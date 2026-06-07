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Scholzův mlýn

Když jsem v loňském roce hledala cíle pro jedno ze svých celodenních putování, narazila jsem i na Scholzův mlýn v Českých Petrovicích.

Jakmile jsem ho spatřila na fotkách, bylo mi jasné, že tam se prostě musím podívat. Při té první návštěvě mi ale mobil zazlobil tak, že jsem mohla pořídit jen pár snímků, a tak mi nezbývalo, než se tam vydat znovu.

Poprvé to bylo v pátek, ale protože hned na následující pondělí předpověď vypadala více než slibně, vydala jsem se tam hned po práci a opravdu jsem si to užila.

Scholzův mlýn najdete v údolí potoka Orlička, protékajícího Českými Petrovicemi, v nadmořské výšce zhruba 605 metrů. Leží mimo hlavní zástavbu a přitom nijak daleko třeba od kostela, ale přesto tu najdete ticho a klid nádherné horské přírody.

Podrobnější informace o mlýnu najdete na jeho webových stránkách:

Každopádně se k němu zajděte podívat, pokud budete mít cestu tím směrem. O kousek dál se páslo stádo oveček, které ocení jistě hlavně dětští návštěvníci, o další kousek dál se v lese nalézá jeden z bunkrů předválečného opevnění...a u něj jsem při těch návštěvách našla nádherné pravé hříbky.

Na mě na tomto místě dýchlo takové kouzlo starých časů a připomnělo mi oba díly pohádky Princezna ze mlejna. Ovšem tady na mě nečekal ani pan otec, ani Éliška, Jindřich, či knížepán se svým nohsledem Žánem, nespatřila jsem tu ani vodníka s čertem, přesto mě okouzlilo svým geniem loci. Funkční mlýnské kolo můj dojem ještě umocňovalo.

Děkuji Vám všem za návštěvu a budu se tu těšit zase za týden. Mějte se hezky a užívejte si všeho dobrého!

Autor: Veronika Foglová | neděle 7.6.2026 16:33 | karma článku: 0 | přečteno: 31x

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Veronika Foglová

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Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka. Založením optimistka, ale někdy raději dávám přednost realismu. Mám ráda smích a humor, pokud ovšem nikomu neškodí. Užívám si života plnými doušky, ale tak, jak mně to vyhovuje, tzn., abych neomezovala nikoho dalšího.

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