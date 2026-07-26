Tragické 160. výročí
Nebudu tu podrobně vypisovat, co se tehdy, 22. července 1866, stalo, neboť by to bylo dlouhé a myslím, že stačí, uvedu-li odkaz, kde se o tom dočtete: Přepadení pruské kolony na webu Turistika.cz
Roku 1891, přesněji 27. července, byl v místě přepadu instalován pomník s datem oné tragické události. Najdete ho u silnice I/11 po levé straně nad příkopem, 1,8 km za benzinovou pumpou v Jablonném nad Orlicí. Katastrálně však pomník stojí už v obci Bystřec. Mé fotografie pocházejí z února 2015.
Raději bych psala o něčem veselejším, ale i tato smutná výročí patří, bohužel do naší historie a nesmí se na ně zapomínat.
Děkuji Vám za návštěvu a posílám pěkný pozdrav všude tam, kde jste, o památce sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie, kdy je po Orlických horách mnoho poutí ke sv. Anně, jejich patronce. Mějte se hezky a užívejte léta!
Veronika Foglová
Obrázky z Olešnice v Orlických horách
Dnes jsou to přesně dva roky, co jsem poprvé navštívila nejsevernější obec Orlických hor - Olešnici v Orlických horách. Má druhá návštěva se uskutečnila loni na jaře, ale dnešní snímky budou z té první návštěvy.
Veronika Foglová
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Veronika Foglová
Čas (nejen vlčích) máků
V polovině července 2013 jsem si udělala cyklovýlet do blízkého okolí. Na svahu vrchu Studený spadajícím příkře dolů k Celnému jsem si mohla vyfotit kvetoucí mák setý, jehož snímky Vám nyní nabízím.
Veronika Foglová
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Veronika Foglová
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