Obrázky z Olešnice v Orlických horách
Olešnice v Orlických horách je pohraniční obcí, která na severu a východě hraničí s Polskem. Žijí tu necelé čtyři stovky obyvatel, nejvyšším bodem je vrchol Vrchmezí (1084 m) na hlavním hřebenu.
Rozloha čítá téměř 14,5 kilometrů čtverečních. Najdeme tu krásné náměstíčko, které je tak trochu zvláštní tím, že leží v kopci, a nad ním se rozkládá kryté schodiště ke hřbitovu a kostelu sv. Máří Magdalény z let 1702 – 1704, přestavěn byl roku 1763. Je tu i plno drobných sakrálních památek, v budově Obecního úřadu můžete navštívit úžasný Utzův mechanický Betlém, který jsem tehdy poprvé neměla možnost navštívit, ale podruhé už ano, a určitě Vám sem o něm někdy napíši.
Já jsem tehdy měla na návštěvu a všechno focení a natáčení, bohužel, pouhou necelou hodinu času. Nakonec jsem toho ale stihla, myslím si, celkem dost, ovšem svůj hlavní cíl jsem musela oželet, jinak bych nestihla nic dalšího.
Mým velkým přáním totiž bylo nalézt na hřbitově hrob ruského vojáka, který byl nalezen umrzlý 5.1.1920 v údolí pod Polomským kopcem, jihovýchodně od Olešnice, které bylo na jeho počest později pojmenováno Ruské údolí.
Protože jsem ale neměla ani v nejmenším indicie, v kterých místech rozsáhlého olešnického hřbitova se hrob nalézá, nepovedlo se mi ho najít...tak snad někdy příště.
Jednou z významných osobností Olešnice je P. Anton Rührich (1903 – 1945), který tu působil jako administrátor a posléze, od roku 1935, jako farář až do své tragické smrti pár týdnů po válce na samotě Peklo, kde byl zavražděn poté, co si musel sám vykopat hrob.
Zůstalo tu pro mě ještě mnoho neobjeveného, třeba rozhledna na Feistově kopci, kam jsme se měli s kolegy podívat při té druhé návštěvě, ale z časových důvodů jsme to nemohli uskutečnit. Každopádně tato malebná obec, která kdysi bývala městečkem, stojí za návštěvu.
Přeji Vám krásné další letní dny, třeba i naplněné objevováním něčeho nového, a děkuji za čas, který jste mi věnovali. Budu se na Vás zase za týden těšit!
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