Listopadová procházka po Faltusově kopci
Bylo jasno a teplo, sluníčko mi vydatně pomáhalo, a tak jsem nasbírala dostatek foto a videomateriálu pro kochání se hřejivými tóny podzimu na dobu, kdy budou teploty klesat k nule nebo ještě níž.
A tak se se mnou podívejte do míst, kde najdete jeden z nejkrásnějších kruhových rozhledů v celých Orlických horách. Uvidíte Studenecké skály, Hejnov, Vysoký kámen či Suchý vrch, i vzdálenější vrcholy jako Zakletý nebo Komáří vrch, na horizontu také masiv Králického Sněžníku.
Barevné listí ze stromů už je téměř všechno spadané, takže teď už je to spíš jenom na modřínech. Včera u nás poprvé v této sezóně přijel svatý Martin, přijel i dnes, ale teď už je to všechno zase pryč. Mějte se hezky a ať Vás stále má co zahřát!
Veronika Foglová
Kolem Orliček a Suchého vrchu
Koncem října jsem využila jednoho z nádherně slunečných dnů, kdy byla obloha bez jediného mráčku, a odjela jsem fotit babí léto nad Orličky.
Veronika Foglová
Židovský hřbitov v Podbřezí (2)
Přemýšlím nad tím, jak krásně by tam nyní bylo, se zemí posetou žlutými lístečky ohlašujícími pomalu, ale jistě zimu.
Veronika Foglová
Židovský hřbitov v Podbřezí (1)
Dnes máme slavnost Všech svatých a zítra si budeme připomínat naše drahé zesnulé, a tak se, myslím, hodí, když Vás dnes a příště pozvu na jeden vskutku kouzelný hřbitov, který jsem navštívila přesně před půl rokem.
Veronika Foglová
Letem orlickohorským světem (19)
...tentokrát ryze z babího léta 2026 z mého blízkého i vzdálenějšího okolí, jak se postupně převlékalo do podzimního úboru.
Veronika Foglová
Procházka Hluchovem v babím létě (2)
Přesně na den dva roky poté, co jsem fotila tyto snímky, Vám nabízím druhou porci hluchovských fotografií.
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