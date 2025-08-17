Krásná krásenka

Tato letnička se mi líbí už dlouhé roky, ale teprve tento týden jsem se od kolegyně dozvěděla, jak se vlastně jmenuje.

Fotila jsem ji a další krasavice z rostlinné říše v Českých Petrovicích toto pondělí.

Pro lepší prohlédnutí snímků si je, prosím, rozklikněte...

Přeji Vám krásné a rozkvetlé další (nejen) srpnové dny a děkuji za návštěvu na mém blogu. Na viděnou příští neděli!

Autor: Veronika Foglová | neděle 17.8.2025 16:35 | karma článku: 0 | přečteno: 36x

Další články autora

Veronika Foglová

Něco málo od sobkovských domečků a chaloupek...

Léto je v plném proudu, konečně se i sluníčko vrátilo z dlouhé dovolené, a všechno kolem mě kvete a hýří nejrůznějšími odstíny barev.

10.8.2025 v 13:16 | Karma: 7,84 | Přečteno: 86x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Studenecký pašař

Možná někdo z Vás zná jméno orlickohorského spisovatele a učitele Antonína Špinlera. Jeho dcera byla mou třídní na střední škole a on sám učil mimo jiné i u nás v Sobkovicích.

3.8.2025 v 11:47 | Karma: 9,23 | Přečteno: 117x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Letem orlickohorským světem (17)

Abyste se zase jednou podívali na víc míst najednou, připravila jsem pro Vás další prolétnutí Orlickými horami, po všech třech hřebenech.

27.7.2025 v 12:59 | Karma: 10,41 | Přečteno: 85x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Na Polomu (2)

Těsně vedle vrcholu Polomu se nachází dřevěný Kříž s malým Korpusem Krista, kolem něhož v době naší návštěvy hojně létal docela dotěrný hmyz.

20.7.2025 v 13:05 | Karma: 9,75 | Přečteno: 109x | Diskuse | Fotoblogy

Veronika Foglová

Na Polomu (1)

V září 2020 jsem si udělala zhruba osmikilometrovou túru po okolí Tvrze Hanička. Konec mého putování se nesl ve znamení sestupu z Vysokého Kořene dolů na Vrchní Orlici.

13.7.2025 v 12:44 | Karma: 8,03 | Přečteno: 103x | Diskuse | Fotoblogy
Další články autora

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

16. srpna 2025  14:26,  aktualizováno  16:38

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

15. srpna 2025  17:44,  aktualizováno  16.8 2:32

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

15. srpna 2025  9:52,  aktualizováno  16:08

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

16. srpna 2025  7:05,  aktualizováno  8:48

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat...

Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon

10. srpna 2025  12:57

Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za...

Přepisování dějin „zdravým rozumem“. Trump upraví muzea podle svého pohledu

17. srpna 2025  20:10

Bílý dům plánuje provést rozsáhlou revizi expozic, sbírek, grantů pro umělce a interních procesů ve...

ANALÝZA: Po summitu? Před summitem! Co si aktéři aljašské schůzky nechali pro sebe

17. srpna 2025

Premium Vypadá to, že na Aljašce se po schůzce Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem rozjel nějaký vlak. V...

Hodina nula. V létě před 80 lety zmizela mnohasetletá komunita pražských Němců

17. srpna 2025

Premium Malý Berlín v Holešovicích, německé enklávy v jižní části Malé Strany, na Starém Městě, Královských...

Jiřikovského obviněného v bitcoinové kauze poslal soud do vazby

17. srpna 2025  16:47,  aktualizováno  19:47

Městský soud v Brně v neděli odpoledne poslal obviněného Tomáše Jiřikovského do vazby. Vyhověl tak...

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Veronika Foglová

  • Počet článků 406
  • Celková karma 10,73
  • Průměrná čtenost 291x
Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka. Založením optimistka, ale někdy raději dávám přednost realismu. Mám ráda smích a humor, pokud ovšem nikomu neškodí. Užívám si života plnými doušky, ale tak, jak mně to vyhovuje, tzn., abych neomezovala nikoho dalšího.

Seznam rubrik

Oblíbené knihy

Co právě poslouchám

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.