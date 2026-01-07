Grónsko jako učebnicová lekce moci

Donald Trump otevřeně připouští, že jednou z možností „získání“ Grónska je i použití armády. Viz článek na Seznamu - Využití armády je jednou z možností, jak získat Grónsko, uvedl Bílý dům Tohle je čistá logika státu.

1. Stát jako monopol násilí, nikoli služba

Základní omyl, kterého se většina lidí dopouští, spočívá v představě, že stát je primárně „ochránce“. Ve skutečnosti je stát monopolní správce donucení, který si nárokuje výhradní právo rozhodovat:

  • o území,
  • o zdrojích,
  • o životech jiných lidí.

Hans-Hermann Hoppe to ve svých textech popisuje bez obalu: stát není neutrální arbitr, ale organizovaný monopol agrese, který svou činnost legitimizuje jazykem práva, demokracie nebo bezpečnosti.

„Stát se od běžné zločinecké organizace liší pouze tím, že své násilí institucionalizuje a prezentuje jako morálně oprávněné.“

A přesně to vidíme na případu Grónska.
Nejde o „obranu“. Nejde o „bezpečnost“.
Jde o strategickou polohu a suroviny – tedy o kontrolu vzácných zdrojů.

2. Jazyk moci: koupě, dohoda, armáda

Všimněte si jedné klíčové věci. V jedné větě jsou vedle sebe tři možnosti:

  • koupě území,
  • dohoda o připojení,
  • vojenské řešení.

To je fascinující – a zároveň děsivé.

V normálním světě by tyto možnosti patřily do zcela odlišných morálních kategorií.
V logice státu však patří do jedné zásuvky.

Hoppe by řekl: stát nerozlišuje mezi dobrovolnou směnou a násilím morálně, ale instrumentálně. Pokud lze cíle dosáhnout bez násilí, použije se smlouva. Pokud ne, násilí je připraveno jako legitimní záloha.

To je přesně ten důvod, proč státy mohou mluvit o „mezinárodním právu“ a současně otevřeně připouštět vojenské řešení – bez pocitu rozporu.

3. Iluze kolektivního vlastnictví

Často slyšíme větu: „Grónsko patří jeho lidu.“
Zní to hezky. Ale stát s tímto tvrzením zachází velmi selektivně.

Pokud by Grónsko opravdu patřilo jednotlivým lidem, pak by:

  • nikdo neměl právo ho „prodat“,
  • nikdo neměl právo ho „získat“,
  • nikdo neměl právo rozhodovat o jeho osudu bez explicitního souhlasu vlastníků.

Jenže stát vždy operuje s fikcí kolektivního vlastnictví, které ve skutečnosti spravuje úzká politická elita. A to platí jak pro USA, tak pro Dánsko, EU nebo NATO.

Hoppe v Politické ekonomii a principu přirozeného řádu opakovaně zdůrazňuje, že: „Kolektivní vlastnictví je ve skutečnosti vždy vlastnictvím politické třídy, nikoli lidu.“

A Grónsko je jen další figurka na šachovnici.

4. Proč je stát nebezpečný právě tehdy, když „funguje“

Teď to nejdůležitější:
Stát není nebezpečný proto, že by selhával.
Je nebezpečný proto, že funguje přesně podle svého designu.

  • centralizuje rozhodování,
  • externalizuje náklady (lidé, daně, války),
  • privatizuje přínosy (moc, zdroje, vliv).

Nelze přehlédnout, že stát nenese plnou odpovědnost za své činy, protože náklady vždy rozprostře na anonymní populaci. Právě proto si může dovolit uvažovat o válce lehkovážně. Nikdy ji totiž neplatí on sám.

5. Jaké řešení stojí před civilizací

Teď to povzbudivé, ale náročné.

Řešením není:

  • „lepší prezident“,
  • „pevnější mezinárodní právo“,
  • „správná aliance“.

To všechno už tu bylo. A vždy selhalo.

Řešením je postupná delegitimizace státu jako morální autority:

  • návrat k dobrovolným vztahům,
  • skutečné vlastnictví,
  • smluvní uspořádání,
  • konkurence i v oblasti práva a ochrany.

Hoppe to shrnuje tvrdě, ale přesně:

„Dokud bude existovat monopol donucení, bude existovat válka. Míru nelze dosáhnout politicky, ale pouze odstraněním politického monopolu.“

Závěr

Grónsko není výjimka.
Grónsko je zrcadlo.

Ukazuje nám, že i v roce 2026 platí totéž co před sto lety:

  • státy nejednají morálně,
  • jednají mocensky,
  • a jazyk hodnot používají jen jako obal.

Jakmile si tohle jednou připustíme, přestaneme být naivní. A to je první krok ke skutečně civilizované společnosti.

A ano – je to nepohodlné.
Ale pravda taková občas bývá.

Autor: František Kšír | středa 7.1.2026 14:00 | karma článku: 0 | přečteno: 2x

