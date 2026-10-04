Po stopách Jednoty bratrské (4): Pomník JAK
Vpravo od hlavního silničního průtahu Kunvaldem, nad zahradou Domku Na sboru stojí velký pomník Jana Ámose Komenského, podle něhož je pojmenována i zastávka o kousek níž.
Je vytvořen z pískovce a autorem byl Josef Strachovský, který se mimo jiné podílel i na výzdobě Národního divadla v Praze. Stojí tu od roku 1910 na místě prvního pohřebiště českých bratří. V roce 1958 byl prohlášen za kulturní památku.
Omlouvám se za ne úplně dobré fotografie, přesto doufám, že nápisy na pomníku budou čitelné, jinak odkazuji na Wikipedii, kde je vše podrobně popsáno.
Děkuji za to, že jste mě doprovázeli po celé čtyři týdny těmito místy. Nastalo babí léto, a tak se budeme věnovat barevným krásám podzimu. Mějte se moc hezky a užívejte sluníčka!
Veronika Foglová
Po stopách Jednoty bratrské (3): Domek Na sboru
Od Jordánu jsem se vydala druhou stranou zpátky do Kunvaldu, což byl zhruba kilometr cesty. Vrátila jsem se k Domku Na sboru, kde jsem začínala, a pořádně si ho vyfotila.
Veronika Foglová
Po stopách Jednoty bratrské (2): Jordán
Z Modlivého dolu se přesuneme zhruba o půl kilometru dál na sever až severoseverovýchod a otevře se před námi zákoutí zvané Jordán.
Veronika Foglová
Po stopách Jednoty bratrské (1): Modlivý důl
Kdo by, alespoň ze školy, neznal městys Kunvald, kolébku Jednoty bratrské? Už si nevybavím, byla-li jsem tam někdy v rámci výuky na místech s Jednotou bratrskou spojených.
Veronika Foglová
Chaloupka na Černé Vodě
Jak jsem zjistila, dva roky jsem tu nepustila do světa žádný blog o chaloupkách, a tak myslím, že je nejvyšší čas to napravit.
Veronika Foglová
Slunečnice z naší zahrady (2)
Také v tomto týdnu se mi dvakrát za slunečného počasí poštěstilo vyfotit slunečnicové (ale i jiné) krásy u nás na zahradě. Proti jasně modré obloze to byl nádherný kontrast...
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