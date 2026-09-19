Jak jsem zjistil, že jsem souhlasil se státem
Pamatuji si svatbu, pamatuji si podpisy různých smluv, dokonce si pamatuji některá rozhodnutí, kterých jsem později litoval. Ale okamžik, kdy jsem souhlasil s tím, že stát smí rozhodovat o části mých peněz, majetku a jednání, mi z paměti nějak vypadl. Začal jsem tedy pátrat.
Já: Kdy jsem vlastně se státem souhlasil?
Stát: Když jste se narodil.
Já: To jsem ale neuměl ani mluvit.
Stát: Právě proto jste nemohl nesouhlasit.
Já: Takže jsem souhlasil?
Stát: Ne tak docela. Jako dítě jste neměl potřebnou právní způsobilost.
To se mi ulevilo. Představa, že jsem něco tak zásadního odsouhlasil mezi kojením a výměnou plen, mi připadala poněkud lehkomyslná.
Já: Dobře. Tak kdy jsem souhlasil?
Stát: Když jste dospěl.
Já: Co přesně jsem tehdy udělal?
Stát: Nic.
Já: Aha.
Stát: A právě tím jste souhlasil.
Tady jsem začal tušit, že státní smluvní právo bude poněkud pokročilejší disciplína.
Já: Jak může moje nečinnost znamenat souhlas?
Stát: Protože pokud jste nesouhlasil, mohl jste odejít.
Já: A kdo stanovil, že pokud neodejdu, souhlasím?
Stát: My.
Já: A já jsem souhlasil s tím, že můžete stanovit, že moje nečinnost znamená souhlas?
Stát: Samozřejmě.
Já: Kdy?
Stát: Vždyť jsme si to právě vysvětlili.
Začal jsem chápat. Je to vlastně velmi elegantní smluvní systém. Jedna strana stanoví podmínky, druhá je nemusí podepsat, nemusí je vyslovit, nemusí je ani znát. Stačí, že neodejde. Napadlo mě, zda bych stejnou metodu nemohl používat také.
Vyvěsil bych například na dveře souseda oznámení: „Pokud se do třiceti dnů neodstěhujete, souhlasíte s pravidelným příspěvkem dva tisíce korun měsíčně na údržbu mé zahrady.“ Souseda by to možná překvapilo. Vysvětlil bych mu, že jde pouze o jeho nepochopení principu implicitního souhlasu. Kdyby namítal, že s ničím nesouhlasil, upozornil bych ho, že měl možnost odejít. Kdyby se zeptal, proč má odcházet ze svého domu, když peníze požaduji já, vysvětlil bych mu, že taková pravidla jsou prostě nutná pro fungování naší ulice.
A pokud by stále protestoval, přišel by nejsilnější argument: „Máte snad nějaký lepší návrh?“ Musím přiznat, že právě tato věta má své kouzlo. Položíte otázku, odkud někdo získal určité oprávnění, a místo odpovědi dostanete úkol navrhnout lepší společenské uspořádání. Je to trochu jako kdybych se v restauraci zeptal, proč mám na účtu tři lahve vína, které jsem si neobjednal, a číšník odpověděl: „A jak byste tedy chtěl financovat provoz restaurace?“ Nevím. Možná lépe. Ale o to jsem se neptal.
Pak přišla většina
Nakonec jsem dostal ještě jednodušší vysvětlení. O pravidlech společnosti přece musí někdo rozhodovat. V demokracii o nich nějakým způsobem rozhoduje většina. A pokud s výsledkem nesouhlasím? Většina mě přehlasuje. A v tu chvíli jsem konečně pochopil, že jsme se celou dobu zbytečně trápili.
Tohle je totiž naprosto srozumitelné. Člověk může být v hlasování pro, může být proti nebo se může zdržet. A pokud hlasuje proti a ostatních je více, prohraje. Tomu říkáme přehlasování. Jen tomu obvykle neříkáme souhlas poraženého. Kdybychom to dělali, mohly by vznikat poněkud zvláštní zápisy ze schůzí: Výsledek hlasování: pro 7, proti 3. Usnesení bylo přijato jednomyslně, protože tři nesouhlasící byli přehlasováni, a tudíž se jejich nesouhlas automaticky považuje za souhlas. Demokracie by tím získala jednu nespornou výhodu. Všechna rozhodnutí by byla jednomyslná.
Možná žádný souhlas nepotřebujeme
A tady už satira končí. Možná je stát nezbytný. Možná bez něj moderní společnost fungovat nedokáže. Možná je demokracie nejlepší způsob kolektivního rozhodování, který máme k dispozici. A možná je nevyhnutelné, že některá pravidla budou platit i pro lidi, kteří s nimi nesouhlasí. To všechno jsou legitimní témata k diskusi. Jenže žádné z těchto tvrzení nedokazuje, že člověk se státem dobrovolně souhlasil.
Existuje rozdíl mezi větami „Souhlasím“, „Podřídím se“ a „Budete se muset podřídit.“ Výsledek může být ve všech třech případech stejný. Člověk zaplatí daň, dodrží zákon nebo respektuje rozhodnutí úřadu. Ale cesta k výsledku stejná není.
Možná bychom si tedy mohli ušetřit celou složitou konstrukci o smlouvě, kterou nikdo nepodepsal, o souhlasu vyjádřeném mlčením a o dobrovolnosti dokazované tím, že člověk neopustil zemi, ve které se narodil. Stačila by mnohem jednodušší věta: „Stát váš dobrovolný souhlas nepotřebuje.“
Můžeme se potom přít o to, zda je to správné, nezbytné, spravedlivé nebo zda existuje lepší uspořádání. Ale alespoň budeme vědět, o čem se přeme. Protože člověk, kterého většina přehlasovala, možná musí rozhodnutí většiny respektovat. Ale souhlasit s ním opravdu nezačal jen proto, že prohrál hlasování.
Zdroje a inspirace:
- Kritika státní smlouvy z pohledu anarchokapitalismu – zejména kritika společenské smlouvy a implicitního souhlasu se státní jurisdikcí.
- Přemysl Holub: Autentická zpověď státisty začátku 21. století pro budoucí generace žijící ve svobodné společnosti, Mises.cz, 20. dubna 2015.
- Inspirací pro satirický dialog byla také internetová diskuse autora článku o dobrovolném souhlasu jednotlivce se státem.
Jazykovou a stylistickou korekci textu provedla umělá inteligence (AI).
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