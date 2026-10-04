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Po stopách Jednoty bratrské (4): Pomník JAK

Veronika Foglová
Dnes se tedy rozloučíme s Kunvaldem coby kolébkou Jednoty bratrské, ale rozhodně Vás sem ještě někdy zavedu, neboť tento městys toho má hodně co k ukázání.

Vpravo od hlavního silničního průtahu Kunvaldem, nad zahradou Domku Na sboru stojí velký pomník Jana Ámose Komenského, podle něhož je pojmenována i zastávka o kousek níž.

Je vytvořen z pískovce a autorem byl Josef Strachovský, který se mimo jiné podílel i na výzdobě Národního divadla v Praze. Stojí tu od roku 1910 na místě prvního pohřebiště českých bratří. V roce 1958 byl prohlášen za kulturní památku.

Omlouvám se za ne úplně dobré fotografie, přesto doufám, že nápisy na pomníku budou čitelné, jinak odkazuji na Wikipedii, kde je vše podrobně popsáno.

Děkuji za to, že jste mě doprovázeli po celé čtyři týdny těmito místy. Nastalo babí léto, a tak se budeme věnovat barevným krásám podzimu. Mějte se moc hezky a užívejte sluníčka!

Autor: Veronika Foglová | neděle 4.10.2026 23:36 | karma článku: 0 | přečteno: 0x
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Veronika Foglová

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Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka. Založením optimistka, ale někdy raději dávám přednost realismu. Mám ráda smích a humor, pokud ovšem nikomu neškodí. Užívám si života plnými doušky, ale tak, jak mně to vyhovuje, tzn., abych neomezovala nikoho dalšího.

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