Ledopády na Velké plotně a zamrzlý Orličkovský potok

Navzdory čtvrteční předpovědi zataženého počasí jsme tady na horách zažili nádherné slunečno, které mě hodně (příjemně) překvapilo.

A tak jsem se rozhodla využít jednak sluníčka, jednak silně mrazivého počasí, a vyrazit na svůj první letošní výlet po Orlických horách, tentokrát do sousedního Jablonného nad Orlicí, konkrétně do části zvané Hradiska.

Najdete ji na východním okraji města. Je to romantické údolí plné skal, prudkých svahů, klikaté silnice z/do Orliček, jímž protéká Orličkovský potok se dvěma poldry. Vřele doporučuji k procházce zejména na jaře, kdy se všechno zazelená, nebo naopak v čase babího léta.

A hned kousek za skautskou klubovnou, na samém okraji Hradisek za poslední jablonskou zástavbou, se nalézá skalní útvar Velká plotna, v některých pramenech zvaný Žižkova skála.

Fotit ledopád jsem tu byla už poněkolikáté, ale letos to opravdu, díky silným mrazům, mělo grády. V obrovských rampouších byla jasně slyšet uvnitř tekoucí voda. Také naproti přes silnici tekoucí Orličkovský potok, který v těchto místech protéká těsně vedle silnice, byl místy zamrzlý po celé šířce.

Autor: Veronika Foglová | neděle 11.1.2026 13:31

