Jak Petr Borovec z trhu vyrobil stát tím, že ho do něj předem vložil
Petr Borovec ve svém článku „Jak trh znovu vynalezne stát“ tvrdí, že stát vznikne na svobodném trhu s bezpečností prakticky nevyhnutelně. Stačí prý první zloděj, který si neplatí žádnou bezpečnostní agenturu a soukromé firmy začnou vymáhat právo i vůči neklientům, vybírat povinné platby a nakonec si vytvoří monopol na použití síly. Na první pohled to zní logicky. Jenže pouze do chvíle, než se podíváme, co autor do své úvahy sám vložil, co vynechal a kde zaměnil pouhou možnost za nutný výsledek.
První chyba je už v označení člověka, který si žádnou agenturu neplatí. Borovec mu říká neplatič, čímž vytváří dojem, že agentuře něco dluží. Nedluží. Je pouze jejím neklientem. Může se chránit sám, být pojištěný jinak, spoléhat na rodinu nebo přijmout vyšší riziko. Dokud nikoho nepoškodil, nemá vůči bezpečnostní firmě žádný závazek. Jestliže ale něco ukradne, nevzniká mu povinnost zaplatit agentuře za neobjednanou službu. Vzniká mu povinnost vrátit věc a nahradit škodu konkrétnímu poškozenému. Borovec tak směšuje donucení pachatele k náhradě újmy s donucením nevinného člověka k placení cizí bezpečnostní firmy. První je obranou práva, druhé útokem na majetek.
Autor dále tvrdí, že agentura má jen dvě možnosti: buď proti neklientovi nic nezmůže, nebo začne právo vynucovat i vůči lidem bez smlouvy. To je falešná volba. Soukromý právní řád by se neskládal jen z několika ozbrojených agentur. Vedle nich by působily pojišťovny, vyšetřovatelé, rozhodci, ručitelé, smluvní komunity a společnosti vymáhající pohledávky. Poškozeného může nejprve odškodnit pojišťovna a následně sama vymáhat nárok na pachateli. Nárok lze postoupit tomu, kdo má lepší prostředky k jeho prosazení. Člověk odmítající běžně uznávané arbitráže může přijít o pojištění, obchodní vztahy, ručitele nebo přístup do smluvních společenství. Lidé podobné mechanismy používají už dnes. Petr Borovec je nevyvrací, on je vůbec nezvažuje.
Další omyl spočívá v argumentu veřejného statku. Dopadení zloděje může prospět i lidem, kteří dané agentuře nic neplatili. Jenže z pozitivního přínosu pro okolí nevzniká právo vybírat daně. Majitel osvětleného domu prospívá sousedům, majitel hasicího zařízení snižuje riziko šíření požáru a dobře udržovaný dům zvyšuje hodnotu okolních nemovitostí. Přesto nikdo z nich nezískává právo jednostranně vystavit sousedům účet a při nezaplacení jim zabavit majetek. Trh běžně vytváří služby s vedlejšími přínosy pro třetí osoby a řeší to cenami, smlouvami, pojištěním, vlastnickými vztahy nebo předplatným. Borovec přesto bez důkazu přeskočí od pozitivní externality k povinné platbě.
Stejně slabé je tvrzení, že zákazníci budou požadovat, aby platili i ostatní, a agentura jim proto vyhoví. Zákazníci by jistě chtěli, aby jejich náklady nesl někdo jiný. Jenže ekonomická motivace něco chtít ještě nezakládá právo to získat. Jakmile agentura začne vybírat peníze od lidí, kteří si její služby neobjednali, přestává být poskytovatelem obrany a sama se stává agresorem. Borovec tuto změnu nevnímá jako opuštění trhu, ale jako jeho přirozený výsledek. To je podobné, jako kdyby obchodník přepadl konkurenční prodejnu, násilím ji zavřel a někdo z toho vyvodil, že svobodný obchod přirozeně vytváří monopol. Nevytváří. Jeden účastník pouze přestal obchodovat a začal používat násilí.
Konkurence navíc z Borovcova příběhu zmizí právě ve chvíli, kdy se mu přestane hodit. Na začátku působí agentury A a B, soutěží o klienty a chrání si pověst. Jakmile ale jedna začne vybírat povinné poplatky, ostatní agentury, pojišťovny, rozhodci i klienti se náhle přestanou bránit. Proč by jiná agentura nechránila napadené neklienty? Proč by pojišťovny financovaly agresivní firmu, která si vytváří stále nové nepřátele? Proč by její klienti dobrovolně platili náklady na konflikt s celým okolím? Aby se agentura změnila ve stát, nestačí si jen nárokovat cizí peníze. Musí porazit konkurenci, ovládnout území, potlačit odpor a zakázat alternativní služby. To už aůe není tržní soutěž, nýbrž mocenské vítězství.
