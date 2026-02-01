Za sklem...

Zdravím Vás po odmlce způsobené mou nemocí a doufám, že se vynacházíte při plném zdraví. Stále se ještě doléčuji, ale už je mi o mnoho lépe, a tak Vás snad potěší pár fotografií v teplých tónech.

Snímky, které Vám dnes nabídnu, pocházejí z neděle před třemi týdny a fotila jsem je doma, ve chvíli, kdy se sluníčko chystalo na zasloužený odpočinek.

Autor: Veronika Foglová | neděle 1.2.2026 17:04 | karma článku: 0 | přečteno: 47x

Další články autora

Veronika Foglová

Ledopády na Velké plotně a zamrzlý Orličkovský potok

Navzdory čtvrteční předpovědi zataženého počasí jsme tady na horách zažili nádherné slunečno, které mě hodně (příjemně) překvapilo.

11.1.2026 v 13:31 | Karma: 11,07 | Přečteno: 113x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Vánoční střípky 2025 (2)

Pěkně Vás všechny vítám v roce 2026 a těším se, že se tu spolu budeme opět každou neděli shledávat.

4.1.2026 v 13:08 | Karma: 8,97 | Přečteno: 75x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Vánoční střípky 2025 (1)

Snímky z dnešního a příštího blogu jsem posbírala na Boží Hod a sv. Štěpána po Sobkovicích a Studeném. Kvůli velkému množství jsem je rozdělila do dvou částí...

28.12.2025 v 15:35 | Karma: 8,83 | Přečteno: 113x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Když konečně vykouklo sluníčko...

Před třemi dny si sluníčko vzpomnělo, že by se taky mělo ukázat zase jednou u nás, a začalo si hledat cestu skrz mraky a mlhu.

21.12.2025 v 13:43 | Karma: 9,80 | Přečteno: 87x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Betlém v Žamberku

V severní části Masarykova náměstí v Žamberku, poblíž busty TGM, stojí vánoční strom a před ním dřevěný vyřezávaný Betlém.

14.12.2025 v 13:16 | Karma: 8,39 | Přečteno: 107x | Diskuse | Fotoblogy
Další články autora

Nejčtenější

Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.
vydáno 28. ledna 2026

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.
26. ledna 2026  19:04

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992
27. ledna 2026  9:16

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů
25. ledna 2026  7:17

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)
29. ledna 2026  14:32,  aktualizováno  16:18

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci
1. února 2026  19:22

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...

Teplotní skok se nekoná. Meteorologové ubrali, mrazy a mlhy v Česku zůstanou

Zima čaruje v Libereckém kraji (leden 2026)
1. února 2026  18:47

Ještě v pátek to vypadalo, že Česko čeká výrazné oteplení a ve středu se teploty vyšplhají až k...

Arnold Schwarzenegger míří do Prahy, na Noci s legendou se setká s fanoušky

Arnold Schwarzenegger v Los Angeles (10. února 2025)
1. února 2026  18:42,  aktualizováno  18:42

Herec a někdejší guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger míří do České republiky, aby se tu...

Legrace? Ne, hobby horsing je náročný sport, říká sedmnáctiletá závodnice

V Kvasicích na Kroměřížsku se konaly závody v hobby horsingu. (30. leden 2026)
1. února 2026  18:32,  aktualizováno  18:32

Hobby horsing je stále populárnější záliba oblíbená hlavně mezi dívkami. Používá se při něm plyšová...

Veronika Foglová

  • Počet článků 427
  • Celková karma 10,44
  • Průměrná čtenost 284x
Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka. Založením optimistka, ale někdy raději dávám přednost realismu. Mám ráda smích a humor, pokud ovšem nikomu neškodí. Užívám si života plnými doušky, ale tak, jak mně to vyhovuje, tzn., abych neomezovala nikoho dalšího.

Seznam rubrik

Oblíbené knihy

Co právě poslouchám

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.