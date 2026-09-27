Po stopách Jednoty bratrské (3): Domek Na sboru
Měla jsem ještě celkem dost času, navíc autobusová zastávka je hned vedle, a tak jsem v klidu mohla přemýšlet nad vším, co jsem dnes viděla a zažila. Po mém příjezdu jsem tam sice viděla skupinu školáků, což mě vzhledem k tomu, že bylo třetího září, dost překvapilo, protože bych nečekala, že druhý nebo třetí den školy se už jezdí na výlety, to holt za nás nebývalo. Teď už jsem tu ale byla sama a mohla jsem si užívat ten klid a ticho, rušené občasným přejetím auta nahoře po silnici.
Posadila jsem se před Domkem na lavičku, abych si odpočinula, a nakonec už jsem se chystala zpátky k autobusu.
Příště naše putování zakončíme u pomníku JAK, který se nachází nad Domkem u hlavního silničního průtahu Kunvaldem. O Bratrské lípě jsem se tu už zmiňovala dříve, tak snad někdy dojde i na její podzimní fotky, které jsem pořizovala loni. Užívejte babího léta, sbírejte houby a mějte se nádherně!
Veronika Foglová
Po stopách Jednoty bratrské (2): Jordán
Z Modlivého dolu se přesuneme zhruba o půl kilometru dál na sever až severoseverovýchod a otevře se před námi zákoutí zvané Jordán.
Veronika Foglová
Po stopách Jednoty bratrské (1): Modlivý důl
Kdo by, alespoň ze školy, neznal městys Kunvald, kolébku Jednoty bratrské? Už si nevybavím, byla-li jsem tam někdy v rámci výuky na místech s Jednotou bratrskou spojených.
Veronika Foglová
Chaloupka na Černé Vodě
Jak jsem zjistila, dva roky jsem tu nepustila do světa žádný blog o chaloupkách, a tak myslím, že je nejvyšší čas to napravit.
Veronika Foglová
Slunečnice z naší zahrady (2)
Také v tomto týdnu se mi dvakrát za slunečného počasí poštěstilo vyfotit slunečnicové (ale i jiné) krásy u nás na zahradě. Proti jasně modré obloze to byl nádherný kontrast...
Veronika Foglová
Slunečnice z naší zahrady (1)
V létě 2020 mě mé povinnosti asistentky občas „zavály“ na sousední pracoviště našeho Sdružení Neratov, čili na zahradu.
|Další články autora
Odchod z Primy ho nakopl. Honza Dědek promluvil o nové televizi i otcovství po padesátce
Honza Dědek má za sebou mimořádně turbulentní období. Během posledního roku a půl se stal poprvé...
Pražané vzali Průmyslový palác útokem. Vstupenka za 91 korun už není k mání ani jedna
Průmyslový palác se po letech rekonstrukce brzy otevře veřejnosti. Kdo chtěl být mezi prvními, mohl...
Docentí sága ještě nekončí. Po úspěchu třetí řady má příběh uzavřít čtyřka
Kriminální minisérie Docent má za sebou třetí řadu a Česká televize může být spokojená. Závěrečný...
Petřínská lanovka se vrací po dvou letech. Nové kabinky od Anny Marešové mrkají, jízda zdraží
Čekání je u konce. Petřínská lanovka se po téměř dvou letech vrací do provozu, tentokrát s...
Pražská MHD bez stresu: Přehled tarifů, zón i nejčastějších chyb, kterým se vyhnout
Pražská MHD nepatří k těm nejsložitějším. První (ale třeba i po dlouhé době opakovaný) výlet do...
Volební místnosti 2026: Kam jít volit v senátních a komunálních volbách?
Na podzim čekají Českou republiku dvoje souběžné volby, které s sebou přinášejí přísná pravidla pro...
Aktivisté vtrhli do chovu, zveřejnili záběry uhynulých prasat. Policie je zadržela
Přes 20 aktivistů obsadilo v neděli ráno v Markvarticích na Jihlavsku chov prasnic s cílem...
Opilý narazil autem v pražských Čestlicích do autobusu. Nadýchal dvě promile
Řidič osobního vozu narazil v neděli odpoledne v pražských Čestlicích do autobusu stojícího na...
Envision Energy získala certifikát TÜV SÜD pro řídicí systém větrných elektráren
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...
- Počet článků 461
- Celková karma 10,15
- Průměrná čtenost 273x
Seznam rubrik
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
- Chaloupky Orlických hor
- Mé oblíbené snímky
- Jen tak...
- Opevnění Orlických hor
- Toulky Orlickými horami
- Sakrální památky Orlických hor
- Fotografie s příběhem
- Černobílé Orlické hory
- Stromy Orlických hor