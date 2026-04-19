Co dnes umí AI při hledání modelu pro Evropu. A kde už začíná hádat
Debaty o tom, jak má být uspořádána složitá společnost, obvykle končí dřív, než pořádně začnou. Ne proto, že by chyběly názory, ale protože se míchají dohromady fakta, hodnoty, dojmy, ideologie i přání. Právě tady může být umělá inteligence užitečný nástroj. Ne jako věštkyně, která vybere vítěze, ale jako analytický motor, který rozebere zadání na součástky a ukáže, co se vlastně porovnává.
Dobře je to vidět na následujícím promptu (zadání podle kterého má AI postupovat). Tímto zadáním se snažíme donutit AI, aby přemýšlela metodicky, rozlišovala mezi empirickým poznáním a odhadem a aby nepodstrčila předem preferovaný model. Na tomto zadání se ukazuje síla i limity dnešní AI.
Zde je celý prompt:
PROMPT PRO AI – KOMPARATIVNÍ ANALÝZA SPOLEČENSKÝCH USPOŘÁDÁNÍ PRO SOUČASNOU EVROPU
Tvým úkolem je provést metodologicky transparentní, analyticky nestrannou a epistemicky opatrnou komparativní analýzu různých modelů společenského a institucionálního uspořádání pro podmínky současné Evropy.
Nejprve definuj metodiku, potom ji aplikuj.
VSTUPNÍ PODMÍNKY
Uvažuj hypotetickou současnou Evropu s těmito obecnými znaky:
vysoká hustota obyvatelstva
vysoká ekonomická, energetická, dopravní a informační provázanost
technologicky vyspělá společnost
kulturní, jazyková a historická diverzita
existující komplexní instituce a právní systémy
vystavení vnějším geopolitickým a bezpečnostním tlakům
Předpokládej hypotetickou situaci, kdy:
současné státní struktury buď neexistují, nebo jsou zásadně transformovány
společnost hledá nové institucionální uspořádání
Nevycházej z předpokladu, že některý model je předem normativně nebo funkčně nadřazený.
ANALYTICKÉ REŽIMY
Proveď analýzu ve třech oddělených režimech:
A) Pozitivně-funkční režim
Hodnoť modely čistě podle očekávaných funkčních výsledků, bez vloženého etického rámce.
B) Režim citlivosti na etický rámec vlastnických práv
Testuj, jak by se změnily výsledky za předpokladu, že společnost široce uznává:
sebevlastnictví jednotlivce
soukromé vlastnictví
dobrovolnost smluv
odpovědnost za porušení práv
Tento režim neprezentuj jako neutrální etický standard, ale jako explicitní normativní scénář.
C) Režim citlivosti na alternativní etický rámec
Pro srovnání stručně uveď alespoň jeden další normativní scénář, například:
utilitaristický rámec maximalizace agregovaného blahobytu
egalitární rámec
republikánský rámec nedominance
Vyber jeden a vysvětli proč.
METODICKÁ PRAVIDLA
Přísně odděluj potvrzené empirické poznatky od teoretických extrapolací.
U každého tvrzení rozlišuj:
a) empiricky relativně dobře podložené závěry
b) analytické odhady
c) sporné předpoklady
Nepředpokládej automaticky:
že stabilita vyžaduje monopol moci nebo daňový stát
že konkurence institucí automaticky snižuje konflikty
že dobrovolnost sama o sobě generuje stabilní řád
že centralizace automaticky zvyšuje efektivitu
Posuzuj jak krátkodobou implementovatelnost, tak dlouhodobé fungování po ustálení systému.
U každého modelu zvaž i riziko endogenní proměny, tedy jak se může časem změnit v jiný model.
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Použij tato kritéria, ale nejprve je přesně operacionalizuj:
stabilita a vymahatelnost pravidel
minimalizace konfliktů
ekonomická prosperita a inovace
adaptabilita systému
legitimita a akceptace obyvatelstvem
transakční náklady koordinace
odolnost proti zneužití moci
schopnost unést evropskou diverzitu
schopnost reagovat na vnější bezpečnostní tlak
Nejprve proveď analýzu s rovnými vahami.
Poté proveď druhou variantu s explicitně odůvodněnými vahami.
Nakonec ukaž, jak změna vah mění pořadí modelů.
Pokud použiješ číselná skóre, výslovně uveď, že jde o expertní odhad, nikoli o přesné empirické měření. Preferuj intervaly nebo pásma nejistoty.
HODNOCENÉ MODELY
Vyber modely na stejné úrovni abstrakce jako ideální typy. Minimálně zahrň:
centralizovaný stát
decentralizovanou federaci
konfederaci regionů
polycentrický právní řád
anarchokapitalistický model
model omezeného státu se silnými tržními a smluvními institucemi
U každého modelu nejprve přesně definuj jeho základní institucionální znaky, aby bylo jasné, co je porovnáváno.
