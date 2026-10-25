Apokatastáze
Stále častěji slyšíme, že umělá inteligence připraví miliony lidí o práci. Že nebude potřeba tolik účetních, právníků, programátorů, úředníků ani dalších profesí. Někteří dokonce předpovídají společnost, ve které se lidé stanou jakýmisi domácími mazlíčky umělé inteligence. Jenže podobné obavy provázely téměř každou velkou technologickou změnu. Mechanizace zemědělství odstranila obrovské množství lidské práce, aniž by tím skončila lidská činnost. Naopak umožnila vznik profesí, které si předchozí generace nedokázaly ani představit. Co když ale tentokrát nepůjde jen o další technologickou revoluci? Co když stojíme před něčím mnohem zásadnějším, před obnovou skutečné nezávislosti jednotlivce? Staří Řekové měli pro obnovu výraz apokatastasis. V křesťanské filozofii se později objevil jako představa konečné obnovy všeho. Proti dnešním apokalyptickým představám o budoucnosti AI tak můžeme postavit vlastní vizi apokatastáze, obnovy lidské svobody.
Velké firmy, korporace a rozsáhlé organizace nevznikaly náhodou. Jejich existence měla ekonomickou logiku. Jednotlivec nedokázal obsáhnout potřebné znalosti, koordinovat složité procesy ani nést vysoké náklady na administrativu. Proto vznikaly hierarchie, management, oddělení, poradci a celé armády zaměstnanců. Umělá inteligence však začíná tuto logiku měnit. Jednotlivec vybavený AI může dnes vykonávat činnosti, na které ještě nedávno potřeboval celý tým specialistů. Může vyvíjet software, analyzovat smlouvy, vést účetní agendu, vytvářet obchodní strategie nebo komunikovat se zákazníky. Samozřejmě ne všechno a ne vždy bez lidské kontroly. Ale směr vývoje je zřejmý. Náklady na znalosti, organizaci a koordinaci dramaticky klesají. A pokud se zmenšují ekonomické výhody velkých organizací, otevírá se prostor pro miliony samostatných jednotlivců a malých podnikatelů. Dinosauři nemusí vyhynout všichni. Ale jejich velikost přestává být automatickou výhodou.
A co největší dinosaurus, stát? Jestliže AI dokáže zpochybnit nezbytnost rozsáhlých firemních struktur, proč by nemohla zpochybnit také nezbytnost rozsáhlého státního aparátu? Moderní stát zaměstnává obrovské množství lidí, kteří vytvářejí, spravují, kontrolují a vynucují pravidla. Vedle nich existuje celý soukromý sektor, jehož významná část se živí tím, že ostatním pomáhá tato pravidla pochopit a splnit. Stát tak často vytváří problémy, jejichž řešení následně vydává za nezbytnou veřejnou službu. Umělá inteligence může tuto situaci zásadně změnit. Může jednotlivcům zpřístupnit právní znalosti, usnadnit uzavírání smluv, řešení sporů, vzdělávání, zabezpečení majetku i koordinaci společných projektů. Mnohé činnosti, které dnes vyžadují prostředníky a složité instituce, mohou být dostupné přímo lidem. To samozřejmě neznamená, že AI sama odstraní stát. Donucovací moc nezmizí jen proto, že se objeví dokonalejší technologie. Znamená to ale, že může postupně mizet jeden z argumentů, kterými stát svou rostoucí moc ospravedlňuje, údajná neschopnost jednotlivců postarat se o vlastní záležitosti.
Existují dva druhy lidí. Ti, kteří problémy řeší, a ti, kteří z jejich řešení vytvářejí další problémy. Umělá inteligence poskytne mimořádně silné nástroje oběma. Schopný člověk s její pomocí dokáže vytvořit hodnoty, na které dříve potřeboval desítky spolupracovníků. Byrokrat však může stejnou technologií vytvářet ještě více předpisů, kontrol, hlášení a povinností. A tady leží skutečné nebezpečí. Ne že AI připraví lidi o práci, ale že její produktivitu využijeme k ještě dokonalejšímu organizování a kontrolování lidských životů. Můžeme vytvořit společnost, ve které bude stát díky AI vědět o každém jednotlivci téměř všechno a dokáže jeho chování regulovat s dosud nepředstavitelnou účinností. Nebo společnost, ve které budou mít jednotlivci díky AI dostatek znalostí, schopností a prostředků, aby stále více záležitostí řešili sami, dobrovolnou spoluprací a bez donucení. Technologie nám umožní obojí. Rozhodující nebude její inteligence, ale naše představa o morálce a svobodě.
Po staletí lidstvo vytvářelo instituce, aby překonalo omezené schopnosti jednotlivce. Dnes vzniká technologie, která může tato omezení dramaticky zmenšit. Možná proto stojíme před mnohem významnější změnou, než je pouhé nahrazování lidské práce stroji. Skutečným bohatstvím člověka totiž není počet hodin, které musí odpracovat, ani množství institucí, které se o něj údajně starají. Bohatý je ten, kdo může svobodně rozhodovat o svém čase. A svobodný je ten, kdo může rozhodovat o vlastním životě, aniž by potřeboval svolení druhých. Umělá inteligence nám může pomoci obnovit společnost založenou na samostatnosti, odpovědnosti, dobrovolné směně a spolupráci. Nejde o návrat do minulosti. Jde o návrat k principu, který jsme pod nánosem institucí a kolektivistických představ téměř zapomněli: že člověk není prostředkem k uskutečňování cílů společnosti nebo státu, ale samostatnou bytostí s vlastními cíli. A možná právě v tom spočívá skutečná apokatastáze.
Největší revolucí umělé inteligence možná nebude to, že stroje přestanou potřebovat člověka, ale že člověk přestane potřebovat tolik těch, kteří mu dnes organizují život.
Poznámka autora: Článek vznikl jako vlastní úvaha inspirovaná zamyšlením Dana Steigerwalda o umělé inteligenci, budoucnosti podnikání a apokatastázi a dalšími úvahami o dopadech AI na lidskou práci a organizaci společnosti.
Dan Steigerwald: Facebook – Daniel Steigerwald
Text byl jazykově a stylisticky upraven pomocí umělé inteligence (ChatGPT).
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