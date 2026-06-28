Letem orlickohorským světem (18)
Přeji Vám krásné letní dny a teď také do zásoby nějaké ty chladnější teploty a hlavně déšť, abychom se osvěžili my i příroda. Děkuji za návštěvu a budu se těšit příští neděli.
Veronika Foglová
Lilie zlatohlávek (Lilium martagon)
V parku za pečovatelským domem v Žamberku, kudy procházím cestou do a z práce, se kromě nádherných a velice fotogenických stromů nachází i jedno ohraničené místečko.
Veronika Foglová
Kráska z říše růží
K červnu neodmyslitelně patří růže. Vídám je všude kolem sebe...nejrůznějších barev, velikostí a tvarů, samozřejmě také vůní, a musím říci, že je to nádherná podívaná, zvlášť, když svítí sluníčko.
Veronika Foglová
Scholzův mlýn
Když jsem v loňském roce hledala cíle pro jedno ze svých celodenních putování, narazila jsem i na Scholzův mlýn v Českých Petrovicích.
Veronika Foglová
Kopretinkový pozdrav z hlavního města
Aby si někdo nemyslel, nebyla jsem pro dnešní snímky až v naší stověžaté matičce Praze...ne ne, „pouze“ v hlavním městě Orlických hor, čili Rokytnici v Orlických horách.
Veronika Foglová
Květnovými Hradisky (2)
Ve druhém dílu se posuneme dále po Hradiskách, podíváme se mimo jiné i k soše anděla strážného, jehož přesná kopie se nalézá také v jablonském urnovém háji, a kde si můžete příjemně posedět na dřevěných sedátkách.
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