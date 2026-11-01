Židovský hřbitov v Podbřezí (1)
Odjakživa miluju courat se po hřbitovech, i tam, kde neleží nikdo z mé početné rodiny, zastavovat se u jednotlivých hrobů a přemýšlet nad osudy těch, kdo tam sní svůj věčný sen, spojovat jejich životní data s různými historickými nebo svými událostmi.
Už je to hezkých pár let zpátky, kdy jsem tady narazila na blog, kde autor psal o židovském hřbitově v Podbřezí. Fotky, které byly součástí článku, byly foceny v období pozdního podzimu, takže celá země byla pokryta žlutým listím, což jim dodávalo velice zajímavou atmosféru. Když jsem však později hledala tento článek, už jsem ho nemohla najít, ale touha navštívit toto krásné místo ve mně zůstala.
Podbřezí je obec v okrese Rychnov nad Kněžnou, s necelými šesti sty obyvateli. Leží v těsném sousedství Orlických hor a v jejím katastru naleznete zámek Skalka na skalním ostrohu, který není veřejnosti přístupný, nicméně zajímavý je tím, že v roce 1973 sem byla z Neratova převezena část barokního schodiště od kostela, na nějž byl vydán demoliční výměr. Schodiště už se do Neratova nevrátilo.
Kolem zámku protéká řeka Dědina zvaná též Zlatý potok, a když se vydáte proti proudu po naučné stezce, dojdete po půl kilometru příjemné procházky na lesní židovský hřbitov. Všechno podstatné o něm najdete hned na prvním snímku. Vedle najdete splav s lavičkou, který mi hodně připomínal ten v Babiččině údolí.
Je tu nádherně, klid a ticho, které „ruší“ snad jenom hukot vody. Okolní les dotváří pokojnou atmosféru, která je hřbitovům tak nějak vlastní. Budete-li poblíž, zastavte se tu, určitě nebudete litovat.
Přeji Vám hezký dušičkový týden a děkuji za čas, který jste mi svou návštěvou věnovali. Příští neděli se budu těšit u druhé poloviny snímků...
Veronika Foglová
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