Po stopách Jednoty bratrské (1): Modlivý důl
Ale roky jsem plánovala se tam podívat během svých putování Orlickými horami. A začátkem září 2020 se mi to povedlo.
Nebudu se rozepisovat podrobně o Jednotě bratrské, to snad ví většina z nás ještě ze školy, a kdo neví, najde si. V prvním díle bych Vás ráda pozvala do Modlivého dolu, kde se členové Jednoty scházeli k modlitbám.
Je to krásné, tiché místo, kde mi opodál dělala společnost parta koníků pasoucích se ve svahu, jinak tam nebylo ani živáčka. Prostě ideální místo, když se chcete někam zašít a být o samotě, bez lidí, přemýšlet nad ... (doplňte si sami).
Modlivým dolem protéká malý potůček, který se posléze zleva vlévá do Horského potoka. Najdete tu pěknou lavičku, takže unavený turista nemusí sedět na zemi nebo shánět nějaký šikovný pařez, je tu hodně stinno, což se ocení zejména ve vedrech, jakých jsme si letos dosyta užili. A přitom můžete přemýšlet nad historií tohoto místa, která je tak pohnutá.
Příště se posuneme severovýchodně od Modlivého dolu, do místa zvaného Jordán. Děkuji pěkně za návštěvu a čas, který jste mi věnovali, a přeji krásné zářijové dny.
Veronika Foglová
Chaloupka na Černé Vodě
Jak jsem zjistila, dva roky jsem tu nepustila do světa žádný blog o chaloupkách, a tak myslím, že je nejvyšší čas to napravit.
Veronika Foglová
Slunečnice z naší zahrady (2)
Také v tomto týdnu se mi dvakrát za slunečného počasí poštěstilo vyfotit slunečnicové (ale i jiné) krásy u nás na zahradě. Proti jasně modré obloze to byl nádherný kontrast...
Veronika Foglová
Slunečnice z naší zahrady (1)
V létě 2020 mě mé povinnosti asistentky občas „zavály“ na sousední pracoviště našeho Sdružení Neratov, čili na zahradu.
Veronika Foglová
Zase jednou z Neratova...
Tento víkend probíhá u nás v Neratově pouť. A protože jsem přede dvěma týdny měla možnost se zase aspoň na chvíli do Neratova podívat, nabízím Vám aspoň na dálku možnost tam nahlédnout.
Veronika Foglová
Nekořské slunečnicové variace
Minulou neděli byla v sousední Nekoři, pod niž Sobkovice spadají po farní stránce, pouť ke sv. Mikuláši.
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