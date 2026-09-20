Po stopách Jednoty bratrské (2): Jordán
Zde se měla nacházet studánka, v níž čeští bratři křtili své stoupence. Dnes je to takové tiché, jakoby pietní místo, které svádí domnívat se, že se tu odehrála třeba nějaká významná bitva.
V době mé návštěvy se tu rděly jeřabiny, kterých toho roku 2020 bylo snad nejvíc, co za svůj život pamatuji, kvetly tu malokvěté růžičky, až k zemi se skláněla smuteční vrba. Dalo se tu posedět a v tichu zavzpomínat. Historie tu na člověka dýchala z každého koutu...
V příštím díle se vrátíme k domku Na sboru, kde naše putování začínalo. Mějte se krásně a děkuji za Vaši návštěvu!
Veronika Foglová
Po stopách Jednoty bratrské (1): Modlivý důl
Kdo by, alespoň ze školy, neznal městys Kunvald, kolébku Jednoty bratrské? Už si nevybavím, byla-li jsem tam někdy v rámci výuky na místech s Jednotou bratrskou spojených.
Veronika Foglová
Chaloupka na Černé Vodě
Jak jsem zjistila, dva roky jsem tu nepustila do světa žádný blog o chaloupkách, a tak myslím, že je nejvyšší čas to napravit.
Veronika Foglová
Slunečnice z naší zahrady (2)
Také v tomto týdnu se mi dvakrát za slunečného počasí poštěstilo vyfotit slunečnicové (ale i jiné) krásy u nás na zahradě. Proti jasně modré obloze to byl nádherný kontrast...
Veronika Foglová
Slunečnice z naší zahrady (1)
V létě 2020 mě mé povinnosti asistentky občas „zavály“ na sousední pracoviště našeho Sdružení Neratov, čili na zahradu.
Veronika Foglová
Zase jednou z Neratova...
Tento víkend probíhá u nás v Neratově pouť. A protože jsem přede dvěma týdny měla možnost se zase aspoň na chvíli do Neratova podívat, nabízím Vám aspoň na dálku možnost tam nahlédnout.
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