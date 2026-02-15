Zimní putování z Jablonného pod Suchý vrch (1)
Vlakem jsem odjela do Jablonného nad Orlicí a odtud se vydala po silnici I/11 směrem na Červenovodské sedlo. Obloha byla jasná, jen sem tam nějaký mráček ji zpestřil, ale panovalo mrazivé, větrné počasí, které se zhoršovalo úměrně s tím, jak rostla nadmořská výška.
První část mého putování začneme na konci Jablonného výhledem na můj rodný Faltusův kopec se Sobkovicemi, a skončíme nedaleko Pavlových vrchů, na dohled místa zvaného U Rybníka (599 m).
Na jednom ze snímků uvidíte památník obětem přepadení transportu pruského vojska z 22. července 1866 občany Jablonného nad Orlicí, Jamného nad Orlicí a Bystřece. Padlo tu 13 pruských vojáků, kteří tady byli pochováni. Pomník se nachází poblíž dnešní silnice I/11, tehdejší císařské silnice.
Děkuji za návštěvu a čas, který jste mi věnovali, a přeji krásné, už viditelně prodlužující se únorové dny (jen toho sluníčka kdyby přibylo...). Na viděnou příští týden!
Veronika Foglová
Kostel sv. Jana Křtitele a hřbitov v Kunštátu
Asi úplně poprvé jsem se do blízkosti kunštátského kostela dostala na konci školního roku 1995 - 96, kdy jsem končila první ročník průmyslovky a sem jsme jeli na výlet.
Veronika Foglová
Za sklem...
Zdravím Vás po odmlce způsobené mou nemocí a doufám, že se vynacházíte při plném zdraví. Stále se ještě doléčuji, ale už je mi o mnoho lépe, a tak Vás snad potěší pár fotografií v teplých tónech.
Veronika Foglová
Ledopády na Velké plotně a zamrzlý Orličkovský potok
Navzdory čtvrteční předpovědi zataženého počasí jsme tady na horách zažili nádherné slunečno, které mě hodně (příjemně) překvapilo.
Veronika Foglová
Vánoční střípky 2025 (2)
Pěkně Vás všechny vítám v roce 2026 a těším se, že se tu spolu budeme opět každou neděli shledávat.
Veronika Foglová
Vánoční střípky 2025 (1)
Snímky z dnešního a příštího blogu jsem posbírala na Boží Hod a sv. Štěpána po Sobkovicích a Studeném. Kvůli velkému množství jsem je rozdělila do dvou částí...
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě
Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22....
GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize
Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody,...
Kdy startují Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině
Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...
Hasiči zasahují u autonehody v Praze 5. Řidiče museli vyprostit
Pražští hasiči zasahují u nehody osobního auta v Praze 5. Kvůli překážce na trati skončilo auto na...
Policie od sobotního podvečera vyšetřuje násilnou smrt muže v Žamberku
Policie od sobotního podvečera vyšetřuje násilnou smrt muže v Žamberku. Podezřelý byl zadržen na...
Řidič u Zálezlic na Mělnicku narazil vozem narazil do stromu, nehodu nepřežil
Řidič dnes odpoledne u Zálezlic na Mělnicku narazil vozem do stromu, nehodu nepřežil. Nikdo další v...
Hlídač a 3x 300 korun. Deník Metro odměňuje čtenáře za jejich zdařilé víkendové fotoúlovky
Ne nadarmo se o čtenářích deníku Metro říká, že jsou jedni z nejpodnikavějších. Od celé řady...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 429
- Celková karma 9,91
- Průměrná čtenost 283x
Seznam rubrik
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
- Chaloupky Orlických hor
- Mé oblíbené snímky
- Jen tak...
- Opevnění Orlických hor
- Toulky Orlickými horami
- Sakrální památky Orlických hor
- Fotografie s příběhem
- Černobílé Orlické hory
- Stromy Orlických hor