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Po stopách Jednoty bratrské (2): Jordán

Veronika Foglová
Z Modlivého dolu se přesuneme zhruba o půl kilometru dál na sever až severoseverovýchod a otevře se před námi zákoutí zvané Jordán.

Zde se měla nacházet studánka, v níž čeští bratři křtili své stoupence. Dnes je to takové tiché, jakoby pietní místo, které svádí domnívat se, že se tu odehrála třeba nějaká významná bitva.

V době mé návštěvy se tu rděly jeřabiny, kterých toho roku 2020 bylo snad nejvíc, co za svůj život pamatuji, kvetly tu malokvěté růžičky, až k zemi se skláněla smuteční vrba. Dalo se tu posedět a v tichu zavzpomínat. Historie tu na člověka dýchala z každého koutu...

V příštím díle se vrátíme k domku Na sboru, kde naše putování začínalo. Mějte se krásně a děkuji za Vaši návštěvu!

Autor: Veronika Foglová | neděle 20.9.2026 12:34 | karma článku: 0 | přečteno: 10x
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Veronika Foglová

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Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka. Založením optimistka, ale někdy raději dávám přednost realismu. Mám ráda smích a humor, pokud ovšem nikomu neškodí. Užívám si života plnými doušky, ale tak, jak mně to vyhovuje, tzn., abych neomezovala nikoho dalšího.

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