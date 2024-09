Letem orlickohorským světem (15)

...tentokrát z mých letošních toulek Orlickými horami. Bylo těžké vybrat po jedné fotce z každého výletu, protože jsem poznala tolik zajímavých míst, že jsem se musela rozmýšlet, co Vám vlastně nabídnu.

Socha sv. Jana Nepomuckého na Šibeničním vrchu nad Mladkovem

Kaple sv. Anny mezi Říčkami v OH a Zdobnicí

Pastvinská přehrada na Kravím skoku

Malá kaplička v Petrovičkách

PR Zemská brána

Výhledy z Polomu

Kříž na Cikánském kopci u Bystřece

Kostel sv. Máří Magdalény v Olešnici v OH

Suchý vrch a okolí z vrcholu Na Hoblovně

Pštros emu v minizoo na Stříbrném vrchu v Rokytnici v OH

Vlčkovice a Kostelní vrch

Dolní jezero v Čenkovicích

Spokojená kozí rodinka v Nekoři

Bývalý evangelický kostel na úpatí Bukové hory

Rybník Pod kostelem, Orlické Záhoří – Kunštát

První Kačerovský rybník

Ještě Vám dlužím omluvu za chybějící blog z minulé neděle. Až do úterý jsem totiž byla bez internetového připojení vinou bouřky, po níž nám odešel router do věčných lovišť. Doufám ale, že už to nyní bude bez problémů a budeme se opět setkávat každou neděli. Mějte se moc hezky a děkuji za čas, který jste si našli na návštěvu mého blogu.