Révo, révo požehnaná...
Nežiji sice v nějaké vinařské oblasti, ale přesto i tady u nás sem tam někdo pěstuje na zahrádce či ve skleníku vinnou révu. Tyto snímky jsem pořídila u nás doma, na zahrádce své tety a strýce.
Pro lepší zobrazení snímků si je, prosím, rozklikněte...
Děkuji za návštěvu na mém blogu a přeji Vám krásné podzimní dny, snad ještě i se sluníčkem a třeba nějakým houbovým úlovkem v košíku. Na viděnou za týden!
Vzpomínka na Tyroly
...tentokrát ty rakouské. V červnu jsem tu publikovala podobný článek, v němž jsem vzpomínala na svou dovolenou v Dolomitech v červnu 2023.
Po žních...
Chladný a deštivý červenec pozdržel letošní žně aspoň tady v mém blízkém i vzdálenějším okolí, takže teprve kolem poloviny srpna vyjely na pole kombajny sklízet letošní úrodu.
Léto na Pastvinské přehradě
Podle teplot z dnešního rána to sice vůbec nevypadalo, ale pořád tady ještě máme léto, které v Orlických horách spousta lidí tráví na Pastvinské přehradě.
Krásná krásenka
Tato letnička se mi líbí už dlouhé roky, ale teprve tento týden jsem se od kolegyně dozvěděla, jak se vlastně jmenuje.
Něco málo od sobkovských domečků a chaloupek...
Léto je v plném proudu, konečně se i sluníčko vrátilo z dlouhé dovolené, a všechno kolem mě kvete a hýří nejrůznějšími odstíny barev.
