Na zimu pod novou střechou

Před týdnem se na Studeném slavilo s měsíčním zpožděním posvícení. Bylo to způsobeno opravou střechy, a tak má kostel sv. Anny na zimu nový kabátek.

Bohužel mi nevyšlo sluníčkové počasí, to se dostavilo až krátce po poledni, když už jsem byla na cestě domů.

Přeji Vám klidné listopadové dny, už výrazně kratší, než jsme byli zvyklí a na viděnou opět za týden.

Autor: Veronika Foglová | neděle 2.11.2025 20:54 | karma článku: 0 | přečteno: 8x

Veronika Foglová

  • Počet článků 416
  • Celková karma 9,38
  • Průměrná čtenost 287x
Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka. Založením optimistka, ale někdy raději dávám přednost realismu. Mám ráda smích a humor, pokud ovšem nikomu neškodí. Užívám si života plnými doušky, ale tak, jak mně to vyhovuje, tzn., abych neomezovala nikoho dalšího.

