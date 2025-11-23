Pojďte se ohřát!
Pár metrů od bořitavských koziček, o nichž jsem psala před týdnem, se mi povedlo vyfotit takové lístečky, které se slunily na podzimním sluníčku, a moc jim to slušelo.
Vždycky to ve mně probouzelo takový hřejivý pocit tepla, a tak Vás zvu i nyní k takovému zahřátí, které jistě přijde vhod a navíc je zcela gratis. Jinak ovšem není nijak od věci teplá deka a hrníček dobrého, horkého čaje. V kombinaci s pěknou knížkou je to úplně nejlepší varianta.
Přeji krásný zbytek neděle a klidný poslední předadventní týden. Ať Vás zima nemoří a máte se skvěle. Na viděnou za týden!
Veronika Foglová
Kozí rodinka z Bořitavy
Minulý týden v pátek jsem podnikla, pro letošek zřejmě poslední, výlet po Orlických horách. A jedním z překvapení, která mě po cestě čekala, byla i malá kozí rodinka na Bořitavě.
Veronika Foglová
Andělský pozdrav z Těchonína
V tomto týdnu, kdy se konečně zase ukázalo babí léto, jsem hodně putovala po horách a fotila. Navštívila jsem mimo jiné i hřbitov v Těchoníně, kde odpočívá část mé rodiny z maminčiny strany.
Veronika Foglová
Na zimu pod novou střechou
Před týdnem se na Studeném slavilo s měsíčním zpožděním posvícení. Bylo to způsobeno opravou střechy, a tak má kostel sv. Anny na zimu nový kabátek.
Veronika Foglová
Babí léto roku 2018 (3)
Postupně jsem scházela od Převáže k Čenkovicím, kde jsem se hodně zdržela focením nádherných javorů v podzimních tónech.
Veronika Foglová
Babí léto roku 2018 (2)
Dnes se mi na tehdejší sluníčkové počasí vzpomínalo obzvlášť hezky, když o sobě dala ta životodárná hvězda opět vědět.
3 850 000 Kč
