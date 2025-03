Socha Panny Marie u čp. 45 v Sobkovicích

V Sobkovicích žiji celý svůj život, a právě tak dlouho mám před očima nedávno zrenovovanou Sochu Panny Marie, která stojí u nás na rynku, u bývalé Jankovy hospody.

Teprve ale docela nedávno jsem se dozvěděla příběh této Sochy, který mě, popravdě, pořádně šokoval.

Letos tomu budou tři roky, kdy byla vydána knížka o historii a osídlení Sobkovic pánů Stanislava Adamce a Kamila Moravce, a právě v ní jsem se dočetla, proč vlastně byla tato Socha Panny Marie postavena.

Sousední nemovitost čp. 45 byla v roce 1900, k němuž se tato Socha váže, majetkem rodiny Jankových, kteří tu provozovali hostinskou živnost. Tehdejší hospodář prý měl v domě výměnkáře, s nímž se nějak nesnášel, a tak se rozhodl ho zbavit. Kniha neuvádí, zda to byl někdo z rodiny, např. tchán.

Nebohému výměnkáři připravil do večeře jed, což se mu ale krutě vymstilo, neboť dřív než on ochutnal z otráveného jídla, snědlo ho část jeho vlastní dítě a do ráno vydechlo naposledy.

Sochu dal potom hospodář postavit na usmíření a jako pokání na svém pozemku, nejspíš to měla být jakási obdoba smírčích Křížů.

Před několika málo lety byla tato Socha spolu s jinou Sochou Panny Marie v katastru obce renovována.

Tak, to je pro dnešek všechno. Mějte se moc hezky a užijte si krásných sluníčkových dní, které nás čekají. Budu se na Vás všechny těšit příští neděli!