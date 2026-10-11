Procházka Hluchovem v babím létě (1)
Hluchov najdete východně od centra Těchonína, když se vydáte po úzké silničce na Dělostřeleckou tvrz Bouda. Po cestě uvidíte Sloup Panny Marie s Jezulátkem, plno krásných chaloupek, hrníčkové ploty nebo třeba Těchonínský potok přitékající sem z Uhlířského dolu...a v babím létě spoustu barviček, jimiž budou poseté okolní kopce.
Je tu ticho a klid; já sama jsem, pokud si dobře vzpomínám, nepotkala snad téměř nikoho, bylo to skoro jako by se zastavil čas, takové pohlazení na duši po dni, kdy už chce mít člověk klid a na nic nemyslet
Za týden budeme pokračovat druhým dílem více na východ, i když jsem z časových důvodů nestačila projít Hluchov celý. Mějte se dobře a děkuji za návštěvu!
Veronika Foglová
Po stopách Jednoty bratrské (4): Pomník JAK
Dnes se tedy rozloučíme s Kunvaldem coby kolébkou Jednoty bratrské, ale rozhodně Vás sem ještě někdy zavedu, neboť tento městys toho má hodně co k ukázání.
Veronika Foglová
Po stopách Jednoty bratrské (3): Domek Na sboru
Od Jordánu jsem se vydala druhou stranou zpátky do Kunvaldu, což byl zhruba kilometr cesty. Vrátila jsem se k Domku Na sboru, kde jsem začínala, a pořádně si ho vyfotila.
Veronika Foglová
Po stopách Jednoty bratrské (2): Jordán
Z Modlivého dolu se přesuneme zhruba o půl kilometru dál na sever až severoseverovýchod a otevře se před námi zákoutí zvané Jordán.
Veronika Foglová
Po stopách Jednoty bratrské (1): Modlivý důl
Kdo by, alespoň ze školy, neznal městys Kunvald, kolébku Jednoty bratrské? Už si nevybavím, byla-li jsem tam někdy v rámci výuky na místech s Jednotou bratrskou spojených.
Veronika Foglová
Chaloupka na Černé Vodě
Jak jsem zjistila, dva roky jsem tu nepustila do světa žádný blog o chaloupkách, a tak myslím, že je nejvyšší čas to napravit.
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