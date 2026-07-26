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Tragické 160. výročí

Dnes jsem měla v plánu psát úplně o něčem jiném, ale pak jsem si vzpomněla, že v týdnu uplynulo 160 let od přepadení pruské kolony u Jablonného, a tak jsem se rozhodla napsat článek o tomto výročí.

Nebudu tu podrobně vypisovat, co se tehdy, 22. července 1866, stalo, neboť by to bylo dlouhé a myslím, že stačí, uvedu-li odkaz, kde se o tom dočtete: Přepadení pruské kolony na webu Turistika.cz

Roku 1891, přesněji 27. července, byl v místě přepadu instalován pomník s datem oné tragické události. Najdete ho u silnice I/11 po levé straně nad příkopem, 1,8 km za benzinovou pumpou v Jablonném nad Orlicí. Katastrálně však pomník stojí už v obci Bystřec. Mé fotografie pocházejí z února 2015.

Raději bych psala o něčem veselejším, ale i tato smutná výročí patří, bohužel do naší historie a nesmí se na ně zapomínat.

Děkuji Vám za návštěvu a posílám pěkný pozdrav všude tam, kde jste, o památce sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie, kdy je po Orlických horách mnoho poutí ke sv. Anně, jejich patronce. Mějte se hezky a užívejte léta!

Autor: Veronika Foglová | neděle 26.7.2026 15:16 | karma článku: 4,30 | přečteno: 76x

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Veronika Foglová

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Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka. Založením optimistka, ale někdy raději dávám přednost realismu. Mám ráda smích a humor, pokud ovšem nikomu neškodí. Užívám si života plnými doušky, ale tak, jak mně to vyhovuje, tzn., abych neomezovala nikoho dalšího.

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