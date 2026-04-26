Anarchokapitalismus, ne jako plán na zítřek, ale jako kompas pro dnešek
Když se řekne anarchokapitalismus, mnoho lidí si okamžitě představí chaos, bezpráví a svět bez pravidel. Tím si ale často zavřou dveře k něčemu, co by jim mohlo velmi pomoci. Nejde jen o představu společnosti bez státu, založené na dobrovolnosti vztahů a respektu k vlastnictví. Jde také o velmi užitečný způsob myšlení, který člověka nutí klást si správné otázky.
A právě v tom je jeho hodnota i pro člověka, který si vůbec nemyslí, že by v dnešním světě mohla vzniknout skutečně svobodná společnost na čistě dobrovolné bázi. Ani já nepředpokládám, že by se něco takového v dohledné době prosadilo. To ale vůbec neznamená, že jsou tyto myšlenky zbytečné. Naopak. Mohou být velmi cenné právě proto, že slouží jako korektiv vůči světu, v němž žijeme.
Libertariánské myšlení má jednu velkou výhodu. Umí složité politické a ekonomické spory převést na několik jednoduchých a pevných zásad. Třeba tuto. Nerozdávej, co ti nepatří. Většina moderní politiky stojí právě na tom, že politici rozdávají cizí peníze, aby si kupovali přízeň voličů. Nejde o jejich peníze, nejde o jejich práci, nejde o jejich majetek, ale vystupují, jako by byli štědrými dárci. Jakmile si člověk osvojí tuto jednoduchou větu, začne se na veřejné finance dívat úplně jinak. Přestane obdivovat rozdávače a začne zkoumat, komu bylo nejdřív vzato.
Druhé pravidlo je ještě základnější. Neubližuj lidem a neber jim jejich věci. To je morální jádro libertariánské tradice. Mnoho státních zásahů je obhajováno vznešenými slovy, ale ve skutečnosti jde jen o sofistikovanější formu nátlaku. Když stát něco zakáže, přikáže, zdaní nebo přerozdělí, vždy za tím nakonec stojí možnost použití síly. Libertariánská optika tuto skutečnost nenechává schovat za úřední jazyk. Nutí člověka ptát se, zda jde o dobrovolnou spolupráci, nebo o vynucený vztah.
Právě to je mimořádně užitečné při vynášení hodnotových soudů. Dnešní člověk bývá veden k tomu, aby považoval za správné všechno, co schválí stát nebo parlamentní většina. Jenže zákonnost a spravedlnost nejsou totéž. I legální rozhodnutí může být nespravedlivé. I demokraticky odhlasovaný návrh může být útokem na svobodu jednotlivce. Anarchokapitalistické myšlení proto vede k tomu, aby se člověk neptal jen na to, zda je něco schválené, ale zda je to také morálně obhajitelné.
S tím souvisí další osvědčené pravidlo. Účel prostředky nesvětí. Právě tady etatismus selhává znovu a znovu. Politika velmi ráda slibuje krásné cíle. Pomoc chudým, dostupné bydlení, levné energie, ochranu pracovních míst, sociální jistoty. Jenže pokud se těchto cílů dosahuje násilím, odebíráním cizích prostředků, ničením motivace pracovat a podnikat nebo potlačováním odpovědnosti, výsledkem nebývá dobro, ale jen jinak zabalené škody. Člověk, který zná libertariánskou kritiku, si proto zvykne zkoumat nejen proklamované cíle, ale hlavně prostředky. A právě tím se stává odolnějším vůči falešně líbivé politice.
Velmi důležité je i pravidlo, že solidarita je správná jen pokud je dobrovolná. Tady se ukazuje rozdíl mezi skutečnou lidskou pomocí a státně organizovaným přerozdělováním. Dobrovolná solidarita je ctnost. Nucená solidarita je jen přikrášlené donucení. Skutečná solidarita vyrůstá z lidskosti, soucitu a svobodného rozhodnutí nést náklady pomoci. Když je ale solidarita vymáhána pod hrozbou sankce, přestává být morální ctností a stává se povinností vynucenou mocí. Libertariánská myšlenka člověku připomíná, že nelze oslavovat morálku tam, kde chybí svoboda volby.
