Vitanovské bledulky

Několik let jsem jezdívala na Vitanov (osada patřící k Pastvinám) za svou příbuznou. Když jsem pak nastoupila do práce, naše návštěvy v podstatě ustaly.

Poblíž jejího domu, hned za kaplí sv. Dominika, se nachází stráň sestupující do údolí Vitanovského potoka, který se na Bublačce zleva vlévá do Divoké Orlice. Na jaře bývá posetá stovkami bledulek.

Snímky, které Vám dnes nabídnu, jsem fotila 23.3.2017. Nebylo na ně sice sluníčkové počasí, za něhož by určitě lépe vynikly, ale přesto to byla pastva pro oči.

Přeji Vám krásné objevování jarních kvítků, kterými se to teď všude hemží, a pestré jarní dny. Děkuji za čas, který jste mi věnovali, a na viděnou o Květné neděli.

Autor: Veronika Foglová | neděle 22.3.2026 13:48 | karma článku: 0 | přečteno: 18x

Veronika Foglová

U jamenských rybníků

Koncem března 2022 jsem se svou švagrovou několik odpoledních výletů po Orlických horách a jeden z nich vedl i do sousedního Jamného nad Orlicí.

15.3.2026 v 15:04 | Karma: 8,14 | Přečteno: 83x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Hrob německých obětí v Českých Petrovicích

V loňském roce jsem při svých toulkách Orlickými horami hned třikrát navštívila malebnou pohraniční obec České Petrovice.

8.3.2026 v 13:43 | Karma: 15,17 | Přečteno: 187x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Předjarně z Faltusova kopce

Taky si naplno užíváte těch teplých, vskutku jarních posledních dní, kdy sluníčko jako by se rozhodlo vynahradit nám svou absenci během zimy?

1.3.2026 v 12:28 | Karma: 9,09 | Přečteno: 81x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Zimní putování z Jablonného pod Suchý vrch (2)

První část mého putování jsme zakončili U Rybníka, jak jsem zmiňovala v závěru předešlého článku. Má cesta ale ještě zdaleka nekončila.

22.2.2026 v 21:37 | Karma: 9,24 | Přečteno: 72x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Zimní putování z Jablonného pod Suchý vrch (1)

Bylo 6. února 2015. Na Charitě jsme s kolegyní dokončily čištění pokladniček po Tříkrálové sbírce, a protože jsem neměla žádný přímý spoj domů, rozhodla jsem se pro delší zimní procházku spojenou s focením.

15.2.2026 v 22:58 | Karma: 9,59 | Přečteno: 94x | Diskuse | Fotoblogy
Veronika Foglová

  • Počet článků 434
  • Celková karma 9,87
  • Průměrná čtenost 282x
Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka. Založením optimistka, ale někdy raději dávám přednost realismu. Mám ráda smích a humor, pokud ovšem nikomu neškodí. Užívám si života plnými doušky, ale tak, jak mně to vyhovuje, tzn., abych neomezovala nikoho dalšího.

