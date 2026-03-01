Předjarně z Faltusova kopce
V kombinaci s prodlužujícími se dny je to prostě paráda. Konečně vysychá to všudypřítomné bláto, kdy jeden nevěděl, kam šlápnout, aby se nezmazal víc než je bezpodmínečně nutné a hlavně aby po něm neuklouzl a něco si nezlámal.
A tak jsem využila včerejší nádherně modré oblohy a šla se odpoledne projít kousek přes kopec směrem k Nekoři, kde rostou u silnice tři obrovské, letité javory. Obdivovala jsem ty panoramatické výhledy kolem sebe a daleko na horizontu na mě bíle svítil Králický Sněžník. Jinak na okolí větší množství sněhu najdete už jen na sjezdovkách na Bukové hoře. Ale i u nás ještě sem tam můžete spatřit malý ostrůvek sněhu...
Předpověď počasí na příští týden je opět, aspoň prozatím, plná sluníčka, a tak si snad budeme i nadále užívat krásných a teplých dní. Mějte se hezky a na viděnou zase za týden!
Veronika Foglová
