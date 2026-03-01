Předjarně z Faltusova kopce

Taky si naplno užíváte těch teplých, vskutku jarních posledních dní, kdy sluníčko jako by se rozhodlo vynahradit nám svou absenci během zimy?

V kombinaci s prodlužujícími se dny je to prostě paráda. Konečně vysychá to všudypřítomné bláto, kdy jeden nevěděl, kam šlápnout, aby se nezmazal víc než je bezpodmínečně nutné a hlavně aby po něm neuklouzl a něco si nezlámal.

A tak jsem využila včerejší nádherně modré oblohy a šla se odpoledne projít kousek přes kopec směrem k Nekoři, kde rostou u silnice tři obrovské, letité javory. Obdivovala jsem ty panoramatické výhledy kolem sebe a daleko na horizontu na mě bíle svítil Králický Sněžník. Jinak na okolí větší množství sněhu najdete už jen na sjezdovkách na Bukové hoře. Ale i u nás ještě sem tam můžete spatřit malý ostrůvek sněhu...

Předpověď počasí na příští týden je opět, aspoň prozatím, plná sluníčka, a tak si snad budeme i nadále užívat krásných a teplých dní. Mějte se hezky a na viděnou zase za týden!

Autor: Veronika Foglová | neděle 1.3.2026 12:28 | karma článku: 0 | přečteno: 29x

Další články autora

Veronika Foglová

Zimní putování z Jablonného pod Suchý vrch (2)

První část mého putování jsme zakončili U Rybníka, jak jsem zmiňovala v závěru předešlého článku. Má cesta ale ještě zdaleka nekončila.

22.2.2026 v 21:37 | Karma: 9,24 | Přečteno: 70x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Zimní putování z Jablonného pod Suchý vrch (1)

Bylo 6. února 2015. Na Charitě jsme s kolegyní dokončily čištění pokladniček po Tříkrálové sbírce, a protože jsem neměla žádný přímý spoj domů, rozhodla jsem se pro delší zimní procházku spojenou s focením.

15.2.2026 v 22:58 | Karma: 9,59 | Přečteno: 93x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Kostel sv. Jana Křtitele a hřbitov v Kunštátu

Asi úplně poprvé jsem se do blízkosti kunštátského kostela dostala na konci školního roku 1995 - 96, kdy jsem končila první ročník průmyslovky a sem jsme jeli na výlet.

8.2.2026 v 14:02 | Karma: 9,75 | Přečteno: 83x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Za sklem...

Zdravím Vás po odmlce způsobené mou nemocí a doufám, že se vynacházíte při plném zdraví. Stále se ještě doléčuji, ale už je mi o mnoho lépe, a tak Vás snad potěší pár fotografií v teplých tónech.

1.2.2026 v 17:04 | Karma: 8,82 | Přečteno: 148x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Ledopády na Velké plotně a zamrzlý Orličkovský potok

Navzdory čtvrteční předpovědi zataženého počasí jsme tady na horách zažili nádherné slunečno, které mě hodně (příjemně) překvapilo.

11.1.2026 v 13:31 | Karma: 11,07 | Přečteno: 116x | Diskuse | Fotoblogy
Další články autora

Veronika Foglová

  • Počet článků 431
  • Celková karma 9,70
  • Průměrná čtenost 283x
Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka. Založením optimistka, ale někdy raději dávám přednost realismu. Mám ráda smích a humor, pokud ovšem nikomu neškodí. Užívám si života plnými doušky, ale tak, jak mně to vyhovuje, tzn., abych neomezovala nikoho dalšího.

