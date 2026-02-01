Za sklem...
Snímky, které Vám dnes nabídnu, pocházejí z neděle před třemi týdny a fotila jsem je doma, ve chvíli, kdy se sluníčko chystalo na zasloužený odpočinek.
Veronika Foglová
Ledopády na Velké plotně a zamrzlý Orličkovský potok
Navzdory čtvrteční předpovědi zataženého počasí jsme tady na horách zažili nádherné slunečno, které mě hodně (příjemně) překvapilo.
Veronika Foglová
Vánoční střípky 2025 (2)
Pěkně Vás všechny vítám v roce 2026 a těším se, že se tu spolu budeme opět každou neděli shledávat.
Veronika Foglová
Vánoční střípky 2025 (1)
Snímky z dnešního a příštího blogu jsem posbírala na Boží Hod a sv. Štěpána po Sobkovicích a Studeném. Kvůli velkému množství jsem je rozdělila do dvou částí...
Veronika Foglová
Když konečně vykouklo sluníčko...
Před třemi dny si sluníčko vzpomnělo, že by se taky mělo ukázat zase jednou u nás, a začalo si hledat cestu skrz mraky a mlhu.
Veronika Foglová
Betlém v Žamberku
V severní části Masarykova náměstí v Žamberku, poblíž busty TGM, stojí vánoční strom a před ním dřevěný vyřezávaný Betlém.
