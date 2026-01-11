Ledopády na Velké plotně a zamrzlý Orličkovský potok
A tak jsem se rozhodla využít jednak sluníčka, jednak silně mrazivého počasí, a vyrazit na svůj první letošní výlet po Orlických horách, tentokrát do sousedního Jablonného nad Orlicí, konkrétně do části zvané Hradiska.
Najdete ji na východním okraji města. Je to romantické údolí plné skal, prudkých svahů, klikaté silnice z/do Orliček, jímž protéká Orličkovský potok se dvěma poldry. Vřele doporučuji k procházce zejména na jaře, kdy se všechno zazelená, nebo naopak v čase babího léta.
A hned kousek za skautskou klubovnou, na samém okraji Hradisek za poslední jablonskou zástavbou, se nalézá skalní útvar Velká plotna, v některých pramenech zvaný Žižkova skála.
Fotit ledopád jsem tu byla už poněkolikáté, ale letos to opravdu, díky silným mrazům, mělo grády. V obrovských rampouších byla jasně slyšet uvnitř tekoucí voda. Také naproti přes silnici tekoucí Orličkovský potok, který v těchto místech protéká těsně vedle silnice, byl místy zamrzlý po celé šířce.
Veronika Foglová
Vánoční střípky 2025 (2)
Pěkně Vás všechny vítám v roce 2026 a těším se, že se tu spolu budeme opět každou neděli shledávat.
Veronika Foglová
Vánoční střípky 2025 (1)
Snímky z dnešního a příštího blogu jsem posbírala na Boží Hod a sv. Štěpána po Sobkovicích a Studeném. Kvůli velkému množství jsem je rozdělila do dvou částí...
Veronika Foglová
Když konečně vykouklo sluníčko...
Před třemi dny si sluníčko vzpomnělo, že by se taky mělo ukázat zase jednou u nás, a začalo si hledat cestu skrz mraky a mlhu.
Veronika Foglová
Betlém v Žamberku
V severní části Masarykova náměstí v Žamberku, poblíž busty TGM, stojí vánoční strom a před ním dřevěný vyřezávaný Betlém.
Veronika Foglová
Fredy
K adventnímu a vánočnímu období patří neodmyslitelně jako jeden ze symbolů oslíček, na němž putovala Panna Maria do Betléma a který byl i při Ježíškově Narození.
