Léto na Pastvinské přehradě

Podle teplot z dnešního rána to sice vůbec nevypadalo, ale pořád tady ještě máme léto, které v Orlických horách spousta lidí tráví na Pastvinské přehradě.

Snímky, které Vám nabídnu níže, pocházejí z prvního prázdninového týdne tohoto roku a zachycují letní radovánky na Divoké Orlici, na přehradě, která je tu s námi již téměř 90 let.

Pro lepší prohlédnutí snímků si je, prosím, rozklikněte...

Přeji Vám krásné zbylé dny prázdnin a za týden zase na viděnou!

Autor: Veronika Foglová | neděle 24.8.2025 15:34 | karma článku: 0 | přečteno: 35x

Další články autora

Veronika Foglová

Krásná krásenka

Tato letnička se mi líbí už dlouhé roky, ale teprve tento týden jsem se od kolegyně dozvěděla, jak se vlastně jmenuje.

17.8.2025 v 16:35 | Karma: 10,00 | Přečteno: 100x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Něco málo od sobkovských domečků a chaloupek...

Léto je v plném proudu, konečně se i sluníčko vrátilo z dlouhé dovolené, a všechno kolem mě kvete a hýří nejrůznějšími odstíny barev.

10.8.2025 v 13:16 | Karma: 7,84 | Přečteno: 86x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Studenecký pašař

Možná někdo z Vás zná jméno orlickohorského spisovatele a učitele Antonína Špinlera. Jeho dcera byla mou třídní na střední škole a on sám učil mimo jiné i u nás v Sobkovicích.

3.8.2025 v 11:47 | Karma: 9,23 | Přečteno: 117x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Letem orlickohorským světem (17)

Abyste se zase jednou podívali na víc míst najednou, připravila jsem pro Vás další prolétnutí Orlickými horami, po všech třech hřebenech.

27.7.2025 v 12:59 | Karma: 10,41 | Přečteno: 85x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Na Polomu (2)

Těsně vedle vrcholu Polomu se nachází dřevěný Kříž s malým Korpusem Krista, kolem něhož v době naší návštěvy hojně létal docela dotěrný hmyz.

20.7.2025 v 13:05 | Karma: 10,12 | Přečteno: 110x | Diskuse | Fotoblogy
Další články autora

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

24. srpna 2025

Seriál Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci....

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

22. srpna 2025  13:40

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na...

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

18. srpna 2025  18:50,  aktualizováno  19.8 6:19

Sledujeme online Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

21. srpna 2025

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou....

OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech

19. srpna 2025  21:48

Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky...

Sterzik ze Stačilo! napadl férovost voleb. Hřib do komisí láká na „pasivní příjem“

24. srpna 2025  17:01

Předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik alias Vidlák se na sociální síti X pustil do kritiky...

Dánská pošta končí s doručováním dopisů. Reaguje tak na celosvětový trend

24. srpna 2025

Dánská pošta PostNord se po více než 400 letech rozhodla ukončit svou činnost a soustředit se pouze...

Na Českokrumlovsku vlak usmrtil člověka, podle policie šlo o sebevraždu

24. srpna 2025  14:35,  aktualizováno  16:59

U Velešína na Českokrumlovsku v neděli po poledni srazil vlak člověka, který zemřel. Pravděpodobně...

Trump nasadí Národní gardu v 19 státech, budí obavy z autoritářského převzetí moci

24. srpna 2025  15:40

Až 1 700 příslušníků Národní gardy má být v příštích týdnech nasazeno v 19 amerických státech....

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Veronika Foglová

  • Počet článků 407
  • Celková karma 10,82
  • Průměrná čtenost 291x
Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka. Založením optimistka, ale někdy raději dávám přednost realismu. Mám ráda smích a humor, pokud ovšem nikomu neškodí. Užívám si života plnými doušky, ale tak, jak mně to vyhovuje, tzn., abych neomezovala nikoho dalšího.

Seznam rubrik

Oblíbené knihy

Co právě poslouchám

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.