To vše má přímý dopad i na prosperitu společnosti. Stát velmi rád slibuje jistoty, ochranu a stabilitu. Jenže skutečná prosperita nevzniká z přerozdělování, ale z tvorby hodnot. Nevzniká v kancelářích ministerstev, ale tam, kde lidé svobodně pracují, podnikají, směňují a nesou odpovědnost za svá rozhodnutí. Když stát příliš zasahuje, nevytváří jen náklady. Přesměrovává lidskou energii od tvorby ke shánění výhod, dotací, výjimek a ochran. Místo podnikání roste lobbyismus. Místo konkurence roste privilegium. Místo odpovědnosti roste závislost.
Právě tady může být znalost anarchokapitalismu užitečná i pro etatistu. Ne proto, aby se z něj stal anarchokapitalista, ale aby lépe poznal, kdy stát ještě chrání rámec svobody a kdy už začne dusit společnost vlastním objemem, arogancí a neschopností. Je to myšlenkový test. Jakmile politik přijde s novým regulováním, novou dotací, novým zákazem nebo novým přerozdělením, člověk se může ptát, zda tím skutečně řeší problém, nebo jen přesouvá náklady jinam, vytváří nové deformace a kupuje si podporu jedné skupiny na účet druhé.
A právě v této chvíli má smysl i další zásada. Neustupuj před zlem, ale aktivně proti němu vystupuj. To neznamená volat po násilí nebo po revoluci. Znamená to nenechat bez odporu růst moc, která se neustále rozšiřuje na úkor svobody člověka. Znamená to ozvat se proti špatným zákonům, špatným regulacím a špatným nápadům, které se tváří jako pomoc, ale ve skutečnosti rozleptávají společnost. Kdo mlčí pokaždé, když stát udělá další krok směrem k větší kontrole, ten se pak nemůže divit, že se jednou probudí ve světě, kde je svoboda už jen vzpomínkou.
To má přímý dopad i na volby. Lidé často volí podle emocí, strachu nebo podle toho, kdo jim co slíbí. Jenže právě tady pomáhá anarchokapitalistická kritika státu jako protilátka. Učí člověka nedívat se jen na líbivé cíle, ale na prostředky. Učí ho být podezřívavý vůči politikům, kteří se tváří jako dobrodinci, ale ve skutečnosti jen nakládají s cizími penězi, cizí prací a cizí odpovědností. Učí ho chápat, že čím více moci stát získá, tím větší prostor vzniká pro korupci, klientelismus a morálně zabalené rabování.
Neznamená to, že každý, kdo tyto myšlenky pochopí, musí začít volat po zrušení státu. Znamená to ale něco jiného a velmi praktického. Může začít více volit ty strany a politiky, kteří dávají větší prostor ekonomické a individuální svobodě. Tedy ty, kteří méně trestají úspěch, méně dusí podnikání, méně sahají lidem do života a více respektují odpovědnost jednotlivce. To samo o sobě nemusí vytvořit svobodnou společnost v plném anarchokapitalistickém smyslu, ale může to společnost posunout směrem k větší svobodě, vyšší prosperitě a menšímu množství škod, které na lidech páchá přebujelý stát.
A to je přesně důvod, proč by měl anarchokapitalismus znát i jeho odpůrce. Není to jen vzdálený ideál. Je to velmi ostrý intelektuální nástroj, který pomáhá oddělit dobrovolnost od donucení, tvorbu hodnot od politického přerozdělování a skutečnou službu společnosti od mocenského divadla. V době, kdy stát zasahuje téměř do všeho a téměř každý zásah umí prodat jako dobro, je takový nástroj potřebnější než kdy dřív.
Mnoho lidí se dnes bojí svobody, protože byli vychováni k tomu, aby se báli odpovědnosti. A mnoho politiků na tom staví svou moc. Právě proto považuji za užitečné, aby se s ideou anarchokapitalismu seznámil i člověk, který ji nikdy nebude chtít plně uskutečnit. Už samotné pochopení této myšlenkové tradice totiž může vést k lepšímu úsudku, k větší ostražitosti vůči státní moci a nakonec i k rozumnější volbě těch, kdo alespoň částečně hájí svobodu člověka proti státu.
Už to by byl v dnešní době velký posun správným směrem.
František Kšír
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ
Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč
