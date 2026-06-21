Lilie zlatohlávek (Lilium martagon)
Na tom místečku se vyskytuje několik desítek rostlinek lilie zlatohlávku. Je to jen několik málo let zpátky, možná dva, tři roky, co se jich tam začalo objevovat víc, dříve, pokud si dobře pamatuji, tam bývala tak jedna nebo dvě.
Neměla jsem úplně dobré světelné podmínky, tak, prosím, omluvte kvalitu snímků, ale chtěla jsem se s Vámi přesto podělit o tuto nádheru.
Koukám z okna, vyhlížím déšť, ale zatím nikde nic. Tak snad se dočkáme později... Mějte se pěkně a přeji klidný a úspěšný další týden. Ani jsme se nenadáli, a dětem už zase nastávají prázdniny...
Veronika Foglová
Kráska z říše růží
K červnu neodmyslitelně patří růže. Vídám je všude kolem sebe...nejrůznějších barev, velikostí a tvarů, samozřejmě také vůní, a musím říci, že je to nádherná podívaná, zvlášť, když svítí sluníčko.
Veronika Foglová
Scholzův mlýn
Když jsem v loňském roce hledala cíle pro jedno ze svých celodenních putování, narazila jsem i na Scholzův mlýn v Českých Petrovicích.
Veronika Foglová
Kopretinkový pozdrav z hlavního města
Aby si někdo nemyslel, nebyla jsem pro dnešní snímky až v naší stověžaté matičce Praze...ne ne, „pouze“ v hlavním městě Orlických hor, čili Rokytnici v Orlických horách.
Veronika Foglová
Květnovými Hradisky (2)
Ve druhém dílu se posuneme dále po Hradiskách, podíváme se mimo jiné i k soše anděla strážného, jehož přesná kopie se nalézá také v jablonském urnovém háji, a kde si můžete příjemně posedět na dřevěných sedátkách.
Veronika Foglová
Květnovými Hradisky (1)
V květnu 2015 jsem jezdila na rehabilitace do sousedního Jablonného. Protože jsem pak mívala hromadu času než mi jel autobus zpátky, využívala jsem toho k procházkám do části zvané Hradiska.
|Další články autora
Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce
Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze,...
Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi
Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Blíží se tropické počasí a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší...
Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří
Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy...
Tour de France v Česku: L’Etape v sobotu uzavře silnice v Praze, přivítá i Petera Sagana
Tisíce amatérských cyklistů si v sobotu znovu vyzkoušejí, jaké je to závodit jako profesionálové....
Kolik se dá vydělat na pronájmu přes Airbnb v Praze a kde se nabízí nejvíc bytů?
Krátkodobé pronájmy přes online platformy typu Airbnb jsou v Praze na vzestupu. Z dat vyplývá, že...
Festival Knižní lázně představil knihy, regionální témata i queer historii
Mariánské Lázně posedmé zaplnila literatura. Čtyřdenní festival Knižní lázně oživil zejména...
Pohotově vytáhli z přehrady tonoucího, Jablonec ale s vodními záchranáři už nepočítá
Víkendová záchrana tonoucího mladíka na jablonecké přehradě opět rozpoutala debatu o zdejším...
Závod MotoGP vrcholí. Policie řešila ztraceného chlapce i krádež fotoaparátu
Už od brzkého rána začal v neděli panovat v okolí brněnského Masarykova okruhu fanouškovský ruch....
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 447
- Celková karma 9,10
- Průměrná čtenost 278x
Seznam rubrik
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
- Chaloupky Orlických hor
- Mé oblíbené snímky
- Jen tak...
- Opevnění Orlických hor
- Toulky Orlickými horami
- Sakrální památky Orlických hor
- Fotografie s příběhem
- Černobílé Orlické hory
- Stromy Orlických hor