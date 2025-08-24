Léto na Pastvinské přehradě
Snímky, které Vám nabídnu níže, pocházejí z prvního prázdninového týdne tohoto roku a zachycují letní radovánky na Divoké Orlici, na přehradě, která je tu s námi již téměř 90 let.
Pro lepší prohlédnutí snímků si je, prosím, rozklikněte...
Přeji Vám krásné zbylé dny prázdnin a za týden zase na viděnou!
Veronika Foglová
Krásná krásenka
Tato letnička se mi líbí už dlouhé roky, ale teprve tento týden jsem se od kolegyně dozvěděla, jak se vlastně jmenuje.
Veronika Foglová
Něco málo od sobkovských domečků a chaloupek...
Léto je v plném proudu, konečně se i sluníčko vrátilo z dlouhé dovolené, a všechno kolem mě kvete a hýří nejrůznějšími odstíny barev.
Veronika Foglová
Studenecký pašař
Možná někdo z Vás zná jméno orlickohorského spisovatele a učitele Antonína Špinlera. Jeho dcera byla mou třídní na střední škole a on sám učil mimo jiné i u nás v Sobkovicích.
Veronika Foglová
Letem orlickohorským světem (17)
Abyste se zase jednou podívali na víc míst najednou, připravila jsem pro Vás další prolétnutí Orlickými horami, po všech třech hřebenech.
Veronika Foglová
Na Polomu (2)
Těsně vedle vrcholu Polomu se nachází dřevěný Kříž s malým Korpusem Krista, kolem něhož v době naší návštěvy hojně létal docela dotěrný hmyz.
|Další články autora
