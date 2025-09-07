Vzpomínka na Tyroly
A tak jsem se rozhodla, že si osvěžím vzpomínky i na Rakousko o tři čtvrtě roku dříve. Zítra to budou tři roky, co jsem se vrátila domů plná zážitků z úchvatných Alp...jezera Achensee, nejmenšího rakouského městečka Rattenberg, výhledů v místech, kam jsme vyjeli lanovkami v překrásném údolí Wildschönau, kapliček, kostelů a Křížů, kde jsem se seznámila i s krásnou tradicí, která mě hodně překvapila – celými šanony malých oznámení o úmrtí občanů z okolí, něco ve stylu našich parte, ale zase ne tak docela, zanechávanými v kostelích a kaplích i vysoko v horách, a mnoha dalších míst, která jsem měla možnost navštívit během těch šesti dní našeho pobytu.
Pojďte se se mnou pokochat nádhernými Tyroly, které určitě doporučuji všem milovníkům hor.
Pro lepší zobrazení snímků si je, prosím, rozklikněte...
Přeji Vám všem krásnou slunečnou neděli a kouzelné babí léto spojené s novými zážitky, třeba i fotografickými nebo cestovatelskými. Na viděnou a děkuji za návštěvu!
Veronika Foglová
Po žních...
Chladný a deštivý červenec pozdržel letošní žně aspoň tady v mém blízkém i vzdálenějším okolí, takže teprve kolem poloviny srpna vyjely na pole kombajny sklízet letošní úrodu.
Veronika Foglová
Léto na Pastvinské přehradě
Podle teplot z dnešního rána to sice vůbec nevypadalo, ale pořád tady ještě máme léto, které v Orlických horách spousta lidí tráví na Pastvinské přehradě.
Veronika Foglová
Krásná krásenka
Tato letnička se mi líbí už dlouhé roky, ale teprve tento týden jsem se od kolegyně dozvěděla, jak se vlastně jmenuje.
Veronika Foglová
Něco málo od sobkovských domečků a chaloupek...
Léto je v plném proudu, konečně se i sluníčko vrátilo z dlouhé dovolené, a všechno kolem mě kvete a hýří nejrůznějšími odstíny barev.
Veronika Foglová
Studenecký pašař
Možná někdo z Vás zná jméno orlickohorského spisovatele a učitele Antonína Špinlera. Jeho dcera byla mou třídní na střední škole a on sám učil mimo jiné i u nás v Sobkovicích.
