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Slunečnice z naší zahrady (2)

Také v tomto týdnu se mi dvakrát za slunečného počasí poštěstilo vyfotit slunečnicové (ale i jiné) krásy u nás na zahradě. Proti jasně modré obloze to byl nádherný kontrast...

Tady Vám ale nabídnu druhou část snímků ze srpna 2020...

Děkuji za čas, který jste mi věnovali, a přeji Vám klidný konec prázdnin a dovolených. Doufám, že jste během nich nabrali dostatek sil na nové povinnosti, které nás všechny čekají. Mějte se dobře a zase někdy na viděnou!

Autor: Veronika Foglová | neděle 30.8.2026 14:29 | karma článku: 0 | přečteno: 14x

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Veronika Foglová

Slunečnice z naší zahrady (1)

V létě 2020 mě mé povinnosti asistentky občas „zavály“ na sousední pracoviště našeho Sdružení Neratov, čili na zahradu.

23.8.2026 v 14:51 | Karma: 8,37 | Přečteno: 100x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Zase jednou z Neratova...

Tento víkend probíhá u nás v Neratově pouť. A protože jsem přede dvěma týdny měla možnost se zase aspoň na chvíli do Neratova podívat, nabízím Vám aspoň na dálku možnost tam nahlédnout.

16.8.2026 v 15:09 | Karma: 10,42 | Přečteno: 142x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Nekořské slunečnicové variace

Minulou neděli byla v sousední Nekoři, pod niž Sobkovice spadají po farní stránce, pouť ke sv. Mikuláši.

9.8.2026 v 16:08 | Karma: 7,84 | Přečteno: 65x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Divoká Orlice nad Zemskou bránou v babím létě

Od doby, kdy jsem začala jezdit na Zemskou bránu, jsem si přála podívat se tam jednou za časů babího léta, kdy se všechno halí do pestrých barev.

2.8.2026 v 12:21 | Karma: 11,79 | Přečteno: 103x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Tragické 160. výročí

Dnes jsem měla v plánu psát úplně o něčem jiném, ale pak jsem si vzpomněla, že v týdnu uplynulo 160 let od přepadení pruské kolony u Jablonného, a tak jsem se rozhodla napsat článek o tomto výročí.

26.7.2026 v 15:16 | Karma: 14,32 | Přečteno: 279x | Diskuse | Fotoblogy
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Veronika Foglová

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Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka. Založením optimistka, ale někdy raději dávám přednost realismu. Mám ráda smích a humor, pokud ovšem nikomu neškodí. Užívám si života plnými doušky, ale tak, jak mně to vyhovuje, tzn., abych neomezovala nikoho dalšího.

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