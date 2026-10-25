Letem orlickohorským světem (19)
Momentálně u nás prší a pořádně fouká, tak snad Vám ty podzimní tóny trochu spraví náladu. Mějte se moc hezky a držte se v teple!
Veronika Foglová
Procházka Hluchovem v babím létě (2)
Přesně na den dva roky poté, co jsem fotila tyto snímky, Vám nabízím druhou porci hluchovských fotografií.
Veronika Foglová
Procházka Hluchovem v babím létě (1)
Na podzim 2024 jsem několikrát navštívila Těchonín a okolí, konkrétně jednu z jednu z jeho osad zvanou Hluchov.
Veronika Foglová
Po stopách Jednoty bratrské (4): Pomník JAK
Dnes se tedy rozloučíme s Kunvaldem coby kolébkou Jednoty bratrské, ale rozhodně Vás sem ještě někdy zavedu, neboť tento městys toho má hodně co k ukázání.
Veronika Foglová
Po stopách Jednoty bratrské (3): Domek Na sboru
Od Jordánu jsem se vydala druhou stranou zpátky do Kunvaldu, což byl zhruba kilometr cesty. Vrátila jsem se k Domku Na sboru, kde jsem začínala, a pořádně si ho vyfotila.
Veronika Foglová
Po stopách Jednoty bratrské (2): Jordán
Z Modlivého dolu se přesuneme zhruba o půl kilometru dál na sever až severoseverovýchod a otevře se před námi zákoutí zvané Jordán.
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