech, kteří vědí, co dělají, proč to dělají a kteří to dělat chtějí. Bez toho je i sebelepší systém jen kulisou.
Dobrovolný výcvik místo odslouženého času. Smysluplnou alternativou může být systém dobrovolného vojenského výcviku zaměřeného na konkrétní dovednosti. Ne jako náhrada armády, ale jako způsob, jak vytvářet kvalitní a použitelnou rezervu.
Výcvik by byl modulární, například v půlročních kurzech, s možností internátního ubytování nebo dojíždění. Každý kurz by měl jasný obsah a jasný výsledek. Účastník by po půl roce neměl pocit, že to nějak přežil, ale že se něco naučil.
Obsah by nebyl o slepém drilu, ale o dovednostech, které dávají smysl i mimo armádu. Například, krizové a logistické řízení, zdravotnická první pomoc, práce v zátěži, technika a údržba infrastruktury, komunikace, vedení menších týmů, práce s moderními technologiemi nebo ochrana civilní infrastruktury při mimořádných událostech.
Hodnost jako ocenění schopností, ne poslušnosti. Po absolvování druhého nebo třetího kurzu by účastník získal vojenskou hodnost. Ne jako nášivku do šuplíku, ale jako reálné ocenění schopností. Tato hodnost by byla celoživotně placená za podmínky pravidelného obnovování znalostí, například jednou za pět let měsíčním doškolovacím výcvikem.
Nešlo by o návrat do kasáren v jejich historické podobě. Žádné pochodové cvičení, žádné poplachy, žádné povinné rozcvičky ani večerky. Kdo si chce v pět ráno běhat s píšťalkou, může dobrovolně. Součástí systému by ale bylo přezkoušení tělesné způsobilosti odpovídající tomu, co má člověk umět.
Dobrovolnost neznamená benevolenci. Dobrovolný neznamená změkčilý. Systém by měl jasná pravidla. Dodržování rozvrhu, odpovědné chování a nulovou toleranci k přestupkům a trestné činnosti. Kdo pravidla poruší, končí. Bez náhrady a bez dlouhých debat.
Dobrovolnost by fungovala jako přirozený filtr. Přihlásí se jen ti, kteří o to stojí. A kdo neobstojí, vypadne. Jednoduché a férové.
Financování bez nových rozpočtů. Takový systém by nevyžadoval nové peníze. Česká republika se už zavázala vydávat určité procento HDP na obranu. Část těchto prostředků lze využít chytřeji. Místo další techniky bez lidí investovat do lidí, kteří tu techniku dokážou používat.
Nejde o navýšení výdajů, ale o změnu jejich struktury. Schopný člověk má delší životnost než jakýkoli kus vybavení.
Zbraň jako odpovědnost, ne jako hrozba. Absolventi výcviku by splnili podmínky pro získání zbrojního průkazu a měli by možnost legálně vlastnit střelnou zbraň. Ne jako odměnu, ale jako důsledek prokázané odbornosti a odpovědnosti.
Zbraň v rukou takového člověka není problém. Problémem jsou lidé bez dovedností, bez odpovědnosti a bez vztahu k následkům. Tohle je pravý opak.
Menší počet schopných je víc než masa donucených. Povinná vojenská služba vytváří dojem síly. Dobrovolný systém založený na dovednostech vytváří skutečnou odolnost. Moderní obrana nestojí na počtech, ale na schopnostech. A ty se nedají nařídit. Ty se dají jen chtít, učit a udržovat.
František Kšír
František Kšír
František Kšír
František Kšír
