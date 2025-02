Má loňská kočičí setkání (2)

Ve druhé části mých kočičích setkání se nejprve vrátíme do Těchonína, pak se přesuneme do těchonínské osady Hluchov a nakonec se podíváme do mých rodných Sobkovic.

3) 18. října – Těchonín Na snímcích níže uvidíte tu samou číču od těchonínského hřbitova, o níž jsem psala minule, jen o pár dní později. Protože jsem tehdy začátkem října nestihla navštívit po letech Hluchov, udělala jsem si tam samostatný výlet a přitom mě napadlo podívat se, jestli slečnu číču nenajdu zase někde kolem hřbitova nebo té zahrádkářské kolonie naproti. A povedlo se...na mé zavolání se vyloupla za jedním z plotů a přiběhla ke mně, pak se nádherně rozvalovala po teplé silnici. 4) 18. října – Těchonín-Hluchov Od hřbitova jsem pokračovala kolem kostela sv. Markéty směrem do Hluchova, což je osada, jíž musíte projít, pokud se chcete dostat na Tvrz Bouda. Je plná nádherných chaloupek a všelijakých zákoutí, sevřená z jedné strany vrchem Hejnov, z druhé zčásti Javorněmi a zčásti Kozím hřbetem. Potkala jsem tam plno hrníčkových plotů, o nichž Vám také někdy napíšu, a jednu nádhernou tříbarevnou kočičku, která byla rovněž velmi přítulná a nechala se pohladit. Stejně jako její mourovatá kolegyně od hřbitova se natáhla na silnici a úplně ignorovala silniční provoz. 5) 29. října – Sobkovice Poslední kočičí shledání proběhlo na HUP u naší bývalé školky, když jsem šla od autobusu cestou z práce. Na rynku se občas potuluje tříbarevná číča, která se někdy nechá pochovat nebo pomazlit. Být ve výšce se jí evidentně líbilo, a tak „souhlasila“, že mi postojí modelem. Tak jsem si zavzpomínala na ta krásná kočičí setkání, a doufám, že i letos nějaká ukořistím. Mějte se hezky a děkuji za návštěvu!