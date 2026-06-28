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Letem orlickohorským světem (18)

V rozpáleném vzduchu posledních dní by nemuselo být špatné proletět se vzduchem a snad se i trochu zchladit u vody, co říkáte?

Most v PR Zemská brána

Výhledy z Cikánského kopce

Dolní jezero v Čenkovicích

Jeden z Kačerovských rybníků

Vodní nádrž Pastviny

Rozhledna Šibeník

Náměstí v Olešnici v Orlických horách

Chaloupka ve Výprachticích

Malá a Velká Deštná ze Šerlichu

Větrný mlýn na Adamu

Vysílač na Bučině

Faltusův kopec ze Stanovníku

Hejnov

Rybník Pod kostelem v Kunštátu

Roubenka na Černé Vodě

Kaplička v Říčkách v Orlických horách cestou ke Strašidelnému mlýnu

Přeji Vám krásné letní dny a teď také do zásoby nějaké ty chladnější teploty a hlavně déšť, abychom se osvěžili my i příroda. Děkuji za návštěvu a budu se těšit příští neděli.

Autor: Veronika Foglová | neděle 28.6.2026 15:54 | karma článku: 7,42 | přečteno: 61x

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Veronika Foglová

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Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka. Založením optimistka, ale někdy raději dávám přednost realismu. Mám ráda smích a humor, pokud ovšem nikomu neškodí. Užívám si života plnými doušky, ale tak, jak mně to vyhovuje, tzn., abych neomezovala nikoho dalšího.

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