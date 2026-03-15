U jamenských rybníků
Autem jsme zajely ke dvěma rybníkům, které najdete na jihovýchodním konci obce, na dohled od vrcholu Martinova hať (711 m). Je tam krásná, rozlehlá krajina, zvlněná pole a lesy, a od východoseverovýchodu na Vás bude shlížet Suchý vrch (995 m).
Rybníky leží zcela mimo zástavbu Jamného, takže se tam potkáte maximálně s nějakým chodcem či cyklistou, případně zemědělskou technikou obdělávající okolní pole. Ze severněji položeného rybníku vytéká západním směrem malý potůček, který přes Jamenskou kolonii míří dlouhou cestou kolem Panské skály (475 m) v Hradiskách u Jablonného nad Orlicí, aby se posléze vlil do Orličkovského potoka. Potkaly jsme tam dokonce pár kačenek, ale nacházely se na druhé straně, kam se nedalo dostat, a navíc ve stínu.
Přeji Vám krásné jarní dny, plné sluníčka, výletů a všeho, co máte rádi, děkuji za čas, který jste mi věnovali, a budu se těšit zase příští neděli.
Veronika Foglová
Hrob německých obětí v Českých Petrovicích
V loňském roce jsem při svých toulkách Orlickými horami hned třikrát navštívila malebnou pohraniční obec České Petrovice.
Veronika Foglová
Předjarně z Faltusova kopce
Taky si naplno užíváte těch teplých, vskutku jarních posledních dní, kdy sluníčko jako by se rozhodlo vynahradit nám svou absenci během zimy?
Veronika Foglová
Zimní putování z Jablonného pod Suchý vrch (2)
První část mého putování jsme zakončili U Rybníka, jak jsem zmiňovala v závěru předešlého článku. Má cesta ale ještě zdaleka nekončila.
Veronika Foglová
Zimní putování z Jablonného pod Suchý vrch (1)
Bylo 6. února 2015. Na Charitě jsme s kolegyní dokončily čištění pokladniček po Tříkrálové sbírce, a protože jsem neměla žádný přímý spoj domů, rozhodla jsem se pro delší zimní procházku spojenou s focením.
Veronika Foglová
Kostel sv. Jana Křtitele a hřbitov v Kunštátu
Asi úplně poprvé jsem se do blízkosti kunštátského kostela dostala na konci školního roku 1995 - 96, kdy jsem končila první ročník průmyslovky a sem jsme jeli na výlet.
