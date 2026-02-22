Zimní putování z Jablonného pod Suchý vrch (2)
Pokračovala jsem dál po jihozápadním úbočí Pavlových vrchů (686 m), které jsem obešla po východní straně a pak jsem na chvíli sešla ze silnice vlevo, kde se nachází sedlo mezi nimi a sousedním vrcholem Bulík (729 m). Chvílemi jsem se musela vyhýbat autům, později se mi dokonce stalo, že mi chtěl zastavit i traktor.
Za Bulíkem už se otevíraly zimní výhledy k Suchému vrchu (995 m) a Bukové hoře (958 m). V těchto místech je ale krajina otevřená na všechny strany a právě od Suchého vrchu foukal velmi mrazivý vítr. Postupovala jsem dál až na křižovatku Čenkovice – Orličky, odkud jsem se po osmi a půl kilometrech pěšky autobusem přesunula zpátky do Jablonného.
Děkuji za čas, který jste si na mě udělali, a přeji Vám klidný další týden, už poslední v tomto nejkratším měsíci roku. Snad se brzy dočkáme jara...
Veronika Foglová
Zimní putování z Jablonného pod Suchý vrch (1)
Bylo 6. února 2015. Na Charitě jsme s kolegyní dokončily čištění pokladniček po Tříkrálové sbírce, a protože jsem neměla žádný přímý spoj domů, rozhodla jsem se pro delší zimní procházku spojenou s focením.
Kostel sv. Jana Křtitele a hřbitov v Kunštátu
Asi úplně poprvé jsem se do blízkosti kunštátského kostela dostala na konci školního roku 1995 - 96, kdy jsem končila první ročník průmyslovky a sem jsme jeli na výlet.
Za sklem...
Zdravím Vás po odmlce způsobené mou nemocí a doufám, že se vynacházíte při plném zdraví. Stále se ještě doléčuji, ale už je mi o mnoho lépe, a tak Vás snad potěší pár fotografií v teplých tónech.
Ledopády na Velké plotně a zamrzlý Orličkovský potok
Navzdory čtvrteční předpovědi zataženého počasí jsme tady na horách zažili nádherné slunečno, které mě hodně (příjemně) překvapilo.
Vánoční střípky 2025 (2)
Pěkně Vás všechny vítám v roce 2026 a těším se, že se tu spolu budeme opět každou neděli shledávat.
