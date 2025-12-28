Vánoční střípky 2025 (1)
Tímto se s Vámi pro letošní rok končím a všem Vám moc děkuji za přízeň a čas, který jste si na mě po celý rok 2025 udělali...velmi si toho vážím a doufám, že se i v tom příštím zase budeme tady potkávat. Mějte se dobře a do nového roku přeji všechno nejlepší, hlavně Boží Požehnání.
Veronika Foglová
Když konečně vykouklo sluníčko...
Před třemi dny si sluníčko vzpomnělo, že by se taky mělo ukázat zase jednou u nás, a začalo si hledat cestu skrz mraky a mlhu.
Veronika Foglová
Betlém v Žamberku
V severní části Masarykova náměstí v Žamberku, poblíž busty TGM, stojí vánoční strom a před ním dřevěný vyřezávaný Betlém.
Veronika Foglová
Fredy
K adventnímu a vánočnímu období patří neodmyslitelně jako jeden ze symbolů oslíček, na němž putovala Panna Maria do Betléma a který byl i při Ježíškově Narození.
Veronika Foglová
Dnes kolem poledne...
Asi by to chtělo pár zasněžených fotek, že, když už se nám tu nějaký ten den drží bílá pokrývka... A tak Vám nabídnu pár snímků, které jsem nafotila dnes, když se sluníčko konečně rozhodlo vykulit zpod mraků...
Veronika Foglová
Pojďte se ohřát!
Tak k nám dorazila paní Zima, přinesla mrazy i pár sněhových vloček. Nevím, jak Vy, ale já jsem člověk veskrze teplomilný, a jednou z věcí, které mám na podzim nejraději, jsou sluníčkem nasvícené bukové lístky.
