Zase jednou z Neratova...
Byla jsem rozhodnutá, že se podruhé v životě po letech podívám do neratovských věží, což obnáší 89 schodů nahoru a stejný počet dolů druhou stranou. Ale ten pohled dolů do lodě kostela stál zato. Pak jsem pofotila ještě hlavně Sad smíření a pomalu jsem se musela sbírat dolů k autobusu na Bedřichovku.
Zítra budu v práci zjišťovat, jak byli moji kolegové na pouti úspěšní v prodeji našich bylinek, bylinkových směsí, solí do koupele nebo sušené zeleniny. Vy se mějte krásně a užívejte léta!
Veronika Foglová
Nekořské slunečnicové variace
Minulou neděli byla v sousední Nekoři, pod niž Sobkovice spadají po farní stránce, pouť ke sv. Mikuláši.
Veronika Foglová
Divoká Orlice nad Zemskou bránou v babím létě
Od doby, kdy jsem začala jezdit na Zemskou bránu, jsem si přála podívat se tam jednou za časů babího léta, kdy se všechno halí do pestrých barev.
Veronika Foglová
Tragické 160. výročí
Dnes jsem měla v plánu psát úplně o něčem jiném, ale pak jsem si vzpomněla, že v týdnu uplynulo 160 let od přepadení pruské kolony u Jablonného, a tak jsem se rozhodla napsat článek o tomto výročí.
Veronika Foglová
Obrázky z Olešnice v Orlických horách
Dnes jsou to přesně dva roky, co jsem poprvé navštívila nejsevernější obec Orlických hor - Olešnici v Orlických horách. Má druhá návštěva se uskutečnila loni na jaře, ale dnešní snímky budou z té první návštěvy.
Veronika Foglová
Honzova studánka
Během léta 2024 jsem svá putování po Orlických horách cílila hodně na hřeben Bukovohorské hornatiny, který mám od nás doma jako na dlani.
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