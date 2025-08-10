Něco málo od sobkovských domečků a chaloupek...
A tak Vás zvu nejen na krásné kytičky, ale i na drobnosti, které můžete najít v mé rodné vesničce.
Pro lepší prohlédnutí snímků si je, prosím, rozklikněte...
Přeji Vám krásné srpnové dny, děkuji za návštěvu a mějte se krásně!
Veronika Foglová
Studenecký pašař
Možná někdo z Vás zná jméno orlickohorského spisovatele a učitele Antonína Špinlera. Jeho dcera byla mou třídní na střední škole a on sám učil mimo jiné i u nás v Sobkovicích.
Veronika Foglová
Letem orlickohorským světem (17)
Abyste se zase jednou podívali na víc míst najednou, připravila jsem pro Vás další prolétnutí Orlickými horami, po všech třech hřebenech.
Veronika Foglová
Na Polomu (2)
Těsně vedle vrcholu Polomu se nachází dřevěný Kříž s malým Korpusem Krista, kolem něhož v době naší návštěvy hojně létal docela dotěrný hmyz.
Veronika Foglová
Na Polomu (1)
V září 2020 jsem si udělala zhruba osmikilometrovou túru po okolí Tvrze Hanička. Konec mého putování se nesl ve znamení sestupu z Vysokého Kořene dolů na Vrchní Orlici.
Veronika Foglová
Digitalisové zvonečky
Odjakživa mě fascinovaly vysoké rostliny typu topolovka, vlčí bob, proskurník, nebo právě digitalis, čili náprstník.
