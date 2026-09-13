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Po stopách Jednoty bratrské (1): Modlivý důl

Veronika Foglová
Kdo by, alespoň ze školy, neznal městys Kunvald, kolébku Jednoty bratrské? Už si nevybavím, byla-li jsem tam někdy v rámci výuky na místech s Jednotou bratrskou spojených.

Ale roky jsem plánovala se tam podívat během svých putování Orlickými horami. A začátkem září 2020 se mi to povedlo.

Nebudu se rozepisovat podrobně o Jednotě bratrské, to snad ví většina z nás ještě ze školy, a kdo neví, najde si. V prvním díle bych Vás ráda pozvala do Modlivého dolu, kde se členové Jednoty scházeli k modlitbám.

Je to krásné, tiché místo, kde mi opodál dělala společnost parta koníků pasoucích se ve svahu, jinak tam nebylo ani živáčka. Prostě ideální místo, když se chcete někam zašít a být o samotě, bez lidí, přemýšlet nad ... (doplňte si sami).

Modlivým dolem protéká malý potůček, který se posléze zleva vlévá do Horského potoka. Najdete tu pěknou lavičku, takže unavený turista nemusí sedět na zemi nebo shánět nějaký šikovný pařez, je tu hodně stinno, což se ocení zejména ve vedrech, jakých jsme si letos dosyta užili. A přitom můžete přemýšlet nad historií tohoto místa, která je tak pohnutá.

Příště se posuneme severovýchodně od Modlivého dolu, do místa zvaného Jordán. Děkuji pěkně za návštěvu a čas, který jste mi věnovali, a přeji krásné zářijové dny.

Autor: Veronika Foglová | neděle 13.9.2026 13:44 | karma článku: 0 | přečteno: 40x
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Veronika Foglová

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Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka. Založením optimistka, ale někdy raději dávám přednost realismu. Mám ráda smích a humor, pokud ovšem nikomu neškodí. Užívám si života plnými doušky, ale tak, jak mně to vyhovuje, tzn., abych neomezovala nikoho dalšího.

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