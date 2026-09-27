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Po stopách Jednoty bratrské (3): Domek Na sboru

Veronika Foglová
Od Jordánu jsem se vydala druhou stranou zpátky do Kunvaldu, což byl zhruba kilometr cesty. Vrátila jsem se k Domku Na sboru, kde jsem začínala, a pořádně si ho vyfotila.

Měla jsem ještě celkem dost času, navíc autobusová zastávka je hned vedle, a tak jsem v klidu mohla přemýšlet nad vším, co jsem dnes viděla a zažila. Po mém příjezdu jsem tam sice viděla skupinu školáků, což mě vzhledem k tomu, že bylo třetího září, dost překvapilo, protože bych nečekala, že druhý nebo třetí den školy se už jezdí na výlety, to holt za nás nebývalo. Teď už jsem tu ale byla sama a mohla jsem si užívat ten klid a ticho, rušené občasným přejetím auta nahoře po silnici.

Posadila jsem se před Domkem na lavičku, abych si odpočinula, a nakonec už jsem se chystala zpátky k autobusu.

Příště naše putování zakončíme u pomníku JAK, který se nachází nad Domkem u hlavního silničního průtahu Kunvaldem. O Bratrské lípě jsem se tu už zmiňovala dříve, tak snad někdy dojde i na její podzimní fotky, které jsem pořizovala loni. Užívejte babího léta, sbírejte houby a mějte se nádherně!

Autor: Veronika Foglová | neděle 27.9.2026 14:22 | karma článku: 0 | přečteno: 9x
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Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka. Založením optimistka, ale někdy raději dávám přednost realismu. Mám ráda smích a humor, pokud ovšem nikomu neškodí. Užívám si života plnými doušky, ale tak, jak mně to vyhovuje, tzn., abych neomezovala nikoho dalšího.

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