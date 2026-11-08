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Židovský hřbitov v Podbřezí (2)

Veronika Foglová
Přemýšlím nad tím, jak krásně by tam nyní bylo, se zemí posetou žlutými lístečky ohlašujícími pomalu, ale jistě zimu.

Zajít tam, zapálit svíčku těm, kteří nás předešli, zavzpomínat na ně a jejich, jistě nelehké, životní osudy.

Ve svém archivu mám pro Vás ještě další krásné hřbitovy, tak zase někdy příště. Mějte se krásně a držte se v teple!

Autor: Veronika Foglová | neděle 8.11.2026 16:05 | karma článku: 0 | přečteno: 0x
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Veronika Foglová

  • Počet článků 467
  • Celková karma 9,08
  • Průměrná čtenost 273x
Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka. Založením optimistka, ale někdy raději dávám přednost realismu. Mám ráda smích a humor, pokud ovšem nikomu neškodí. Užívám si života plnými doušky, ale tak, jak mně to vyhovuje, tzn., abych neomezovala nikoho dalšího.

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