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Lilie zlatohlávek (Lilium martagon)

V parku za pečovatelským domem v Žamberku, kudy procházím cestou do a z práce, se kromě nádherných a velice fotogenických stromů nachází i jedno ohraničené místečko.

Na tom místečku se vyskytuje několik desítek rostlinek lilie zlatohlávku. Je to jen několik málo let zpátky, možná dva, tři roky, co se jich tam začalo objevovat víc, dříve, pokud si dobře pamatuji, tam bývala tak jedna nebo dvě.

Neměla jsem úplně dobré světelné podmínky, tak, prosím, omluvte kvalitu snímků, ale chtěla jsem se s Vámi přesto podělit o tuto nádheru.

Koukám z okna, vyhlížím déšť, ale zatím nikde nic. Tak snad se dočkáme později... Mějte se pěkně a přeji klidný a úspěšný další týden. Ani jsme se nenadáli, a dětem už zase nastávají prázdniny...

Autor: Veronika Foglová | neděle 21.6.2026 12:21 | karma článku: 0 | přečteno: 15x

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Veronika Foglová

  • Počet článků 447
  • Celková karma 9,10
  • Průměrná čtenost 278x
Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka. Založením optimistka, ale někdy raději dávám přednost realismu. Mám ráda smích a humor, pokud ovšem nikomu neškodí. Užívám si života plnými doušky, ale tak, jak mně to vyhovuje, tzn., abych neomezovala nikoho dalšího.

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