Grónsko jako učebnicová lekce moci
1. Stát jako monopol násilí, nikoli služba
Základní omyl, kterého se většina lidí dopouští, spočívá v představě, že stát je primárně „ochránce“. Ve skutečnosti je stát monopolní správce donucení, který si nárokuje výhradní právo rozhodovat:
- o území,
- o zdrojích,
- o životech jiných lidí.
Hans-Hermann Hoppe to ve svých textech popisuje bez obalu: stát není neutrální arbitr, ale organizovaný monopol agrese, který svou činnost legitimizuje jazykem práva, demokracie nebo bezpečnosti.
„Stát se od běžné zločinecké organizace liší pouze tím, že své násilí institucionalizuje a prezentuje jako morálně oprávněné.“
A přesně to vidíme na případu Grónska.
Nejde o „obranu“. Nejde o „bezpečnost“.
Jde o strategickou polohu a suroviny – tedy o kontrolu vzácných zdrojů.
2. Jazyk moci: koupě, dohoda, armáda
Všimněte si jedné klíčové věci. V jedné větě jsou vedle sebe tři možnosti:
- koupě území,
- dohoda o připojení,
- vojenské řešení.
To je fascinující – a zároveň děsivé.
V normálním světě by tyto možnosti patřily do zcela odlišných morálních kategorií.
V logice státu však patří do jedné zásuvky.
Hoppe by řekl: stát nerozlišuje mezi dobrovolnou směnou a násilím morálně, ale instrumentálně. Pokud lze cíle dosáhnout bez násilí, použije se smlouva. Pokud ne, násilí je připraveno jako legitimní záloha.
To je přesně ten důvod, proč státy mohou mluvit o „mezinárodním právu“ a současně otevřeně připouštět vojenské řešení – bez pocitu rozporu.
3. Iluze kolektivního vlastnictví
Často slyšíme větu: „Grónsko patří jeho lidu.“
Zní to hezky. Ale stát s tímto tvrzením zachází velmi selektivně.
Pokud by Grónsko opravdu patřilo jednotlivým lidem, pak by:
- nikdo neměl právo ho „prodat“,
- nikdo neměl právo ho „získat“,
- nikdo neměl právo rozhodovat o jeho osudu bez explicitního souhlasu vlastníků.
Jenže stát vždy operuje s fikcí kolektivního vlastnictví, které ve skutečnosti spravuje úzká politická elita. A to platí jak pro USA, tak pro Dánsko, EU nebo NATO.
Hoppe v Politické ekonomii a principu přirozeného řádu opakovaně zdůrazňuje, že: „Kolektivní vlastnictví je ve skutečnosti vždy vlastnictvím politické třídy, nikoli lidu.“
A Grónsko je jen další figurka na šachovnici.
4. Proč je stát nebezpečný právě tehdy, když „funguje“
Teď to nejdůležitější:
Stát není nebezpečný proto, že by selhával.
Je nebezpečný proto, že funguje přesně podle svého designu.
- centralizuje rozhodování,
- externalizuje náklady (lidé, daně, války),
- privatizuje přínosy (moc, zdroje, vliv).
Nelze přehlédnout, že stát nenese plnou odpovědnost za své činy, protože náklady vždy rozprostře na anonymní populaci. Právě proto si může dovolit uvažovat o válce lehkovážně. Nikdy ji totiž neplatí on sám.
5. Jaké řešení stojí před civilizací
Teď to povzbudivé, ale náročné.
Řešením není:
- „lepší prezident“,
- „pevnější mezinárodní právo“,
- „správná aliance“.
To všechno už tu bylo. A vždy selhalo.
Řešením je postupná delegitimizace státu jako morální autority:
- návrat k dobrovolným vztahům,
- skutečné vlastnictví,
- smluvní uspořádání,
- konkurence i v oblasti práva a ochrany.
Hoppe to shrnuje tvrdě, ale přesně:
„Dokud bude existovat monopol donucení, bude existovat válka. Míru nelze dosáhnout politicky, ale pouze odstraněním politického monopolu.“
Závěr
Grónsko není výjimka.
Grónsko je zrcadlo.
Ukazuje nám, že i v roce 2026 platí totéž co před sto lety:
- státy nejednají morálně,
- jednají mocensky,
- a jazyk hodnot používají jen jako obal.
Jakmile si tohle jednou připustíme, přestaneme být naivní. A to je první krok ke skutečně civilizované společnosti.
A ano – je to nepohodlné.
Ale pravda taková občas bývá.
František Kšír
