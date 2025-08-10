Něco málo od sobkovských domečků a chaloupek...

Léto je v plném proudu, konečně se i sluníčko vrátilo z dlouhé dovolené, a všechno kolem mě kvete a hýří nejrůznějšími odstíny barev.

A tak Vás zvu nejen na krásné kytičky, ale i na drobnosti, které můžete najít v mé rodné vesničce.

Pro lepší prohlédnutí snímků si je, prosím, rozklikněte...

Přeji Vám krásné srpnové dny, děkuji za návštěvu a mějte se krásně!

Autor: Veronika Foglová | neděle 10.8.2025 13:16

Veronika Foglová

  • Počet článků 404
  • Celková karma 10,65
  • Průměrná čtenost 292x
Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka. Založením optimistka, ale někdy raději dávám přednost realismu. Mám ráda smích a humor, pokud ovšem nikomu neškodí. Užívám si života plnými doušky, ale tak, jak mně to vyhovuje, tzn., abych neomezovala nikoho dalšího.

