Révo, révo požehnaná...

...zpívá se v muzikálu Noc na Karlštejně, a tak se dnes podíváme na tyto krásné plody, které dozrávají.

Nežiji sice v nějaké vinařské oblasti, ale přesto i tady u nás sem tam někdo pěstuje na zahrádce či ve skleníku vinnou révu. Tyto snímky jsem pořídila u nás doma, na zahrádce své tety a strýce.

Pro lepší zobrazení snímků si je, prosím, rozklikněte...

Děkuji za návštěvu na mém blogu a přeji Vám krásné podzimní dny, snad ještě i se sluníčkem a třeba nějakým houbovým úlovkem v košíku. Na viděnou za týden!

Autor: Veronika Foglová | neděle 14.9.2025 12:36 | karma článku: 0 | přečteno: 36x

Veronika Foglová

  • Počet článků 410
  • Celková karma 9,67
  • Průměrná čtenost 290x
Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka. Založením optimistka, ale někdy raději dávám přednost realismu. Mám ráda smích a humor, pokud ovšem nikomu neškodí. Užívám si života plnými doušky, ale tak, jak mně to vyhovuje, tzn., abych neomezovala nikoho dalšího.