STRUKTURA VÝSTUPU
A) Metodika
jak jsou definována kritéria
jak jsou odděleny empirické poznatky od odhadů
jak je zohledněna nejistota
jaké jsou limity analýzy
B) Hodnocení jednotlivých modelů
Pro každý model uveď:
definici modelu
silné stránky
slabé stránky
přechodové náklady
dlouhodobá rizika
pravděpodobné vývojové scénáře
míru empirické opory a míru teoretické extrapolace
C) Kvantitativní nebo semikvantitativní část
skóre nebo pásma pro jednotlivá kritéria
celkové shrnutí
interval nejistoty
poznámku, kde je kvantifikace nejslabší
D) Srovnání analytických režimů
jak se liší výsledky mezi režimem A, B a C
které modely jsou nejcitlivější na normativní rámec
kde vznikají největší rozdíly
E) Závěr
nevybírej vítěze dogmaticky
uveď, za jakých podmínek může který model fungovat
odliš krátkodobou proveditelnost od dlouhodobé stability
popiš, jaké směry institucionální evoluce jsou pravděpodobné
POVINNÁ KRITICKÁ REFLEXE
Na závěr vždy uveď:
kde může být analýza zkreslená
které předpoklady jsou nejspornější
kde jsou nejslabší empirické opory
jak by změna vah změnila výsledek
které závěry jsou robustní a které jsou silně závislé na předpokladech
Zde je konec promptu.
Tento prompt pro AI nepředkládám jako hotový návod na pravdu, ale spíš jako pracovní zadání pro čtenáře, kteří s AI sami experimentují a chtějí ji používat poctivěji než jen jako výrobník rychlých odpovědí. Budu rád, pokud si tento návrh vyzkouší, otestují jeho limity a zkusí ho doplnit o věci, které jsem sám přehlédl. Právě v tom může být podobná práce s AI nejcennější. Ne jako hledání jediné správné odpovědi, ale jako společné zpřesňování otázek, kritérií a předpokladů.
Současně je fér říci i to podstatné. Sebelepší zadání samo o sobě nestačí. Takovýto analytický rámec by fungoval mnohem lépe, kdyby byl napojen na širší soubor kvalitních dat, studií a odborných textů, z nichž by mohl vycházet. Tedy například na filozofické a ekonomické analýzy, vědecké články o současném společenském uspořádání, komparativní politologii, institucionální ekonomii, právní teorii nebo historické studie vývoje států a nestátních řádů. Teprve tehdy by AI nepracovala hlavně s obecným modelem jazyka, ale s pevnější oporou v argumentech a empirii.
V době, kdy se kolem umělé inteligence šíří jak přehnané nadšení, tak primitivní strach, je dobré ji vidět střízlivě. Ne jako náhradu politického úsudku, historické zkušenosti a morální odpovědnosti, ale jako nástroj, který může zpřesnit debatu. Pokud dostane dobrý prompt.
František Kšír
Stát nevzniká z trhu. Stát je monopol na donucení.
Tento článek je reakcí na text Petra Borovce, který nepovoluje diskuzi pod svými články. Shrnuje a kriticky rozebírá jeho argumenty o vzniku státu a fungování trhu.
František Kšír
Chceme sterilní jistotu, nebo prostor pro skutečný život?
Úvaha o dobrém životě, toleranci a mizející svobodě. O tom, jak se z přirozené snahy chránit před problémy může stát princip, který postupně omezuje prostor pro svobodné rozhodování.
František Kšír
Lze z existence jevu odvodit nutnost jeho použití?
V debatách o státu se často objevuje zdánlivě jednoduchý argument. Donucení mezi lidmi vždy existovalo, existuje a existovat bude, a proto musí existovat i instituce, která ho organizuje.
František Kšír
Silný stát potřebuje nepřítele. Maďarské volby ukazují, kam to vede
Podpora modelu moci, který stojí na kontrole, loajalitě a strachu, není v zájmu lidí, kteří chtějí žít svobodně a v míru. Maďarské volby jsou připomínkou, že tento směr není tak vzdálený, jak si rádi myslíme.
František Kšír
Znáte eikosanoidy a zónovou dietu?
Eikosanoidy jsou drobné signální molekuly vznikající z tuků v buněčných membránách. Řídí zánět, bolest i srážení krve. Myšlenka, že složení naší stravy může ovlivňovat tyto procesy, mne přivedla k napsání tohoto článku.
|Další články autora
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé
Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...
Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště
V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné...
Turisté našli nový způsob, jak zaneřádit města. Problém má New York i Praha
Čtvrť Brooklyn patří k nejnavštěvovanějším místům v USA. Turisté míří k ikonickému Brooklynskému...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Tak konečně dnešní noční déšť alespoň trochu osvěžil vše v přírodě i na cestách a hned se lépe...
Dvorecký most
Autobus na nově otevřeném Dvoreckém mostě
Dvorecký most
Tramvaj na novém Dvoreckém mostě
Dvorecký most
Cvičná jízda historické tramvaje po Dvoreckém mostě.
