Nekořské slunečnicové variace
A zároveň jsme po šestnácti letech vítali ve farnosti nového kněze, P. Filipa Janáka z Hořic v Podkrkonoší. Bylo to moc krásné a dojemné, včetně borderky Arché, která doprovázela P. Filipa i do kostela a podávala si s námi pac.
V Nekoři jsem vždycky obdivovala nádhernou květinovou výzdobu, která byla tuto neděli laděna do převážně slunečnicových tónů, a tak bych se o ni s Vámi ráda podělila, protože slunečnice patří mezi mé nejoblíbenější květiny. V bílém džbánku (na páté fotce) najdete tu, kterou dostal P. Filip při uvítání farníky.
Přeji Vám kouzelnou nejen neděli, ale i následující dny a ať si i v těch horkách najdete nějakou krásku z říše květin, která Vám potěší oko i duši. Na viděnou za týden!
Veronika Foglová
Divoká Orlice nad Zemskou bránou v babím létě
Od doby, kdy jsem začala jezdit na Zemskou bránu, jsem si přála podívat se tam jednou za časů babího léta, kdy se všechno halí do pestrých barev.
Veronika Foglová
Tragické 160. výročí
Dnes jsem měla v plánu psát úplně o něčem jiném, ale pak jsem si vzpomněla, že v týdnu uplynulo 160 let od přepadení pruské kolony u Jablonného, a tak jsem se rozhodla napsat článek o tomto výročí.
Veronika Foglová
Obrázky z Olešnice v Orlických horách
Dnes jsou to přesně dva roky, co jsem poprvé navštívila nejsevernější obec Orlických hor - Olešnici v Orlických horách. Má druhá návštěva se uskutečnila loni na jaře, ale dnešní snímky budou z té první návštěvy.
Veronika Foglová
Honzova studánka
Během léta 2024 jsem svá putování po Orlických horách cílila hodně na hřeben Bukovohorské hornatiny, který mám od nás doma jako na dlani.
Veronika Foglová
Čas (nejen vlčích) máků
V polovině července 2013 jsem si udělala cyklovýlet do blízkého okolí. Na svahu vrchu Studený spadajícím příkře dolů k Celnému jsem si mohla vyfotit kvetoucí mák setý, jehož snímky Vám nyní nabízím.
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