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Nekořské slunečnicové variace

Minulou neděli byla v sousední Nekoři, pod niž Sobkovice spadají po farní stránce, pouť ke sv. Mikuláši.

A zároveň jsme po šestnácti letech vítali ve farnosti nového kněze, P. Filipa Janáka z Hořic v Podkrkonoší. Bylo to moc krásné a dojemné, včetně borderky Arché, která doprovázela P. Filipa i do kostela a podávala si s námi pac.

V Nekoři jsem vždycky obdivovala nádhernou květinovou výzdobu, která byla tuto neděli laděna do převážně slunečnicových tónů, a tak bych se o ni s Vámi ráda podělila, protože slunečnice patří mezi mé nejoblíbenější květiny. V bílém džbánku (na páté fotce) najdete tu, kterou dostal P. Filip při uvítání farníky.

Přeji Vám kouzelnou nejen neděli, ale i následující dny a ať si i v těch horkách najdete nějakou krásku z říše květin, která Vám potěší oko i duši. Na viděnou za týden!

Autor: Veronika Foglová | neděle 9.8.2026 16:08 | karma článku: 0 | přečteno: 33x

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Veronika Foglová

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Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka. Založením optimistka, ale někdy raději dávám přednost realismu. Mám ráda smích a humor, pokud ovšem nikomu neškodí. Užívám si života plnými doušky, ale tak, jak mně to vyhovuje, tzn., abych neomezovala nikoho dalšího.

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