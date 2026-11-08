Židovský hřbitov v Podbřezí (2)
Zajít tam, zapálit svíčku těm, kteří nás předešli, zavzpomínat na ně a jejich, jistě nelehké, životní osudy.
Ve svém archivu mám pro Vás ještě další krásné hřbitovy, tak zase někdy příště. Mějte se krásně a držte se v teple!
Veronika Foglová
Židovský hřbitov v Podbřezí (1)
Dnes máme slavnost Všech svatých a zítra si budeme připomínat naše drahé zesnulé, a tak se, myslím, hodí, když Vás dnes a příště pozvu na jeden vskutku kouzelný hřbitov, který jsem navštívila přesně před půl rokem.
Veronika Foglová
Letem orlickohorským světem (19)
...tentokrát ryze z babího léta 2026 z mého blízkého i vzdálenějšího okolí, jak se postupně převlékalo do podzimního úboru.
Veronika Foglová
Procházka Hluchovem v babím létě (2)
Přesně na den dva roky poté, co jsem fotila tyto snímky, Vám nabízím druhou porci hluchovských fotografií.
Veronika Foglová
Procházka Hluchovem v babím létě (1)
Na podzim 2024 jsem několikrát navštívila Těchonín a okolí, konkrétně jednu z jednu z jeho osad zvanou Hluchov.
Veronika Foglová
Po stopách Jednoty bratrské (4): Pomník JAK
Dnes se tedy rozloučíme s Kunvaldem coby kolébkou Jednoty bratrské, ale rozhodně Vás sem ještě někdy zavedu, neboť tento městys toho má hodně co k ukázání.
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