Po žních...

Chladný a deštivý červenec pozdržel letošní žně aspoň tady v mém blízkém i vzdálenějším okolí, takže teprve kolem poloviny srpna vyjely na pole kombajny sklízet letošní úrodu.

Dnešní snímky, které Vám nabídnu, pocházejí z konce srpna 2016 a fotila jsem je na Martinově hati (711 m) u Jamného nad Orlicí, kde byla pole posetá balíky slámy...můj oblíbený fotografický námět.

Prázdniny jak rychle přišly, tak snad ještě rychleji odcházejí, přesto Vám přeji ještě mnoho kouzelných zážitků v doznívajícím létě a budu se těšit na viděnou na mém blogu.

Autor: Veronika Foglová | neděle 31.8.2025 12:12 | karma článku: 0 | přečteno: 19x

Veronika Foglová

  • Počet článků 408
  • Celková karma 10,66
  • Průměrná čtenost 290x
Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka. Založením optimistka, ale někdy raději dávám přednost realismu. Mám ráda smích a humor, pokud ovšem nikomu neškodí. Užívám si života plnými doušky, ale tak, jak mně to vyhovuje, tzn., abych neomezovala nikoho dalšího.

