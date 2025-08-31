Po žních...
Dnešní snímky, které Vám nabídnu, pocházejí z konce srpna 2016 a fotila jsem je na Martinově hati (711 m) u Jamného nad Orlicí, kde byla pole posetá balíky slámy...můj oblíbený fotografický námět.
Prázdniny jak rychle přišly, tak snad ještě rychleji odcházejí, přesto Vám přeji ještě mnoho kouzelných zážitků v doznívajícím létě a budu se těšit na viděnou na mém blogu.
Veronika Foglová
Léto na Pastvinské přehradě
Podle teplot z dnešního rána to sice vůbec nevypadalo, ale pořád tady ještě máme léto, které v Orlických horách spousta lidí tráví na Pastvinské přehradě.
Veronika Foglová
Krásná krásenka
Tato letnička se mi líbí už dlouhé roky, ale teprve tento týden jsem se od kolegyně dozvěděla, jak se vlastně jmenuje.
Veronika Foglová
Něco málo od sobkovských domečků a chaloupek...
Léto je v plném proudu, konečně se i sluníčko vrátilo z dlouhé dovolené, a všechno kolem mě kvete a hýří nejrůznějšími odstíny barev.
Veronika Foglová
Studenecký pašař
Možná někdo z Vás zná jméno orlickohorského spisovatele a učitele Antonína Špinlera. Jeho dcera byla mou třídní na střední škole a on sám učil mimo jiné i u nás v Sobkovicích.
Veronika Foglová
Letem orlickohorským světem (17)
Abyste se zase jednou podívali na víc míst najednou, připravila jsem pro Vás další prolétnutí Orlickými horami, po všech třech hřebenech.
