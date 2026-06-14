Kráska z říše růží
Ta, kterou Vám dnes nabídnu, pochází od nás ze Sobkovic, ze zahrádky mé známé, a chodím ji k ní obdivovat rok co rok. Má jemnou vůni s přídechem citrónu, a okvětních lístků tolik, že může směle konkurovat stolisté růžičce.
Kdybyste snad někdo věděl, co je to za odrůdu, napište mi, prosím, budu moc ráda.
Přeji Vám krásné kochání se raně letní přírodou všude tam, kde se budete nacházet, i na dovolených, pokud už se na ně chystáte, a aby se Vám ty krásy natrvalo vryly do paměti. Na viděnou příští neděli!
Veronika Foglová
Scholzův mlýn
Když jsem v loňském roce hledala cíle pro jedno ze svých celodenních putování, narazila jsem i na Scholzův mlýn v Českých Petrovicích.
Veronika Foglová
Kopretinkový pozdrav z hlavního města
Aby si někdo nemyslel, nebyla jsem pro dnešní snímky až v naší stověžaté matičce Praze...ne ne, „pouze“ v hlavním městě Orlických hor, čili Rokytnici v Orlických horách.
Veronika Foglová
Květnovými Hradisky (2)
Ve druhém dílu se posuneme dále po Hradiskách, podíváme se mimo jiné i k soše anděla strážného, jehož přesná kopie se nalézá také v jablonském urnovém háji, a kde si můžete příjemně posedět na dřevěných sedátkách.
Veronika Foglová
Květnovými Hradisky (1)
V květnu 2015 jsem jezdila na rehabilitace do sousedního Jablonného. Protože jsem pak mívala hromadu času než mi jel autobus zpátky, využívala jsem toho k procházkám do části zvané Hradiska.
Veronika Foglová
Z našeho sadu (2)
Situace v našem sadu se v posledních dnech změnila...třešně a švestky odkvetly a vládu převzaly hrušně a jabloně. Teď ale ještě zůstaneme u těch prvních dvou jmenovaných.
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