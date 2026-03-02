Jak by měla vypadat obnova ekonomiky Argentiny podle libertariánů
Argentina byla na počátku 20. století jednou z nejbohatších zemí světa. Dnes je symbolem opakovaných bankrotů, vysoké inflace a nedůvěry ve vlastní měnu. Libertariánský minarchismus nabízí radikálně odlišnou cestu obnovy, která nestaví na přerozdělování a řízení ekonomiky státem, ale na ochraně vlastnických práv, smluvní svobodě a měnové konkurenci. Otázkou není, zda je tento model radikální, ale zda je dlouhodobě stabilnější než dosavadní cesta.
První pilíř obnovy představuje ochrana vlastnických práv a smluv. Ekonomové z oblasti institucionální ekonomie opakovaně ukazují, že kvalita právního prostředí je klíčová pro investice a růst. Hernando de Soto ve své knize The Mystery of Capital poukazuje na to, že bez jasně definovaného a vymahatelného vlastnictví zůstává kapitál mrtvý a nevyužitý. Pokud by se argentinský stát soustředil primárně na rychlé soudní řízení, transparentní registry majetku a efektivní exekuci rozsudků, vytvořil by základ, na němž může trh fungovat bez permanentního politického zásahu.
Druhým pilířem by byla měnová konkurence. Historické zkušenosti s vysokou inflací ukazují, že monopol státu na měnu je silným pokušením financovat deficit tiskem peněz. Friedrich August von Hayek ve své práci Denationalisation of Money navrhoval, aby měny mohly soutěžit podobně jako jiné produkty na trhu. Pokud by Argentina umožnila svobodnou volbu měny pro smlouvy, mzdy a daně, vytvořila by přirozený tlak na stabilitu. Stát by nemohl skrze inflaci přenášet náklady své politiky na obyvatele.
Třetím krokem by bylo rozsáhlé zrušení ekonomických regulací. V prostředí, kde jsou podniky zatíženy licencemi, cenovými omezeními a administrativními bariérami, vzniká prostor pro korupci a klientelismus. Empirické studie Světové banky v rámci projektu Doing Business opakovaně ukazovaly, že nižší regulatorní zátěž koreluje s vyšší podnikatelskou aktivitou a rychlejším růstem. Deregulace by však musela být doprovázena jasnou odpovědností za škodu a porušení smluv, jinak by se trh mohl proměnit v prostředí právní nejistoty.
Čtvrtým bodem by byla privatizace státního majetku. Model, v němž by byla polovina majetku rozdělena občanům formou akcií a druhá polovina prodána domácímu či zahraničnímu kapitálu, by mohl zabránit koncentraci majetku v rukou úzké skupiny. Zkušenosti z postsovětských zemí ukazují, že masová privatizace bez transparentních pravidel vede k oligarchizaci. Pokud by však byly akcie občanů po přechodné období neprodejné a spravované profesionálními fondy, mohl by vzniknout široký kapitálový základ společnosti.
Libertariánský minarchismus nepředpokládá absenci státu, ale jeho minimalizaci. Stát by si ponechal policii, soudy a obranu, případně expertní laboratoře poskytující důkazní servis při sporech o kvalitu či škodu. Nerozhodoval by však o cenách, kvótách ani o tom, která měna je správná. Tím by se omezil prostor pro populismus, který v minulosti vedl k opakovaným krizím.
Zvláštní roli by v takovém modelu mohla hrát umělá inteligence. AI by mohla pomoci při digitalizaci katastru, zrychlení soudních procesů, analýze smluv a odhalování podvodů. Transparentní algoritmické systémy by mohly zefektivnit státní aparát, aniž by rozšiřovaly jeho pravomoci. Pokud by byla AI používána jako nástroj pro zvýšení efektivity a nikoli pro centrální plánování, mohla by podpořit principy právního státu s minimální administrativní zátěží.
Otázkou zůstává politická proveditelnost. Historie Argentiny ukazuje, že reformy často ztroskotaly na krátkodobém tlaku a návratu k přerozdělování. Libertariánský model by vyžadoval stabilitu alespoň několik let, aby se obnovila důvěra investorů a obyvatel. Přechod by nebyl bezbolestný. Sektory závislé na regulacích a dotacích by musely projít restrukturalizací a část společnosti by pocítila krátkodobý pokles jistot.
Z dlouhodobého hlediska však může být právě důsledná ochrana vlastnictví a smluv nejúčinnější obranou proti cyklu inflace a bankrotů. Ekonomická historie ukazuje, že prosperita nevzniká tiskem peněz ani sliby, ale stabilními pravidly a důvěrou. Pokud by se Argentina skutečně rozhodla jít cestou minarchismu, stala by se laboratorním experimentem, který by mohl inspirovat i další země potýkající se s dluhovou a měnovou krizí.
Otázkou není, zda je tento model dokonalý. Otázkou je, zda je stabilnější než ten, který Argentinu dovedl k devíti státním bankrotům a opakované hyperinflaci. Libertariánská odpověď zní, že bez omezení moci státu nad měnou a ekonomikou se cyklus bude opakovat.
František Kšír
