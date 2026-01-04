Vánoční střípky 2025 (2)

Pěkně Vás všechny vítám v roce 2026 a těším se, že se tu spolu budeme opět každou neděli shledávat.

Dnešní snímky pokračují mou cestou ze svatoštěpánské Mše Svaté domů. Od Suchého vrchu táhly mé oblíbené oblaky, které mi k focení vytvářely působivou kulisu, jinak bylo nádherné, přímo ideální počasí.

Přeji Vám krásné lednové dny, nyní i se sněhem, a držte se v těch mrazech, které nás čekají, v teple! Na viděnou příští neděli...

Autor: Veronika Foglová | neděle 4.1.2026 13:08 | karma článku: 0 | přečteno: 19x

Další články autora

Veronika Foglová

Vánoční střípky 2025 (1)

Snímky z dnešního a příštího blogu jsem posbírala na Boží Hod a sv. Štěpána po Sobkovicích a Studeném. Kvůli velkému množství jsem je rozdělila do dvou částí...

28.12.2025 v 15:35 | Karma: 8,81 | Přečteno: 109x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Když konečně vykouklo sluníčko...

Před třemi dny si sluníčko vzpomnělo, že by se taky mělo ukázat zase jednou u nás, a začalo si hledat cestu skrz mraky a mlhu.

21.12.2025 v 13:43 | Karma: 9,80 | Přečteno: 85x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Betlém v Žamberku

V severní části Masarykova náměstí v Žamberku, poblíž busty TGM, stojí vánoční strom a před ním dřevěný vyřezávaný Betlém.

14.12.2025 v 13:16 | Karma: 8,39 | Přečteno: 104x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Fredy

K adventnímu a vánočnímu období patří neodmyslitelně jako jeden ze symbolů oslíček, na němž putovala Panna Maria do Betléma a který byl i při Ježíškově Narození.

7.12.2025 v 14:22 | Karma: 12,07 | Přečteno: 127x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Dnes kolem poledne...

Asi by to chtělo pár zasněžených fotek, že, když už se nám tu nějaký ten den drží bílá pokrývka... A tak Vám nabídnu pár snímků, které jsem nafotila dnes, když se sluníčko konečně rozhodlo vykulit zpod mraků...

30.11.2025 v 20:59 | Karma: 12,07 | Přečteno: 162x | Diskuse | Fotoblogy
Další články autora

Nejčtenější

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).
28. prosince 2025,  aktualizováno  29. 12. 7:12

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze
31. prosince 2025  19:26

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...
30. prosince 2025  16:53

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v...

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)
31. prosince 2025  6:06

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka...

Nový zákon mění spoření na důchod: rizikové profese dostanou víc peněz

Celoživotní dřina
27. prosince 2025  18:31

Od 1. ledna 2026 začne platit důležitá změna v oblasti spoření na důchod. Zaměstnavatelé budou nově...

Policie vyšetřuje vraždu ženy na Strakonicku

Policejní zátah se zaměřením na legálnost pobytu cizinců v jedné z ostravských...
3. ledna 2026  17:02,  aktualizováno  4. 1. 14:28

Jihočeská policie vyšetřuje vraždu ženy středního věku na Strakonicku. Nikomu dalšímu nebezpečí...

Obyvatelé Bruntálu mohou navrhovat projekty do participativního rozpočtu

ilustrační snímek
4. ledna 2026  12:44,  aktualizováno  12:44

Obyvatelé Bruntálu mohou do poloviny února opět navrhovat své projekty pro participativní rozpočet....

Při požáru stavební buňky ve Střekově v Ústí nad Labem zemřel v sobotu člověk

ilustrační snímek
4. ledna 2026  10:57,  aktualizováno  10:57

Při požáru stavební buňky ve Střekově v Ústí nad Labem zemřel v sobotu večer člověk. Hasiči tělo...

Sklářská firma mistra Vernera v Karlově končí. Potopil ji covid a ceny energií

Pro Lukáše Vernera (vpravo) je sklo vášní již od dětství.
4. ledna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Po více než šesti letech končí v Karlově na Žďársku známý sklář Lukáš Verner. Tvůrce, jehož výrobky...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Veronika Foglová

  • Počet článků 425
  • Celková karma 9,92
  • Průměrná čtenost 285x
Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka. Založením optimistka, ale někdy raději dávám přednost realismu. Mám ráda smích a humor, pokud ovšem nikomu neškodí. Užívám si života plnými doušky, ale tak, jak mně to vyhovuje, tzn., abych neomezovala nikoho dalšího.

Seznam rubrik

Oblíbené knihy

Co právě poslouchám

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.