Zimní putování z Jablonného pod Suchý vrch (1)

Bylo 6. února 2015. Na Charitě jsme s kolegyní dokončily čištění pokladniček po Tříkrálové sbírce, a protože jsem neměla žádný přímý spoj domů, rozhodla jsem se pro delší zimní procházku spojenou s focením.

Vlakem jsem odjela do Jablonného nad Orlicí a odtud se vydala po silnici I/11 směrem na Červenovodské sedlo. Obloha byla jasná, jen sem tam nějaký mráček ji zpestřil, ale panovalo mrazivé, větrné počasí, které se zhoršovalo úměrně s tím, jak rostla nadmořská výška.

První část mého putování začneme na konci Jablonného výhledem na můj rodný Faltusův kopec se Sobkovicemi, a skončíme nedaleko Pavlových vrchů, na dohled místa zvaného U Rybníka (599 m).

Na jednom ze snímků uvidíte památník obětem přepadení transportu pruského vojska z 22. července 1866 občany Jablonného nad Orlicí, Jamného nad Orlicí a Bystřece. Padlo tu 13 pruských vojáků, kteří tady byli pochováni. Pomník se nachází poblíž dnešní silnice I/11, tehdejší císařské silnice.

Děkuji za návštěvu a čas, který jste mi věnovali, a přeji krásné, už viditelně prodlužující se únorové dny (jen toho sluníčka kdyby přibylo...). Na viděnou příští týden!

