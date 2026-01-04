Vánoční střípky 2025 (2)
Dnešní snímky pokračují mou cestou ze svatoštěpánské Mše Svaté domů. Od Suchého vrchu táhly mé oblíbené oblaky, které mi k focení vytvářely působivou kulisu, jinak bylo nádherné, přímo ideální počasí.
Přeji Vám krásné lednové dny, nyní i se sněhem, a držte se v těch mrazech, které nás čekají, v teple! Na viděnou příští neděli...
Veronika Foglová
Vánoční střípky 2025 (1)
Snímky z dnešního a příštího blogu jsem posbírala na Boží Hod a sv. Štěpána po Sobkovicích a Studeném. Kvůli velkému množství jsem je rozdělila do dvou částí...
Veronika Foglová
Když konečně vykouklo sluníčko...
Před třemi dny si sluníčko vzpomnělo, že by se taky mělo ukázat zase jednou u nás, a začalo si hledat cestu skrz mraky a mlhu.
Veronika Foglová
Betlém v Žamberku
V severní části Masarykova náměstí v Žamberku, poblíž busty TGM, stojí vánoční strom a před ním dřevěný vyřezávaný Betlém.
Veronika Foglová
Fredy
K adventnímu a vánočnímu období patří neodmyslitelně jako jeden ze symbolů oslíček, na němž putovala Panna Maria do Betléma a který byl i při Ježíškově Narození.
Veronika Foglová
Dnes kolem poledne...
Asi by to chtělo pár zasněžených fotek, že, když už se nám tu nějaký ten den drží bílá pokrývka... A tak Vám nabídnu pár snímků, které jsem nafotila dnes, když se sluníčko konečně rozhodlo vykulit zpod mraků...
