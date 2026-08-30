Slunečnice z naší zahrady (2)
Tady Vám ale nabídnu druhou část snímků ze srpna 2020...
Děkuji za čas, který jste mi věnovali, a přeji Vám klidný konec prázdnin a dovolených. Doufám, že jste během nich nabrali dostatek sil na nové povinnosti, které nás všechny čekají. Mějte se dobře a zase někdy na viděnou!
Veronika Foglová
Slunečnice z naší zahrady (1)
V létě 2020 mě mé povinnosti asistentky občas „zavály“ na sousední pracoviště našeho Sdružení Neratov, čili na zahradu.
Veronika Foglová
Zase jednou z Neratova...
Tento víkend probíhá u nás v Neratově pouť. A protože jsem přede dvěma týdny měla možnost se zase aspoň na chvíli do Neratova podívat, nabízím Vám aspoň na dálku možnost tam nahlédnout.
Veronika Foglová
Nekořské slunečnicové variace
Minulou neděli byla v sousední Nekoři, pod niž Sobkovice spadají po farní stránce, pouť ke sv. Mikuláši.
Veronika Foglová
Divoká Orlice nad Zemskou bránou v babím létě
Od doby, kdy jsem začala jezdit na Zemskou bránu, jsem si přála podívat se tam jednou za časů babího léta, kdy se všechno halí do pestrých barev.
Veronika Foglová
Tragické 160. výročí
Dnes jsem měla v plánu psát úplně o něčem jiném, ale pak jsem si vzpomněla, že v týdnu uplynulo 160 let od přepadení pruské kolony u Jablonného, a tak jsem se rozhodla napsat článek o tomto výročí.
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