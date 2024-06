Zateplený jeřáb v Orličkách

Poprvé jsem ho viděla v květnu 2016. Podruhé v září 2023, a to se mi zdálo, že na něm přibylo toho zateplení.

Ptáte se, jakého zateplení? Byl to první strom v mém životě, který jsem viděla kolem dokola pokrytý různými uháčkovanými výtvory, a to nejen na kmeni, ale vysoko do větví.

Velice mě to zaujalo. Bylo to veselé, pestré a barevné, zároveň naprosto neotřelý nápad. Lidé, kteří ho takto opečovávají, jistě nechtějí, aby mu v tuhých orlickohorských zimách chyběl tepelný komfort.

Jeřáb najdete na horních Orličkách u čp. 162.

Květen 2016

Září 2023

Pomalu, ale jistě nám končí červen a s ním zároveň i školní rok. Přeji Vám krásné a pohodové prázdniny a dovolené, plné poznávání nového a návratu na místa, která Vám utkvěla v srdci. Na viděnou za týden!