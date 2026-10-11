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Procházka Hluchovem v babím létě (1)

Veronika Foglová
Na podzim 2024 jsem několikrát navštívila Těchonín a okolí, konkrétně jednu z jednu z jeho osad zvanou Hluchov.

Hluchov najdete východně od centra Těchonína, když se vydáte po úzké silničce na Dělostřeleckou tvrz Bouda. Po cestě uvidíte Sloup Panny Marie s Jezulátkem, plno krásných chaloupek, hrníčkové ploty nebo třeba Těchonínský potok přitékající sem z Uhlířského dolu...a v babím létě spoustu barviček, jimiž budou poseté okolní kopce.

Je tu ticho a klid; já sama jsem, pokud si dobře vzpomínám, nepotkala snad téměř nikoho, bylo to skoro jako by se zastavil čas, takové pohlazení na duši po dni, kdy už chce mít člověk klid a na nic nemyslet

Za týden budeme pokračovat druhým dílem více na východ, i když jsem z časových důvodů nestačila projít Hluchov celý. Mějte se dobře a děkuji za návštěvu!

Autor: Veronika Foglová | neděle 11.10.2026 22:21 | karma článku: 0 | přečteno: 0x
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Veronika Foglová

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  • Průměrná čtenost 273x
Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka. Založením optimistka, ale někdy raději dávám přednost realismu. Mám ráda smích a humor, pokud ovšem nikomu neškodí. Užívám si života plnými doušky, ale tak, jak mně to vyhovuje, tzn., abych neomezovala nikoho dalšího.

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