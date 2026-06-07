Scholzův mlýn
Jakmile jsem ho spatřila na fotkách, bylo mi jasné, že tam se prostě musím podívat. Při té první návštěvě mi ale mobil zazlobil tak, že jsem mohla pořídit jen pár snímků, a tak mi nezbývalo, než se tam vydat znovu.
Poprvé to bylo v pátek, ale protože hned na následující pondělí předpověď vypadala více než slibně, vydala jsem se tam hned po práci a opravdu jsem si to užila.
Scholzův mlýn najdete v údolí potoka Orlička, protékajícího Českými Petrovicemi, v nadmořské výšce zhruba 605 metrů. Leží mimo hlavní zástavbu a přitom nijak daleko třeba od kostela, ale přesto tu najdete ticho a klid nádherné horské přírody.
Podrobnější informace o mlýnu najdete na jeho webových stránkách:
Každopádně se k němu zajděte podívat, pokud budete mít cestu tím směrem. O kousek dál se páslo stádo oveček, které ocení jistě hlavně dětští návštěvníci, o další kousek dál se v lese nalézá jeden z bunkrů předválečného opevnění...a u něj jsem při těch návštěvách našla nádherné pravé hříbky.
Na mě na tomto místě dýchlo takové kouzlo starých časů a připomnělo mi oba díly pohádky Princezna ze mlejna. Ovšem tady na mě nečekal ani pan otec, ani Éliška, Jindřich, či knížepán se svým nohsledem Žánem, nespatřila jsem tu ani vodníka s čertem, přesto mě okouzlilo svým geniem loci. Funkční mlýnské kolo můj dojem ještě umocňovalo.
Děkuji Vám všem za návštěvu a budu se tu těšit zase za týden. Mějte se hezky a užívejte si všeho dobrého!
Veronika Foglová
Kopretinkový pozdrav z hlavního města
Aby si někdo nemyslel, nebyla jsem pro dnešní snímky až v naší stověžaté matičce Praze...ne ne, „pouze“ v hlavním městě Orlických hor, čili Rokytnici v Orlických horách.
Veronika Foglová
Květnovými Hradisky (2)
Ve druhém dílu se posuneme dále po Hradiskách, podíváme se mimo jiné i k soše anděla strážného, jehož přesná kopie se nalézá také v jablonském urnovém háji, a kde si můžete příjemně posedět na dřevěných sedátkách.
Veronika Foglová
Květnovými Hradisky (1)
V květnu 2015 jsem jezdila na rehabilitace do sousedního Jablonného. Protože jsem pak mívala hromadu času než mi jel autobus zpátky, využívala jsem toho k procházkám do části zvané Hradiska.
Veronika Foglová
Z našeho sadu (2)
Situace v našem sadu se v posledních dnech změnila...třešně a švestky odkvetly a vládu převzaly hrušně a jabloně. Teď ale ještě zůstaneme u těch prvních dvou jmenovaných.
Veronika Foglová
Z našeho sadu (1)
Dnes a za týden se vydáme jen pár kroků. Slunečné počasí posledních dní jsem musela využít mimo jiné k vyfocení našeho sadu, a tak Vám ve dvou dílech nabídnu pohled na kvetoucí ovocné stromy i zemi.
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