Krásná krásenka
Fotila jsem ji a další krasavice z rostlinné říše v Českých Petrovicích toto pondělí.
Pro lepší prohlédnutí snímků si je, prosím, rozklikněte...
Přeji Vám krásné a rozkvetlé další (nejen) srpnové dny a děkuji za návštěvu na mém blogu. Na viděnou příští neděli!
Veronika Foglová
Něco málo od sobkovských domečků a chaloupek...
Léto je v plném proudu, konečně se i sluníčko vrátilo z dlouhé dovolené, a všechno kolem mě kvete a hýří nejrůznějšími odstíny barev.
Veronika Foglová
Studenecký pašař
Možná někdo z Vás zná jméno orlickohorského spisovatele a učitele Antonína Špinlera. Jeho dcera byla mou třídní na střední škole a on sám učil mimo jiné i u nás v Sobkovicích.
Veronika Foglová
Letem orlickohorským světem (17)
Abyste se zase jednou podívali na víc míst najednou, připravila jsem pro Vás další prolétnutí Orlickými horami, po všech třech hřebenech.
Veronika Foglová
Na Polomu (2)
Těsně vedle vrcholu Polomu se nachází dřevěný Kříž s malým Korpusem Krista, kolem něhož v době naší návštěvy hojně létal docela dotěrný hmyz.
Veronika Foglová
Na Polomu (1)
V září 2020 jsem si udělala zhruba osmikilometrovou túru po okolí Tvrze Hanička. Konec mého putování se nesl ve znamení sestupu z Vysokého Kořene dolů na Vrchní Orlici.
