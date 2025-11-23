Pojďte se ohřát!

Tak k nám dorazila paní Zima, přinesla mrazy i pár sněhových vloček. Nevím, jak Vy, ale já jsem člověk veskrze teplomilný, a jednou z věcí, které mám na podzim nejraději, jsou sluníčkem nasvícené bukové lístky.

Pár metrů od bořitavských koziček, o nichž jsem psala před týdnem, se mi povedlo vyfotit takové lístečky, které se slunily na podzimním sluníčku, a moc jim to slušelo.

Vždycky to ve mně probouzelo takový hřejivý pocit tepla, a tak Vás zvu i nyní k takovému zahřátí, které jistě přijde vhod a navíc je zcela gratis. Jinak ovšem není nijak od věci teplá deka a hrníček dobrého, horkého čaje. V kombinaci s pěknou knížkou je to úplně nejlepší varianta.

Přeji krásný zbytek neděle a klidný poslední předadventní týden. Ať Vás zima nemoří a máte se skvěle. Na viděnou za týden!

Autor: Veronika Foglová | neděle 23.11.2025 13:56 | karma článku: 0 | přečteno: 10x

Další články autora

Veronika Foglová

Kozí rodinka z Bořitavy

Minulý týden v pátek jsem podnikla, pro letošek zřejmě poslední, výlet po Orlických horách. A jedním z překvapení, která mě po cestě čekala, byla i malá kozí rodinka na Bořitavě.

16.11.2025 v 13:41 | Karma: 12,60 | Přečteno: 123x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Andělský pozdrav z Těchonína

V tomto týdnu, kdy se konečně zase ukázalo babí léto, jsem hodně putovala po horách a fotila. Navštívila jsem mimo jiné i hřbitov v Těchoníně, kde odpočívá část mé rodiny z maminčiny strany.

9.11.2025 v 12:52 | Karma: 11,39 | Přečteno: 117x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Na zimu pod novou střechou

Před týdnem se na Studeném slavilo s měsíčním zpožděním posvícení. Bylo to způsobeno opravou střechy, a tak má kostel sv. Anny na zimu nový kabátek.

2.11.2025 v 20:54 | Karma: 10,43 | Přečteno: 113x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Babí léto roku 2018 (3)

Postupně jsem scházela od Převáže k Čenkovicím, kde jsem se hodně zdržela focením nádherných javorů v podzimních tónech.

26.10.2025 v 20:49 | Karma: 7,46 | Přečteno: 65x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Babí léto roku 2018 (2)

Dnes se mi na tehdejší sluníčkové počasí vzpomínalo obzvlášť hezky, když o sobě dala ta životodárná hvězda opět vědět.

19.10.2025 v 21:27 | Karma: 7,59 | Přečteno: 70x | Diskuse | Fotoblogy
Další články autora

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!
19. listopadu 2025

Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)
20. listopadu 2025  14:40

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...
20. listopadu 2025  6:51,  aktualizováno  20:36

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...
20. listopadu 2025  12:15

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...
17. listopadu 2025  16:52

Premium Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet...

V Opavě se jezdí přes nový most, má odolat stoleté vodě. Starý zničily povodně

Slavnostní otevření mostu v Ratibořské ulici v Opavě. Původní most v centru...
23. listopadu 2025  14:29

Silničáři slavnostně v neděli uvedli do provozu nový most přes řeku Opavu na frekventované tepně...

Na univerzitu kvůli levnějšímu životu. Část studentů se zapíše, jen aby měli úlevy

ilustrační snímek
23. listopadu 2025  14:04

Zápis na univerzitu už není pouze cestou k diplomu. Někteří mladí se přihlásí na vysokou školu...

Hydroponické zahrady jsme zmenšili, teď dávají smysl pro školy, říká podnikatel

Podnikatel Dmitrij Lipovskij u hydroponické farmy (listopad 2025)
23. listopadu 2025  13:56

Po úspěchu a rozjezdu s hydroponickou farmou v kontejneru, kterou nejdřív umístil v Manifestu na...

Nominace na ministerské posty schválí nová koalice v úterý, uvedl Havlíček

Tisková konference hnutí ANO. Na snímku Karel Havlíček, Alena Schillerová a...
23. listopadu 2025  13:15

Andrej Babiš by se měl v příštím týdnu sejít s prezidentem Petrem Pavlem a představit konkrétní...

Veronika Foglová

  • Počet článků 419
  • Celková karma 9,88
  • Průměrná čtenost 287x
Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka. Založením optimistka, ale někdy raději dávám přednost realismu. Mám ráda smích a humor, pokud ovšem nikomu neškodí. Užívám si života plnými doušky, ale tak, jak mně to vyhovuje, tzn., abych neomezovala nikoho dalšího.

Seznam rubrik

Oblíbené knihy

Co právě poslouchám

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.