Borovec vše vysvětluje maximalizací zisku, ale zapomíná na náklady násilí. Firma musí financovat ozbrojené vymáhání, správu území, sledování obyvatel, potlačování odporu a boj proti konkurenci. Počítá tedy s výnosem agrese, ale její cenu vynechává. Stejně bychom mohli tvrdit, že pro obchodníka je nejvýhodnější zákazníky oloupit. Krátkodobě snad, jenže tím zničí důvěru a změní se v lupiče. Loupež se tím nestává přirozeným výsledkem obchodu.
Největší slabina článku je však v tom, že soukromý systém musí být téměř dokonalý, zatímco stát se hodnotit nemusí. Stát nedokáže zabránit všem zločinům, mnohé neobjasní, oběti často nedostanou plnou náhradu a policie nemá vůči jednotlivému plátci smluvní odpovědnost za výsledek. Občan nemůže změnit poskytovatele bez emigrace a stát navíc rozhoduje spory o rozsahu své vlastní moci vlastními soudy a podle vlastních zákonů. Borovec tak neporovnává nedokonalý soukromý systém se skutečným státem. Porovnává jej s idealizovanou představou státu, který prostě funguje.
Petr Borovec tedy neprokázal, že svobodný trh znovu vynalezne stát. Prokázal jen, že se ozbrojená organizace může pokusit ovládnout ostatní. To už dávno víme. Stát nevzniká jako úspěšný tržní produkt, ale jako úspěšný monopol násilí. Borovec ho z trhu neodvodil. On ho do něj v rozhodujícím okamžiku jednoduše propašoval.
František Kšír
Zákaz mobilů ve školách? Pro stát možná Pyrrhovo vítězství
Vláda připravuje novelu školského zákona, která má zakázat používání mobilních telefonů žákům základních škol během vyučování i přestávek.
František Kšír
První kontakt
První kontakt lidstva s jiným druhem inteligence neproběhl ve vesmíru. Proběhl na Zemi. A místo války začal rozhovorem.
František Kšír
Jakou cestu si zvolíš, člověče?
Krátká úvaha o tom, zda budoucnost lidstva skončí v systému závislosti a centrální kontroly, nebo ve společnosti postavené na dobrovolnosti, vlastnictví a svobodě člověka.
František Kšír
O kontroverzní vítězce Wimbledonu aneb kam může vést nenávist ke všemu německému
Tentokrát jsem se role autora kontračlánku zhostil já. Ne proto, že bych chtěl srovnávat dnešní Rusko s nacistickým Německem v historickém rozsahu jejich zločinů, ale proto, že relativizace morálky funguje vždy stejně.
František Kšír
Teorie veřejné volby v praxi
V předchozích článcích jsme si vysvětlili základní princip Teorie veřejné volby. Tedy myšlenku, že politici, úředníci i voliči reagují na pobídky, které politika vytváří, stejně jako lidé na trhu.
|Další články autora
Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?
Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý...
Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí
Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....
V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody
Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední...
Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí
Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...
Obluda mezi nádražími. Tam, kde řezali sovětské vagony, zastaví metro D nad rybníkem
Pokud by se vyhlašovala anketa o nejošklivější nádraží v Praze, to v Krči by mělo určitě medaili....
Policie zná totožnost muže nalezeného v Temném Dole, je to Polák
Policie zná totožnost muže nalezeného tento týden u základny zdravotnické záchranné služby v Temném...
Světelné instalace a videomapping lákají až do neděle do zahrad brněnských vil
Světelné instalace, hudební program a videomapping na fasádě dnes do zahrad brněnských vil...
Policisté vypátrali vězně, který v červnu odešel z pracoviště v Rudné u Prahy
Policisté vypátrali pětatřicetiletého vězně, který 4. června odešel z nestřeženého pracoviště v...
Trať mezi Prahou a Berounem stála, vlak se srazil s autem. Zraněné jsou i děti
Provoz na trati mezi Prahou a Berounem je zastavený, v Řevnicích u Prahy se v pátek v podvečer na...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 72
- Celková karma 8,96
- Průměrná čtenost 445x