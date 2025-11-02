Na zimu pod novou střechou
Bohužel mi nevyšlo sluníčkové počasí, to se dostavilo až krátce po poledni, když už jsem byla na cestě domů.
Přeji Vám klidné listopadové dny, už výrazně kratší, než jsme byli zvyklí a na viděnou opět za týden.
Veronika Foglová
Babí léto roku 2018 (3)
Postupně jsem scházela od Převáže k Čenkovicím, kde jsem se hodně zdržela focením nádherných javorů v podzimních tónech.
Veronika Foglová
Babí léto roku 2018 (2)
Dnes se mi na tehdejší sluníčkové počasí vzpomínalo obzvlášť hezky, když o sobě dala ta životodárná hvězda opět vědět.
Veronika Foglová
Babí léto roku 2018 (1)
Než přejdu přímo k dnešnímu článku, chci se Vám omluvit za svou absenci minulou neděli. Nebylo za tím nic jiného než to, že můj laptop se odebral do věčných lovišť, a tedy jsem neměla možnost napsat další článek.
Veronika Foglová
Julinčiným údolím (2)
Protože jsem v těchto místech byla poprvé v životě, fotila jsem kdeco. Julinčino údolí jsem ale ve svých plánech měla spíš jako rezervu, neboť mým původním cílem byla Kunštátská kaple.
Veronika Foglová
Julinčiným údolím (1)
Julinčino údolí patří v Orlických horách k místům, která jsem zatím navštívila jenom jednou, ale rozhodně bych se tam ráda vrátila a podívala se, co se tam za ty roky, od mé návštěvy v září 2014, změnilo.
|Další články autora
Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech
Seriál Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly...
OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem
Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání...
Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?
Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara...
OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů
Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným...
Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená
Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce...
Vlak u Holyně narazil do spadlého stromu. Hasiči ho vyprošťovali zpod soupravy
Na železniční trati mezi pražským Prokopským údolím a Řeporyjemi došlo v neděli večer kolem 19....
Krádež kabelů zastavila u Lipníka nad Bečvou provoz na železničním koridoru
Kvůli krádeži kabelů byl večer mezi Lipníkem nad Bečvou a Hranicemi na Přerovsku zhruba na dvě...
Píšou mi, že jsem dcera vraha. Nejmladší Pirátka o útocích i Babišovi na hraně
Premium Dvaadvacetiletá studentka práv s gruzínskými kořeny Katerina Demetrashvili se díky kroužkování...
Útok nožem v britském vlaku: jednoho z podezřelých policie propustila
Nic nenasvědčuje tomu, že sobotní útok nožem ve vlaku na východě Anglie byl teroristickým činem,...
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...
- Počet článků 416
- Celková karma 9,38
- Průměrná čtenost 287x
Seznam rubrik
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- Chaloupky Orlických hor
- Mé oblíbené snímky
- Jen tak...
- Opevnění Orlických hor
- Toulky Orlickými horami
- Sakrální památky Orlických hor
- Fotografie s příběhem
- Černobílé Orlické hory
- Stromy Orlických hor