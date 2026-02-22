Zimní putování z Jablonného pod Suchý vrch (2)

První část mého putování jsme zakončili U Rybníka, jak jsem zmiňovala v závěru předešlého článku. Má cesta ale ještě zdaleka nekončila.

Pokračovala jsem dál po jihozápadním úbočí Pavlových vrchů (686 m), které jsem obešla po východní straně a pak jsem na chvíli sešla ze silnice vlevo, kde se nachází sedlo mezi nimi a sousedním vrcholem Bulík (729 m). Chvílemi jsem se musela vyhýbat autům, později se mi dokonce stalo, že mi chtěl zastavit i traktor.

Za Bulíkem už se otevíraly zimní výhledy k Suchému vrchu (995 m) a Bukové hoře (958 m). V těchto místech je ale krajina otevřená na všechny strany a právě od Suchého vrchu foukal velmi mrazivý vítr. Postupovala jsem dál až na křižovatku Čenkovice – Orličky, odkud jsem se po osmi a půl kilometrech pěšky autobusem přesunula zpátky do Jablonného.

Děkuji za čas, který jste si na mě udělali, a přeji Vám klidný další týden, už poslední v tomto nejkratším měsíci roku. Snad se brzy dočkáme jara...

Autor: Veronika Foglová | neděle 22.2.2026 21:37 | karma článku: 0 | přečteno: 10x

Veronika Foglová

  • Počet článků 430
  • Celková karma 9,97
  • Průměrná čtenost 283x
Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka. Založením optimistka, ale někdy raději dávám přednost realismu. Mám ráda smích a humor, pokud ovšem nikomu neškodí. Užívám si života plnými doušky, ale tak, jak mně to vyhovuje, tzn., abych neomezovala nikoho dalšího.

