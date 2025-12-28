Vánoční střípky 2025 (1)

Snímky z dnešního a příštího blogu jsem posbírala na Boží Hod a sv. Štěpána po Sobkovicích a Studeném. Kvůli velkému množství jsem je rozdělila do dvou částí...

Tímto se s Vámi pro letošní rok končím a všem Vám moc děkuji za přízeň a čas, který jste si na mě po celý rok 2025 udělali...velmi si toho vážím a doufám, že se i v tom příštím zase budeme tady potkávat. Mějte se dobře a do nového roku přeji všechno nejlepší, hlavně Boží Požehnání.

Autor: Veronika Foglová | neděle 28.12.2025 15:35 | karma článku: 0 | přečteno: 33x

Veronika Foglová

Když konečně vykouklo sluníčko...

Před třemi dny si sluníčko vzpomnělo, že by se taky mělo ukázat zase jednou u nás, a začalo si hledat cestu skrz mraky a mlhu.

21.12.2025 v 13:43 | Karma: 9,78 | Přečteno: 84x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Betlém v Žamberku

V severní části Masarykova náměstí v Žamberku, poblíž busty TGM, stojí vánoční strom a před ním dřevěný vyřezávaný Betlém.

14.12.2025 v 13:16 | Karma: 8,39 | Přečteno: 103x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Fredy

Fredy

K adventnímu a vánočnímu období patří neodmyslitelně jako jeden ze symbolů oslíček, na němž putovala Panna Maria do Betléma a který byl i při Ježíškově Narození.

7.12.2025 v 14:22 | Karma: 12,07 | Přečteno: 126x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Dnes kolem poledne...

Asi by to chtělo pár zasněžených fotek, že, když už se nám tu nějaký ten den drží bílá pokrývka... A tak Vám nabídnu pár snímků, které jsem nafotila dnes, když se sluníčko konečně rozhodlo vykulit zpod mraků...

30.11.2025 v 20:59 | Karma: 12,07 | Přečteno: 160x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Pojďte se ohřát!

Tak k nám dorazila paní Zima, přinesla mrazy i pár sněhových vloček. Nevím, jak Vy, ale já jsem člověk veskrze teplomilný, a jednou z věcí, které mám na podzim nejraději, jsou sluníčkem nasvícené bukové lístky.

23.11.2025 v 13:56 | Karma: 8,55 | Přečteno: 118x | Diskuse | Fotoblogy
Veronika Foglová

  • Počet článků 424
  • Celková karma 10,02
  • Průměrná čtenost 285x
Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka. Založením optimistka, ale někdy raději dávám přednost realismu. Mám ráda smích a humor, pokud ovšem nikomu neškodí. Užívám si života plnými doušky, ale tak, jak mně to vyhovuje, tzn., abych neomezovala nikoho dalšího.

