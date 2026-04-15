Chceme sterilní jistotu, nebo prostor pro skutečný život?
V běžném životě jsme si zvykli na jednu věc, aniž bychom si to často uvědomovali. Mnoho pravidel dnes nevzniká proto, že by někdo někomu ublížil, ale proto, že by k tomu teoreticky dojít mohlo. Neřešíme už jen škodu, ale i její možnost.
Je to pochopitelné. Každý chce předcházet problémům. Jenže tím se nenápadně mění samotný princip, na kterém pravidla stojí. Dříve platilo, že člověk nese odpovědnost za konkrétní škodu. Dnes je stále častěji omezován už proto, že by ke škodě mohlo dojít. A to vede k zásadní otázce: kde se takový princip zastaví?
Protože téměř každé lidské jednání může mít nějaký potenciální dopad na okolí. Pokud jako důvod k omezení stačí pouhá možnost škody, lze postupně regulovat téměř cokoliv. A právě tady se vytrácí něco, co bylo dříve samozřejmé – tolerance. Ne jako souhlas, ale jako ochota snášet jednání druhých, pokud tím nezasahují do našich práv.
Paradox dnešní doby je zřejmý. Jsme ochotni tolerovat velmi osobní a někdy i neobvyklé životní volby, ale zároveň stále méně tolerujeme, jak lidé nakládají se svým majetkem. Barva plotu, podoba domu, využití pozemku nebo způsob hospodaření, to vše se dostává pod kontrolu i když tím nikomu konkrétně nevzniká škoda. Podobně se omezuje i dobrovolná spolupráce mezi lidmi. Smlouvy, dohody a podnikání podléhají rostoucí regulaci, přestože jsou uzavírány svobodně.
Tento přístup se promítá i do ekonomiky. Právě v této době se objevují návrhy na zastropování cen, pokud jsou označeny za příliš vysoké. Nejde o řešení konkrétní křivdy, ale o preventivní zásah do dobrovolných vztahů. Z obavy, že by někdo mohl být znevýhodněn, vzniká pravidlo, které omezuje všechny a to bez ohledu na jejich konkrétní situaci.
Do toho vstupuje ještě jeden faktor. Každý z nás má představu o tom, jak by měla společnost vypadat jak má být uspořádaná, bezpečná, bez jevů, které považuje za nežádoucí. Problém nastává ve chvíli, kdy se tato představa začne prosazovat preventivně vůči ostatním. Každý má totiž jinou představu o tom, co je žádoucí. Pokud se všechny tyto představy promítnou do pravidel, vznikne prostředí, kde je regulováno téměř všechno.
Výsledkem pak jsou situace, kdy je člověk postihován, aniž by někomu způsobil konkrétní škodu. Ne proto, že by ublížil, ale proto, že porušil pravidlo vytvořené pro případ, že by k újmě mohlo dojít.
Otázka tedy nestojí tak, zda chceme chránit lidi před škodami. To chce každý. Skutečná otázka zní, jakou cenu jsme za tuto jistotu ochotni zaplatit. Zda chceme společnost založenou na odpovědnosti za skutečné činy, nebo na systému, který se snaží předem řídit chování všech.
A hlavně: uvědomujeme si ještě, kolik svobody jsme už ve jménu prevence obětovali a kde je bod, za který už bychom jít neměli?
František Kšír
