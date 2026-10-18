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Procházka Hluchovem v babím létě (2)

Veronika Foglová
Přesně na den dva roky poté, co jsem fotila tyto snímky, Vám nabízím druhou porci hluchovských fotografií.

Cestou jsem potkala krásnou tříbarevnou číču, která se rozvalovala na asfaltu a vyhřívala si kožíšek. Jinak jsem v podstatě tu cestu strávila sama, pokud si pamatuji, možná sem tam kolem mě projelo auto.

Přeji Vám krásné říjnové dny a doufám, že si užíváte babího léta naplno. Ať se Vám daří a máte se dobře. Na viděnou příští neděli!

Autor: Veronika Foglová | neděle 18.10.2026 15:34 | karma článku: 0 | přečteno: 23x
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Veronika Foglová

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Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka. Založením optimistka, ale někdy raději dávám přednost realismu. Mám ráda smích a humor, pokud ovšem nikomu neškodí. Užívám si života plnými doušky, ale tak, jak mně to vyhovuje, tzn., abych neomezovala nikoho dalšího.

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