Střípky z pátečního dne

Pátek tohoto týdne jsem víceméně strávila na cestách. Čekala mě jedna lékařská prohlídka, nákupy a odpoledne pohřeb mé tety na Červené Vodě.

První snímek je z mé ranní cesty na autobus. Dalších pět pochází z Rychnova nad Kněžnou, ty ostatní jsem fotila po pohřbu na hřbitově u kostela sv. Matouše. Je to rozhodně jeden z největších hřbitovů, které tady na okolí znám, a moc krásný, z jedné strany chráněný Orlickými horami, z druhé strany hřebenem Hanušovické vrchoviny. Na jednom snímku uvidíte i rozhlednu na Křížové hoře, která se vypíná přímo nad hřbitovem.

Neměla jsem tolik času, kolik bych potřebovala na pořádné vyfocení tohoto obrovského hřbitova, ale snad se někdy taková příležitost naskytne.

Přeji Vám krásné sluníčkové dny plné rozkvetlých kytiček a ovocných stromů a ať se Vám ve všem daří. Na viděnou příští, už první květnovou, neděli!

Autor: Veronika Foglová | neděle 26.4.2026 14:56 | karma článku: 0 | přečteno: 18x

Veronika Foglová

Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a hřbitov v Kačerově (2)

Chtěla jsem mít pořádně fotograficky zdokumentované toto kouzelné místo, a tak jsem fotila, až se ze mě (pomalu) kouřilo.

19.4.2026 v 14:00 | Karma: 10,88 | Přečteno: 97x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a hřbitov v Kačerově (1)

Kačerov jsem na svých cestách navštívila poprvé v srpnu 2016. Tehdy jsem ale před sebou měla dlouhou cestu, a tak jsem sice odbočila ke kostelu, pořídila jsem však jen dva snímky a pokračovala dál směrem na Kunčinu Ves.

12.4.2026 v 15:09 | Karma: 10,76 | Přečteno: 112x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Velikonoce 2026

Nadešel Hod Boží velikonoční, letos o dva týdny dříve než loni. Posílám Vám velikonoční přání a k němu přidávám pár snímků, které jsem dnes nafotila cestou ze Mše Svaté.

5.4.2026 v 14:02 | Karma: 8,86 | Přečteno: 89x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Květná neděle 2026

Ke Květné neděli jednoznačně patří jarní květy, a tak, prosím, přijměte pozvání k přehlídce kvítků nejrůznějších druhů, tvarů i barev, které jsem v posledních několika týdnech posbírala ve svém okolí.

29.3.2026 v 21:17 | Karma: 7,88 | Přečteno: 68x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Vitanovské bledulky

Několik let jsem jezdívala na Vitanov (osada patřící k Pastvinám) za svou příbuznou. Když jsem pak nastoupila do práce, naše návštěvy v podstatě ustaly.

22.3.2026 v 13:48 | Karma: 8,82 | Přečteno: 85x | Diskuse | Fotoblogy
RenesanÄŤnĂ­ dĹŻm v HustopeÄŤĂ­ch po vĂ˝tvarnici VÄ›Ĺ™e NohelovĂ© se otevĹ™el nĂˇvĹˇtÄ›vnĂ­kĹŻm
Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Veronika Foglová

  • Počet článků 439
  • Celková karma 9,86
  • Průměrná čtenost 280x
Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka. Založením optimistka, ale někdy raději dávám přednost realismu. Mám ráda smích a humor, pokud ovšem nikomu neškodí. Užívám si života plnými doušky, ale tak, jak mně to vyhovuje, tzn., abych neomezovala nikoho dalšího.

