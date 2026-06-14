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Kráska z říše růží

K červnu neodmyslitelně patří růže. Vídám je všude kolem sebe...nejrůznějších barev, velikostí a tvarů, samozřejmě také vůní, a musím říci, že je to nádherná podívaná, zvlášť, když svítí sluníčko.

Ta, kterou Vám dnes nabídnu, pochází od nás ze Sobkovic, ze zahrádky mé známé, a chodím ji k ní obdivovat rok co rok. Má jemnou vůni s přídechem citrónu, a okvětních lístků tolik, že může směle konkurovat stolisté růžičce.

Kdybyste snad někdo věděl, co je to za odrůdu, napište mi, prosím, budu moc ráda.

Přeji Vám krásné kochání se raně letní přírodou všude tam, kde se budete nacházet, i na dovolených, pokud už se na ně chystáte, a aby se Vám ty krásy natrvalo vryly do paměti. Na viděnou příští neděli!

Autor: Veronika Foglová | neděle 14.6.2026 14:38 | karma článku: 8,84 | přečteno: 111x

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Veronika Foglová

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Jsem katolička, obrovská patriotka Orlických hor, kde žiji od svého narození a na něž nedám v žádném případě dopustit, sběratelka a fanynka plyšových medvídků, nadšená amatérská fotografka. Založením optimistka, ale někdy raději dávám přednost realismu. Mám ráda smích a humor, pokud ovšem nikomu neškodí. Užívám si života plnými doušky, ale tak, jak mně to vyhovuje, tzn., abych neomezovala nikoho dalšího.

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