Střípky z pátečního dne
První snímek je z mé ranní cesty na autobus. Dalších pět pochází z Rychnova nad Kněžnou, ty ostatní jsem fotila po pohřbu na hřbitově u kostela sv. Matouše. Je to rozhodně jeden z největších hřbitovů, které tady na okolí znám, a moc krásný, z jedné strany chráněný Orlickými horami, z druhé strany hřebenem Hanušovické vrchoviny. Na jednom snímku uvidíte i rozhlednu na Křížové hoře, která se vypíná přímo nad hřbitovem.
Neměla jsem tolik času, kolik bych potřebovala na pořádné vyfocení tohoto obrovského hřbitova, ale snad se někdy taková příležitost naskytne.
Přeji Vám krásné sluníčkové dny plné rozkvetlých kytiček a ovocných stromů a ať se Vám ve všem daří. Na viděnou příští, už první květnovou, neděli!
Veronika Foglová
Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a hřbitov v Kačerově (2)
Chtěla jsem mít pořádně fotograficky zdokumentované toto kouzelné místo, a tak jsem fotila, až se ze mě (pomalu) kouřilo.
Veronika Foglová
Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a hřbitov v Kačerově (1)
Kačerov jsem na svých cestách navštívila poprvé v srpnu 2016. Tehdy jsem ale před sebou měla dlouhou cestu, a tak jsem sice odbočila ke kostelu, pořídila jsem však jen dva snímky a pokračovala dál směrem na Kunčinu Ves.
Veronika Foglová
Velikonoce 2026
Nadešel Hod Boží velikonoční, letos o dva týdny dříve než loni. Posílám Vám velikonoční přání a k němu přidávám pár snímků, které jsem dnes nafotila cestou ze Mše Svaté.
Veronika Foglová
Květná neděle 2026
Ke Květné neděli jednoznačně patří jarní květy, a tak, prosím, přijměte pozvání k přehlídce kvítků nejrůznějších druhů, tvarů i barev, které jsem v posledních několika týdnech posbírala ve svém okolí.
Veronika Foglová
Vitanovské bledulky
Několik let jsem jezdívala na Vitanov (osada patřící k Pastvinám) za svou příbuznou. Když jsem pak nastoupila do práce, naše návštěvy v podstatě ustaly.
Renesanční dům v Hustopečích po výtvarnici Věře Nohelové se otevřel návštěvníkům
