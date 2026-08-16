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Zase jednou z Neratova...

Tento víkend probíhá u nás v Neratově pouť. A protože jsem přede dvěma týdny měla možnost se zase aspoň na chvíli do Neratova podívat, nabízím Vám aspoň na dálku možnost tam nahlédnout.

Byla jsem rozhodnutá, že se podruhé v životě po letech podívám do neratovských věží, což obnáší 89 schodů nahoru a stejný počet dolů druhou stranou. Ale ten pohled dolů do lodě kostela stál zato. Pak jsem pofotila ještě hlavně Sad smíření a pomalu jsem se musela sbírat dolů k autobusu na Bedřichovku.

Zítra budu v práci zjišťovat, jak byli moji kolegové na pouti úspěšní v prodeji našich bylinek, bylinkových směsí, solí do koupele nebo sušené zeleniny. Vy se mějte krásně a užívejte léta!

Autor: Veronika Foglová | neděle 16.8.2026 15:09 | karma článku: 0 | přečteno: 25x

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Veronika Foglová

  • Počet článků 455
  • Celková karma 10,12
  • Průměrná čtenost 275x
Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka. Založením optimistka, ale někdy raději dávám přednost realismu. Mám ráda smích a humor, pokud ovšem nikomu neškodí. Užívám si života plnými doušky, ale tak, jak mně to vyhovuje, tzn., abych neomezovala nikoho dalšího.

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