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Letem orlickohorským světem (19)

Veronika Foglová
...tentokrát ryze z babího léta 2026 z mého blízkého i vzdálenějšího okolí, jak se postupně převlékalo do podzimního úboru.

Kříž v sedle mezi Faltusový a Černým kopcem

Nad Nekoří

Jeřabiny v Jablonném nad Orlicí

Posezení na Faltusově kopci

Kvetoucí řepka

Polní cesta ke Studenému

Javory pod kapličkou v Sobkovicích

Jihozápadní svahy Hejnova

Sloup Panny Marie s Jezulátkem v Těchoníně

Bukovohorská hornatina z Faltusova kopce

Studené, Studenecké skály a vysílač V Zákoutí

Kaštany na křižovatce Sobkovice – Studené – Bořitava

Buková hora

Suchý vrch a okolí

Jiráskův rejd

Podzimní javor v Sobkovicích

Momentálně u nás prší a pořádně fouká, tak snad Vám ty podzimní tóny trochu spraví náladu. Mějte se moc hezky a držte se v teple!

Autor: Veronika Foglová | neděle 25.10.2026 15:06 | karma článku: 0 | přečteno: 9x
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Veronika Foglová

  • Počet článků 465
  • Celková karma 8,88
  • Průměrná čtenost 274x
Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka. Založením optimistka, ale někdy raději dávám přednost realismu. Mám ráda smích a humor, pokud ovšem nikomu neškodí. Užívám si života plnými doušky, ale tak, jak mně to vyhovuje, tzn., abych neomezovala nikoho dalšího.

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